Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Selon l'analyste Michael Pachter, la Nintendo Switch va se vendre deux fois plus que la WiiU durant sa première année de commercialisation. La WiiU s’est vendue à 3,8 millions d'unités sa première année, Michael Pachter estime donc que la nouvelle console de Nintendo se vendra à plus de 7 millions d'unités en 2017. Selon lui, cela pourra se faire car le prix de la console est correct, la Nintendo Switch étant moins cher que la WiiU à son lancement. Il ajoute que les gans n’ont pas très bein saisi le fonctionnement de la WiiU, contrairement à la communication de la Nintendo Switch, plus accessible. Il estime aussi que les titres présents la première année, plus nombreux et intéressants, aideront la console à se vendre…Source : http://www.gamepur.com/news/25622-michael-pachter-has-positive-view-about-nintendo-switch-pricing-and-sales.html