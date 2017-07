Voici une « Information » concernant le jeu Bayonetta et Bayonetta 2 :Il semblerait que les deux jeux sortent finalement sur Nintendo Switch. Hideki Kamiya ajoute lui aussi son grain de sel :Reste à voir si une annonce aura lieu prochainement…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=244171518&postcount=1650

Who likes this ?

posted the 07/22/2017 at 12:54 PM by link49