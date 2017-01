Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 :Il semble que le jeu Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 sur Ps4 soit vraiment un portage assez basique. En effet, Tetsuya Nomura précis que le contenu sera le même que les deux versions Remaster HD dans le passé, sortis sur Ps3. Comme il y aura six jeux qui seront jouables sur un disque de jeu de PS4, il sera donc plus facile à jouer. Donc, fondamentalement, il y aura les mêmes jeux, avec comme seul ajout le fait qu’ils tourneront en 60fps…Source : http://gamingbolt.com/kingdom-hearts-hd-1-52-5-on-ps4-will-have-the-same-content-as-ps3-versions-director-reveals

posted the 01/04/2017 at 08:32 PM by link49