Voici des Informations concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :On commence par le poids du jeu sur Ps4, qui sera de 50Go, plus un Patch de 3Go. Ce qui suit ensuite peut contenir des spoilers avec la liste des Trophées :Il y a donc un total de 52 trophées, dont 1 Platinum, 3 Or, 4 Argent et 44 Bronze. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur Ps4 et Xbox One…Source : https://forum.psnprofiles.com/topic/66422-red-dead-redemption-2-trophy-list-leak-spoilers-another-early-copy-game/#comment-1693089