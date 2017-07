Voici les jeux que je vais acheter durant ce mois qui débute :MA Ps4 va accueillir deux jeux, dont le très attendu Uncharted : The Lost Legacy.Sur ma Xbox One, je prendrais un jeu multi. En espérant que le jeu Saint Row 5 voit le jour, un jour.Ma Nintendo Switch accueillera elle le premier gros jeu d’Ubisoft sur cette console. Bref, peu de jeu, mais je pense que la qualité sera au rendez-vous…Source : member15179.html

Like

Who likes this ?

posted the 07/31/2017 at 11:42 PM by link49