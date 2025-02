La Switch passe les 150 millions ! La Switch passe les 150 millions !

Il y a 8 ans, certains prédisaient un flop de la Nintendo Switch et nous voilà début 2025 où le constructeur annonce officiellement avoir écoulé 150,86 millions de machines dans le monde au 31 décembre 2024, lui permettant de se rapprocher toujours plus des 154 millions de la DS tandis que la route reste longue jusqu'à la PS2 (et ses 160 millions).



Mais malgré une endurance incroyable, la console est maintenant en bout de course et cela se sent avec « seulement » 4,82 millions de ventes durant les fêtes de fin d'année (contre bientôt 7 millions fin 2023) au point de pousser Nintendo a revoir ses objectifs à la baisse : 11 millions d'unités vendues entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025 (contre 12,5 millions souhaitées auparavant).



Sauf mauvaise surprise, le Q1 2025 sera d'ailleurs le tout dernier trimestre où la console vivra sans la concurrence de sa future petite sœur.