[RAPPEL] State of Play ce soir à 23h00

On n'est pas couché comme dirait l'autre car il faut rappeler à ceux qui ont la mémoire courte que ce soir à 23h00 aura lieu le retour du format State of Play chez Sony avec environ 30 minutes de show rapide pour nous présenter 10 jeux à venir sur PS5/PS4, certains déjà connus, d'autres encore gardés dans le secret.Le point ayant été fait suret, on espère vivement que l'heure sera venue pour nous refaire une présentation de(avec une date svp), sans oublier certaines rumeurs autour d'une upgrade PS5 deBref, à suivre ci-dessous à l'heure indiquée.