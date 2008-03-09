Alors que la décision de Sony
de mettre fin aux sorties physiques de ses jeux PlayStation à partir de janvier 2028
continue de faire réagir, la Commission européenne
vient d’apporter une réponse qui ne devrait pas franchement rassurer les défenseurs du disque.
Interrogé au Parlement européen de Strasbourg, le commissaire européen chargé de la Protection des consommateurs, Michael McGrath
, a expliqué que l’Union européenne ne disposait pas réellement des leviers juridiques nécessaires pour empêcher Sony, ou n’importe quel autre éditeur, d’abandonner le support physique
.
D'après les dires de l'intéressé, il s’agit avant tout d’une question de liberté commerciale et contractuelle. Les entreprises restent donc libres de distribuer leurs jeux comme elles l’entendent, à condition de respecter les droits des consommateurs prévus par les législations nationales et européennes
. Donc l’Europe peut surveiller la manière dont la transition est menée, mais pas obliger un constructeur à continuer de presser des disques par amour du patrimoine vidéoludique
.
Cette déclaration intervient dans un contexte où le mouvement Stop Killing Games, lancé en 2024 par Ross Scott, continue de gagner en visibilité
. Ses défenseurs dénoncent un modèle dans lequel les joueurs ne possèdent plus véritablement leurs jeux
, puisqu’un titre uniquement disponible en numérique peut être retiré de la vente, rendu inaccessible ou condamné par la fermeture de ses serveurs.
La disparition du physique signifie également la fin progressive du marché de l’occasion, du prêt entre particuliers et d’une partie des possibilités de conservation à long terme
. Des détails assez secondaires, manifestement, dès lors que la licence d’utilisation reste bien au chaud dans les serveurs de l’éditeur.
Le mois dernier, 45 députés européens avaient pourtant demandé à Ursula von der Leyen et à Michael McGrath de s’engager vers une action législative. La Commission leur a répondu qu’elle ne pouvait pas imposer aux éditeurs de maintenir leurs jeux disponibles ou leurs serveurs en fonctionnement, notamment en raison du droit européen relatif au copyright et à la propriété intellectuelle
.
Bruxelles prévoit néanmoins de travailler avec les éditeurs sur un code de conduite destiné à encadrer la fin de vie des jeux vidéo
. Une initiative toujours bonne à prendre, même si un code de conduite repose généralement sur la bonne volonté de ceux que l’on cherche précisément à encadrer.
Et donc pour conclure, les joueurs qui espéraient voir l’Union européenne contraindre Sony à revenir sur sa décision devront probablement revoir leurs attentes
. Les institutions européennes pourront éventuellement renforcer l’information des consommateurs ou ouvrir des discussions sur la préservation, mais rien n’indique aujourd’hui qu’elles puissent empêcher l’industrie de poursuivre sa transition vers un modèle entièrement numérique
.
Le débat ne porte donc plus vraiment sur la disparition du physique, mais sur ce qu’il restera concrètement au consommateur lorsqu’il aura payé 80 ou 100 euros pour un produit dont l’accès dépendra ensuite entièrement des décisions de l’éditeur.
C'était utopique de croire le contraire.
C’est toujours ainsi. L’UE se moque des citoyens lambdas. Cette institution a été créée par des riches pour des riches. Sony c’est probablement leurs potes d’ailleurs.
Perso en 2028 je rejoins la master race, si on doit passer au tout démat, autant aller sur PC.
Non, il aurait juste fallu éviter de faire un gros fuck à Stop Killing Games...
Dans tous les cas je ne vois même pas au nom de quoi l'UE dois légiférer là dessus, c'est une boite privé qui vend un produit non essentiel (ce serait le seul fournisseur d'eau de la planète je ne dit pas mais du jeu vidéo), dont on connait le problème, rien n'est caché ou dissimulé, c'est elle qui gère son produit et si c'est foireux c'est aux clients de l'envoyer chier et à la concurrence de tirer son épingle du jeu.
Tout ça pour nous faire chier et jamais nous arranger la vie !
C'est pas vous qui décidez mais le grand public malheureusement
Ceux qui hurlent sur internet ne sont qu'une minorité
Ceux qui achètent COD et GTA VI en masse sont la véritable masse d'acheteurs.