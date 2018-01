Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Pour le moment, Nintendo n'a commerciliasé que des Joy-Con de différentes colories, et aucune version Collector à l'effigie d'un jeu. Shinya Takahasi précise que les Joy-Con apportent de multiples possibilités qu'il faudra étudier ultérieurement. Il est donc possible que Nintendo enviseage de sortir plus tard des nouveaux types de Joy-Con, ou des Joy-Con Collector en même temps que la sortie de futurs gros jeux...Source : https://www.dualshockers.com/nintendo-dlc-new-joy-con/

posted the 01/03/2018 at 12:51 AM by link49