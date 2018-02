Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Selon le Business Journal, Nintendo a réussi à mettre presque fin aux ruptures de stock sur ce marché. Nintendo réapprovisionne chaque semaine, et depuis fin janvier, la console est facilement trouvable en magasin. Les vendeurs en ligne au Japon comme Amazon et Rakuten n'ont pas encore de Nintendo Switch en stock conséquent, mais une fois que cela arrivera, on pourra alors dire que la rupture est totalement fini sur ce marché...Source : https://nintendosoup.com/nintendo-says-switch-shortage-almost-ended-japan/

posted the 02/09/2018 at 11:02 AM by link49