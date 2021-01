Quand Microsoft voulait racheter Nintendo : ''Imaginez que l'on se moque de vous pendant une heure'' Quand Microsoft voulait racheter Nintendo : ''Imaginez que l'on se moque de vous pendant une heure''

Il y a beaucoup d'anniversaires de haute importance en 2021, et dans le lot, on pourra citer la marque Xbox qui fête ses 20 ans depuis son arrivée sur le marché. Rendant hommage à cela, Bloomberg a publié un rapport sur la création de la première console du constructeur, fourni en anecdotes pour la plupart connues de tous, mais l'occasion de repartir avec quelques friandises comme la façon dont s'est déroulée l'envie pour Microsoft de racheter Nintendo.



Nous sommes alors en janvier 2000 et les têtes pensantes de la marque à l'époque (Kevin Bachus, Bob McBreen et bien entendu Steve Ballmer) obtiennent une réunion avec les dirigeants de Nintendo… qui ne s'est clairement pas passée comme prévu.



Kevin Bachus :



« Steve a réussi à nous faire rencontrer Nintendo pour voir s'ils envisageaient d'être racheté. Ils se sont juste mis à rire. Imaginez une heure complète où quelqu'un se moque de vous. C'est un peu comme ça que cette réunion s'est déroulée. »



Bob McBreen :



« Nous avions en fait les principaux représentants de Nintendo dans notre immeuble en janvier 2000 pour travailler sur une aventure conjointe, leur donnant toutes les spécifications techniques de la première Xbox. Le pitch était de mettre en avant que leur hardware était inférieur à celui de Sony et sa PlayStation 2 [*]. Donc on a tenté de pousser en arguments qu'ils étaient bien meilleurs pour la qualité de leurs jeux, mais que nous pouvions nous occuper de la console. Ça n'a pas marché. »



(*) Belle ironie quand on sait que sur le papier, la GameCube était techniquement plus puissante que la PlayStation 2.



Bloomberg révèle en outre que Microsoft a également tenté à l'époque de racheter Electronic Arts, Midway Games et Square Enix, s'étant même approché d'un accord pour ces deux derniers, sans que rien ne se soit finalement concrétisé (hormis le coup de Rare).