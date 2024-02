Death Stranding 2 : la copieuse bande-annonce de 10mn, et annonce d'un nouveau projet de Kojima

Le leak était vrai : non seulementa fait part de sa présence lors du State of Play, mais nous avons également un sous-titre () en plus d'une copieuse bande-annonce de presque 10 minutes prouvant déjà qu'il va falloir s'accrocher pour le nouveau scénario sorti du crâne de Kojima.Sortie prévue pour 2025 (sur PS5) et une petite surprise : Kojima planche sur un troisième projet (le deuxième étant avec Xbox Game Studios), précisément une franchise d'espionnage cross-média concernant aussi bien la PlayStation 5 que le cinéma. Patience...