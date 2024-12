Bourse : l'activité PlayStation propulse Sony au plus haut niveau depuis 24 ans Bourse : l'activité PlayStation propulse Sony au plus haut niveau depuis 24 ans

Porté par l'activité PlayStation toujours en très grande forme malgré « la fin de la croissance PS5 » depuis plusieurs mois, n'empêchant pas des revenus records pour les différents segments JV et de belles perspectives d'avenir, les actionnaires continuent de pousser la pleine confiance envers Sony qui vient de clôturer sa journée à boursière à 3.338 yens (environ 22$, +4,1%).



Et si l'on tenait à en parler, c'est pour dire que 3.338 yens, cela remet la firme au niveau de l'an 2000 où les regards de dizaines de millions de joueurs étaient tournés vers le futur tremblement de terre nommé PlayStation 2.



Un beau cadeau pour les 30 ans de la marque, dont on continue de réclamer un Showcase explosif mais bon...