Switch 2 : Nintendo est conscient que sa clientèle réclamera un prix ''accessible''

Big Boss actuel de Nintendo, Shuntaro Furukawa a enchaîné les derniers résultats fiscaux avec une habituelle session de questions/réponses face aux investisseurs qui bien entendu n'avaient que la Switch 2 à la bouche.On repartira donc avec les choses suivantes :- Sans livrer de prix pour le moment pour sa « Next Gen », Nintendo reste conscient que sa clientèle attend de l'entreprise une certaine « accessibilité ».- Pas de baisse de prix en vue pour la Switch 1.- Nintendo compte prendre toutes les mesures possibles pour lutter contre les scalpers, autant dans la collaboration avec les grossistes que dans un approvisionnement suffisant.- La Switch 1 continuera d'être supporté autant que possible, preuve avec l'arrivée deet- Pour autant, hors de question de se la jouer full cross-gen pendant un temps indéterminé car « proposer des jeux exclusifs à la Switch 2 est déterminant pour son succès. »Bonus : la présentation déjà annoncée pour le 2 avril se tiendra plus précisément à 15h00 tapantes.