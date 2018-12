Voici une Information autour d’un jeu sorti récemment sur Ps4, The Last Remnant Remastered :Ca aura pris un peu de temps, mais le jeu a enfin quatre tests pour avoir une Moyenne Metacritic. Voici les notes qu’il a obtenues à ce jour :- PlayStation Universe : 7,5/10- PlayStation LifeStyle : 7/10- Spazio Games : 6.8/10- DualShockers : 6.5/10- Screen Rant : 6/10Avec plus précisément le test qui lui a attribué la meilleure note, PlayStation Universe :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu est disponible depuis le 06 décembre dernier…Source : https://www.dualshockers.com/last-remnant-remastered-review-ps4/