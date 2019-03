Voici tout d'abord le dernier Top France :La Nintendo Switch place quatre jeux, dont la totalité avec au moins un Mario dedans. Place ensuite au dernier Top UK :Devil May Cry 5 entre à la première place, en s'écoulant à seulement 20 872 exemplaires. La majorité des jeux Nintendo Switch remontent. Notons enfin l’excellente entrée de Left Alive sur Ps4 à l'avant dernière place du Top 40...Source : https://www.resetera.com/threads/uk-retail-devil-may-cry-v-sold-20-872-copies-last-week-left-alive-947.104896

Like

Who likes this ?

posted the 03/12/2019 at 05:04 PM by link49