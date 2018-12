Voici Le Top France allant du 03 au 08 décembre 2018 :Le jeu Super Smash Bros. Ultimate fait une entrée fracassante, Pokemon : Let's Go, Pikachu! perd deux places, Super Mario Party reste stable et Red Dead Redemption 2 perd un place sur Ps4. Pour rappel, voici celui de la semaine d'avant :Et celui d'il y a deux semaines :Reste à voir si le jeu Super Smash Bros. Ultimate conservera la première place durablement ou pas…Source : http://www.sell.fr/