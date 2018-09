Voici une Information concernant un jeu WiiU porté sur Nintendo Switch, New Super Mario Bros. Deluxe :GameXplain a diffusé cette vidéo :Comme on peut le constater, le jeu semble identique sur les deux consoles. Bien que ce ne soit pas très visible dans la vidéo, le jeu New Super Mario Bros. U Deluxe tournera très probablement à 1080p en mode TV sur Nintendo Switch, contre 720p pour la version WiiU. Pour rappel, le jeu sortira le 11 janvier prochain...Source : https://nintendosoup.com/heres-the-first-graphics-comparison-for-new-super-mario-bros-u-deluxe/

