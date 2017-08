Voici une Information concernant le jeu Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle :Du 29 août au 11 septembre 2017, si en achetant le jeu vous revendez un jeu dans cette liste : http://www.micromania.fr/liste-jeux-eligibles-19-99-mario-lapins-cretins vous obtiendrez le jeu Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle pour 19.99 euros. Pour rappel, cette exclusivité Nintendo Switch sortira mardi prochain…Source : http://www.micromania.fr/liste-jeux-eligibles-19-99-mario-lapins-cretins

posted the 08/25/2017 at 11:34 PM by link49