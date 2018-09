Voici des Informations concernant le jeu Kingdom Hearts III :Sony Interactive Entertainment Japan Asia et Square-Enix viennent d'annoncer un nouveau Bundle Ps4 Pro pour le Japon. Il sortira en même temps que le jeu, le 25 janvier 2019, et contiendra une PlayStation 4 standard Jet Black avec une coque Kingdom Hearts III, un thème original Kingdom Hearts III, une box au design original Kingdom Hearts III, une manette sans fil Jet Black DualShock 4, une oreillette monaurale, un cordon d'alimentation, un câble HDMI et un câble USB. A noter que le jeu Kingdom Hearts III n'est pas inclus. Il sera disponible 500 GO et 1 TO pour respectivement 33 980 yens et 38 980 yens. Pour rappel, à l'E3 2018, il avait annoncé ce Bundle Ps4 Pro :Place ensuite à la Integrum Masterpiece Collection, la Collection All-In-One annoncée lors de l'E3 2018 il y a quelques mois. :Le jeu The Kingdom Hearts Integrum Masterpiece contient le jeu Kingdom Hearts III, un Artbook Kingdom Hearts III, le jeu Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, un thème spécial pour Ps4, le jeu Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, et une box exclusive signée Tetsuya Nomura.Pour rappel, le jeu sortira le 29 janvier chez nous sur Ps4 et Xbox One...Source : https://gematsu.com/2018/09/ps4-kingdom-hearts-iii-edition-announced-for-japan