Voici une Information concernant le jeu Anthem :Le jeu souffre de certains bugs qui entraîneraient inopinément l'arrêt de la console, ce qui peut à terme endommager le matériel. Sur Ps4, en contactant le support technique, Sony étant parfaitement au courant des problèmes, il est possible d'obtenir un remboursement du jeu. La dernière fois que cela s'est produit, c'était pour le jeu No Man's Sky, dont la communication avait été jugé mensongère :De quoi faire un peu plus de publicités négatives pour le jeu de Bioware, qui n'en avait pas besoin...Source : https://comicbook.com/gaming/2019/03/03/anthem-ps4-playstation-refund-crashing

posted the 03/04/2019 at 07:52 AM by link49