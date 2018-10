Voici une Information concernant le jeu The World Ends with You : Final Remix :Gamekult a testé le jeu et lui attribue tout juste la moyenne, avec un note de 5/10. Pour rappel, le jeu sur Nintendo Switch sortira demain...Source : https://www.gamekult.com/jeux/the-world-ends-with-you-remixed-3050877579/test.html