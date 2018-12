Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Le journal japonais Kyoto Shimbun s'est récemment entretenu avec le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa. Au cours de l'interview, Shuntaro Furukawa a mentionné que la Nintendo Switch et ses jeux avaient bien fonctionné jusqu'à présent pendant la période des fêtes. En outre, Nintendo prévoit toujours d'atteindre 100 millions d'unités de ventes de jeux d'ici mars 2019.D'avril à septembre seulement, les ventes de jeux Nintendo Switch ont été d'environ 42 millions. La publication rapide de titres a contribué à la demande accrue en cette saison de vacances. Le jeu Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party et Pokemon : Let's Go ont tous été populaires.Shuntaro Furukawa a également brièvement évoqué l’objectif actuel de Nintendo de vendre 20 millions de consoles Nintendo Switch au cours de cet exercice. Il a reconnu que ce n’était pas un objectif facile à atteindre et qu’on ne pouvait pas prédire comment se passerait la nouvelle année. Shuntaro Furukawa espère toutefois que le style de jeu de la Nintendo Switch et sa portabilité continueront d’attirer les foules, en précisant que Nintendo continuera de publier de nouveaux titres...Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-still-believes-switch-will-reach-100-million-in-software-sales-but-less-sure-on-20-million-hardware-target/