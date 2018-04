Voici une Information concernant la societé SEGA :Durant le SEGA FES 2018, SEGA a annoncé une nouvelle console rétro appelé SEGA Mega Drive Mini, ou SEGA Genesis Mini. La SEGA Mega Drive Mini fonctionne de la même manière que la NES Classic Edition et la SNES Classic Edition édités par Nintendo au cous de ces deux dernières années. Elle est assez petite pour tenir à deux mains. La SEGA Mega Drive Mini contient un nombre inconnu de jeux SEGA Mega Drive que SEGA sélectionnera en fonction des votes des fans.Plus de détails sur la SEGA Mega Drive Mini seront publiés plus tard. La console sera lancée en 2018 au Japon. Aucun mot sur un lancement en Occident par contre...Source : https://www.gonintendo.com/stories/307017-sega-releasing-genesis-mini-in-2018

posted the 04/14/2018 at 06:25 AM by link49