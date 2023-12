[RUMEUR] Des specs en fuite pour la PS5 Pro [RUMEUR] Des specs en fuite pour la PS5 Pro

On va entrer dans une période bien plus calme en actualité comme à chaque fois en toute fin d'année, mais un potentiel joli leak vient de tomber : la totalité des specs de la PlayStation 5 Pro au nom de code « Trinity », ce dernier étant lié à 3 objectifs clés : meilleure performance du SDD, meilleure gestion du Ray Tracing, meilleure capacité d'upscale.



Les informations évoquent un full reveal en septembre 2024 pour un lancement dans la foulée (octobre/novembre) et face à cela, le très renseigné Tom Henderson, s'il se refuse comme souvent à commenter les fuites venues d'ailleurs, a néanmoins voulu préciser qu'en interne, Sony s'attendait à un leak des specs ce mois-ci tout simplement parce que les développeurs tiers ont obtenu il y a peu leur kit de développement (les studios first-party les ont évidemment depuis quelques mois).