J'ai fini les deux jeux jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Plus précisément, j'ai joué 61 heures à la version Evoli et 77 heures à la version Pikachu.J'ai bien aimé tout d'abord le rendu graphique de cet Opus. Franchement, Nintendo a fait de l'excellent travail avec ces remakes.Le fait aussi de distinguer les phases de combats et les phases de captures rend le tout plus cohérent, et le fait de voir les Pokemon sur la carte permet de nouvelles possibilités.Le jeu est cependant assez facile, surtout si l'on joue avec le deuxième dresseur, même si certains passages sont assez longs et éreintant. La comptabilité avec Pokemon Go, même si elle se limite à un Pokemon exclusif, et bien pensé, même si une peu alambiqué à mettre ne place. Après, le reste, ça reste classique. La durée de vie est aussi assez conséquente.Il me reste plus qu'à transférer les Pokemon sur une même version, Evoli. Ça va être long, mais ça me permettra de vendre l'autre version.Je vais maintenant pouvoir me consacre au jeu Travis Strikes Again : No More Heroes.D'ailleurs, si quelqu'un a besoin de Pokemon exclusif à une version en particulier, qu'il me le dise, je lui donnerais en échangeant en ligne.Vivement les jeux Pokemon Sword & Shield à la fin de l'année...