Une question existentielle ce soir: Pourquoi la Switch n'a pas de stylet ?La DS en avait, la 3DS aussi, meme la Wii U alors pourquoi la Switch n'a pas de stylet ?Cela aurait ouvert la porte a une autre gamme de jeu, aurait permis au portage de The World End With You d'etre plus jouable, de meme que bientot Mario Maker 2 qui risque d'etre plus pénible au oide ou au stick.Alors apres je sais qu'il y a quelques pseudo stylet tiers mais ça semble etre de la merde.(Peut-être que Microsoft va leur creer un stylet