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L’Union Européenne admet ne pas pouvoir empêcher Sony d’abandonner le support physique
Actualité PlayStation


Alors que la décision de Sony de mettre fin aux sorties physiques de ses jeux PlayStation à partir de janvier 2028 continue de faire réagir, la Commission européenne vient d’apporter une réponse qui ne devrait pas franchement rassurer les défenseurs du disque.

Interrogé au Parlement européen de Strasbourg, le commissaire européen chargé de la Protection des consommateurs, Michael McGrath, a expliqué que l’Union européenne ne disposait pas réellement des leviers juridiques nécessaires pour empêcher Sony, ou n’importe quel autre éditeur, d’abandonner le support physique.

D'après les dires de l'intéressé, il s’agit avant tout d’une question de liberté commerciale et contractuelle. Les entreprises restent donc libres de distribuer leurs jeux comme elles l’entendent, à condition de respecter les droits des consommateurs prévus par les législations nationales et européennes. Donc l’Europe peut surveiller la manière dont la transition est menée, mais pas obliger un constructeur à continuer de presser des disques par amour du patrimoine vidéoludique.

Cette déclaration intervient dans un contexte où le mouvement Stop Killing Games, lancé en 2024 par Ross Scott, continue de gagner en visibilité. Ses défenseurs dénoncent un modèle dans lequel les joueurs ne possèdent plus véritablement leurs jeux, puisqu’un titre uniquement disponible en numérique peut être retiré de la vente, rendu inaccessible ou condamné par la fermeture de ses serveurs.

La disparition du physique signifie également la fin progressive du marché de l’occasion, du prêt entre particuliers et d’une partie des possibilités de conservation à long terme. Des détails assez secondaires, manifestement, dès lors que la licence d’utilisation reste bien au chaud dans les serveurs de l’éditeur.

Le mois dernier, 45 députés européens avaient pourtant demandé à Ursula von der Leyen et à Michael McGrath de s’engager vers une action législative. La Commission leur a répondu qu’elle ne pouvait pas imposer aux éditeurs de maintenir leurs jeux disponibles ou leurs serveurs en fonctionnement, notamment en raison du droit européen relatif au copyright et à la propriété intellectuelle.

Bruxelles prévoit néanmoins de travailler avec les éditeurs sur un code de conduite destiné à encadrer la fin de vie des jeux vidéo. Une initiative toujours bonne à prendre, même si un code de conduite repose généralement sur la bonne volonté de ceux que l’on cherche précisément à encadrer.

Et donc pour conclure, les joueurs qui espéraient voir l’Union européenne contraindre Sony à revenir sur sa décision devront probablement revoir leurs attentes. Les institutions européennes pourront éventuellement renforcer l’information des consommateurs ou ouvrir des discussions sur la préservation, mais rien n’indique aujourd’hui qu’elles puissent empêcher l’industrie de poursuivre sa transition vers un modèle entièrement numérique.

Le débat ne porte donc plus vraiment sur la disparition du physique, mais sur ce qu’il restera concrètement au consommateur lorsqu’il aura payé 80 ou 100 euros pour un produit dont l’accès dépendra ensuite entièrement des décisions de l’éditeur.
Irish Mirror - https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/politics/eu-cannot-stop-sony-developers-37398844
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    momotaros, aerithlazyqueen
    posted the 07/10/2026 at 05:14 PM by liquidus
    comments (19)
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 05:16 PM
    Forcément.
    C'était utopique de croire le contraire.
    jenicris posted the 07/10/2026 at 05:17 PM
    La question est plutôt. Comment ils le pourraient ?
    grundbeld posted the 07/10/2026 at 05:18 PM
    L’UE c’est comme l’Avatar. Au moment où on eut besoin d’elle, elle disparut.

    C’est toujours ainsi. L’UE se moque des citoyens lambdas. Cette institution a été créée par des riches pour des riches. Sony c’est probablement leurs potes d’ailleurs.
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 05:19 PM
    grundbeld ben voyons
    spartan1985 posted the 07/10/2026 at 05:19 PM
    En même temps, on espérait pas grand chose de cette saloperie d'UE.
    masharu posted the 07/10/2026 at 05:19 PM
    Mais pour obliger un scan facial ou donner sa CNI pour accéder à Internet, ça va y aller.
    momotaros posted the 07/10/2026 at 05:22 PM
    Est-ce qu'ils peuvent au moins les pousser à baisser le prix de leurs jeux ? Vu qu'il n'y aura plus de physique, le cout de fabrication est plus petit et qu'ils margent beaucoup plus sur du démat, ça pourrait justifier une baisse de prix.

