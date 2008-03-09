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Alors que la décision dedecontinue de faire réagir,vient d’apporter une réponse qui ne devrait pas franchement rassurer les défenseurs du disque.Interrogé au Parlement européen de Strasbourg, le commissaire européen chargé de la Protection des consommateurs,, a expliqué queD'après les dires de l'intéressé,. Donc. Ses défenseurs dénoncent un modèle dans lequel, puisqu’un titre uniquement disponible en numérique peut être retiré de la vente, rendu inaccessible ou condamné par la fermeture de ses serveurs.. Des détails assez secondaires, manifestement, dès lors que la licence d’utilisation reste bien au chaud dans les serveurs de l’éditeur.. Une initiative toujours bonne à prendre, même si un code de conduite repose généralement sur la bonne volonté de ceux que l’on cherche précisément à encadrer.Et donc pour conclure,. Les institutions européennes pourront éventuellement renforcer l’information des consommateurs ou ouvrir des discussions sur la préservation, maisLe débat ne porte donc plus vraiment sur la disparition du physique, mais sur ce qu’il restera concrètement au consommateur lorsqu’il aura payé 80 ou 100 euros pour un produit dont l’accès dépendra ensuite entièrement des décisions de l’éditeur.