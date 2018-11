Voici une Information autour du jeu Dragon Quest XI :Square-Enix précise que le total de jeux livrés et les ventes en dématérialisés du jeu Dragon Quest XI : Echoes of an Elusive Age ont maintenant dépassé les 4 millions dans le monde. Dans ce total, on sait que au moins 3 266 285 proviennent du Japon. Ce qui veut dire qu'en cumulant les ventes du titre en Europe, en Corée et aux USA, Square-Enix en a écoulé environ 733 000 exemplaires sur Ps4. Reste à voir si les 5 millions peuvent être atteints avec la version Nintendo Switch...Source : https://gematsu.com/2018/11/dragon-quest-xi-echoes-of-an-elusive-age-shipments-and-digital-sales-top-four-million