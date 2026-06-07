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À partir de l'été 2026, en prévision des changements à venir dans la réglementation européenne relative aux batteries, qui entreront en vigueur à la mi-février 2027, certains produits Nintendo commercialisés en Europe commenceront à être progressivement remplacés par des versions équipées d'une batterie remplaçable par l'utilisateur. Il n'y a aucune différence de fonctionnalité entre les produits actuels et les produits modifiés équipés de batteries remplaçables par l'utilisateur.Les premiers produits modifiés devraient être disponibles à partir de l'été 2026, et d'autres produits devraient suivre à l'automne, en hiver et au début de l'année 2027. En raison de divers facteurs, il se peut que les produits modifiés ne soient pas disponibles simultanément dans tous les pays européens.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le nouveau modèle Switch 2 de Nintendo destiné au marché européen sera commercialisé cet automne, avec des batteries remplaçables par l’utilisateur qui alourdissent légèrement la console.