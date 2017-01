Voici une Information concernant le jeu Phantom Dust :Selon le directrice générale de Microsoft, Sharon Loftis, le développement du jeu Phantom Dust progresse très bien. Le Studio préfère prendre leur temps pour apporter la meilleure expérience de jeu possible aux fans. Pour rappel, le jeu Phantom Dust, dont le développement a débuté depuis très longtemps, puis a été annulé et avant de revenir sur le devant de la scène en 2016, devrait sortir cette année, en 2017 donc…Source : http://www.thewolfhall.com/xbox-one/microsoft-gives-update-phantom-dust-scalebound-cancellation-chaos/

Xbox One

posted the 01/12/2017 at 02:50 PM by link49