Death Stranding 2 : si vous êtes trop nuls, vous pourrez zapper les séquences de boss

Sisuit les mêmes mécaniques que le premier, nous devrions avoir droit à une expérience plutôt profonde pour ce qui est des possibilités, sans pour autant être un grand défi au niveau de la difficulté. Malgré tout, parce qu'il existe un public susceptible de buter bêtement au moindre boss, surtout s'ils sont liés à davantage de mécaniques que « pan pan », Hideo Kojima a confirmé une option d'accessibilité toute bête : les affrontements contre les boss ne seront pas obligatoires, dans le sens où en cas d'échec, on vous laissera le choix de recommencer ou de tout simplement passer la séquence. Option d'ailleurs nommée « Visual Novel » car montrant tout de même une vue d'ensemble du combat en cas d'intégration d'éléments narratifs.C'est tout pour le moment et l'on retourne patienter jusqu'au 26 juin, logiquement sans risque de report de dernière minute vu que ce même Kojima a ajouté que le chantier était terminé à 95 %.