    Perso en 2028 je rejoins la master race, si on doit passer au tout démat, autant aller sur PC.
    crush posted the 07/10/2026 at 05:24 PM
    En même temps c'est pas ça que l'on espère de l'UE (c'était évident que c'est quasi impossible), là où les attend au tournant c'est sur l'aspect gestion des licences et de l'utilisabilité au fil du temps.
    xmusashix posted the 07/10/2026 at 05:25 PM
    Depuis quand une entité peut empêcher une entreprise de sortir un produit comme elle l'a défini ?

    Non, il aurait juste fallu éviter de faire un gros fuck à Stop Killing Games...
    masharu posted the 07/10/2026 at 05:28 PM
    momotaros Ils vont tôt ou tard se heurter à la question du monopole du PlayStation Store, parce que je ne les vois pas ad aeternam s'emmerder eux et toute la clique des éditeurs tiers sur de la logistique pour des boites plastique vide voire des cartons à gratter avec un code dessus pour acheter des jeux. Ce que refusait d'admettre Tim Sweeney parce que "PlayStation/Nintendo n'ont pas le même système que Valve/Apple/Google" va se réaliser. Je ne vois pas dans quel monde on emmerdera pas Sony de pas ouvrir sa PlayStation où tout est numérique à des stores tiers qui vont pouvoir jouer la concurrence sur les prix des jeux.
    mattewlogan posted the 07/10/2026 at 05:28 PM
    Ça semblait quand même évident
    derno posted the 07/10/2026 at 05:29 PM
    Donc tu estimes que tous se qui est sur internet peut et doit être accessible aux mineurs?....à moins que tu es une meilleur solution technique ou magique pour filtrer tout ça...

    Dans tous les cas je ne vois même pas au nom de quoi l'UE dois légiférer là dessus, c'est une boite privé qui vend un produit non essentiel (ce serait le seul fournisseur d'eau de la planète je ne dit pas mais du jeu vidéo), dont on connait le problème, rien n'est caché ou dissimulé, c'est elle qui gère son produit et si c'est foireux c'est aux clients de l'envoyer chier et à la concurrence de tirer son épingle du jeu.
    ganon29 posted the 07/10/2026 at 05:29 PM
    Le parlement à Strasbourg coûte plus de 2 milliards par an !
    Tout ça pour nous faire chier et jamais nous arranger la vie !
    negan posted the 07/10/2026 at 05:30 PM
    Suffit de voir le carton de la sortie des black ops PS3 a 40€ uniquement dématérialisée hier pour comprendre que vous avez perdu d'avance les gars.

    C'est pas vous qui décidez mais le grand public malheureusement
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 05:32 PM
    negan c'est pourtant ce que je répète depuis des jours.
    Ceux qui hurlent sur internet ne sont qu'une minorité
    Ceux qui achètent COD et GTA VI en masse sont la véritable masse d'acheteurs.
    masharu posted the 07/10/2026 at 05:32 PM
    Si on devait compter sur le grand public sur tout niveau politique on ne serait pas dans la merde . Il est évident que ça court après l'argent de la masse, mais je rappelle qu'il est possible de casser une image de marque même en étant minoritaire.
    losz posted the 07/10/2026 at 05:32 PM
    derno Ca sert à rien leur truc de reconnaissance facial, à part faire chier le monde honnêtement...
    aerithlazyqueen posted the 07/10/2026 at 05:34 PM
    Suffit de pas acheter la PS6 est il vont changer d'avis de plus une console full démat vendu +1000 Personne n'en voudra autant avoir un PC Gaming ! est c'est pas un Last of Us ou futur God of war qui va attirer les consommateurs Sony n'a plus aucune license assez forte ! Horizon Zero Dawn pareille y a eu trois jeu est c'est pas nn plus une license ultra forte ! Bref Finito Sony !
    kikoo31 posted the 07/10/2026 at 05:34 PM
    ouroboros4 negan +1000 mais le temps que ça remonte aux cerveau....
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