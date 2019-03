Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry 5 :Selon Peter Fabiano, producteur et fondateur de Global Production chez Capcom, les ventes de Devil May Cry 5 ne sont pas faibles, malgré les faibles performances pour son lancement sur le marché britannique, ainsi que sur le marché japonais. On remarquera qu'il ne dit pas que les ventes sont fortes cependant...Source : https://www.resetera.com/threads/capcom-global-production-founder-dmc-5-sales-are-not-low.105261