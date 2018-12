Voici une Information concernant le jeu Spider-Man sur Ps4 :Avec 3.3 millions de ventes en 3 jours, le titre était le meilleur lancement first-party de l'année, jusqu'à aujourd'hui. Mat Piscatella, analyste au NPD Group, précise que sur les 3 premiers mois aux USA, le jeu Spider-Man sur Ps4 réalise les plus fortes ventes pour un jeu de super-héros de tous les temps, dépassant donc les Batman Arkham de Rocksteady Studios...Source : https://www.resetera.com/threads/mat-piscatella-over-the-first-three-months-in-market-marvels-spider-man-is-now-the-fastest-selling-superhero-game-in-us-history.88328/

posted the 12/20/2018 at 02:59 PM by link49