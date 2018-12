Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts III :Sony Interactive Entertainment a annoncé le Bundle Ps4 Pro pour l'Occident. Aux USA, il sera exclusif aux enseignes Gamestop aux USA et EB Games au Canada. Rien d’annoncé concernant l’Europe, mais Micromania risque d'avoir l'exclusivité.Pour rappel, le jeu sortira le 29 janvier chez nous sur Ps4 et Xbox One...Source : https://gematsu.com/2018/12/kingdom-hearts-iii-ps4-pro-limited-edition-bundle-detailed-for-north-america-and-europe

Like

Who likes this ?

posted the 12/14/2018 at 04:36 PM by link49