Informations concernant les prochaines modifications relatives aux batteries de certains produits Nintendo
À partir de l'été 2026, en prévision des changements à venir dans la réglementation européenne relative aux batteries, qui entreront en vigueur à la mi-février 2027, certains produits Nintendo commercialisés en Europe commenceront à être progressivement remplacés par des versions équipées d'une batterie remplaçable par l'utilisateur. Il n'y a aucune différence de fonctionnalité entre les produits actuels et les produits modifiés équipés de batteries remplaçables par l'utilisateur.
Les premiers produits modifiés devraient être disponibles à partir de l'été 2026, et d'autres produits devraient suivre à l'automne, en hiver et au début de l'année 2027. En raison de divers facteurs, il se peut que les produits modifiés ne soient pas disponibles simultanément dans tous les pays européens.
Site de Nintendo
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Le nouveau modèle Switch 2 de Nintendo destiné au marché européen sera commercialisé cet automne, avec des batteries remplaçables par l’utilisateur qui alourdissent légèrement la console.
IGNFrance
À partir de la mi-février 2027, près de dix ans après le lancement de la Nintendo Switch en mars 2017, Nintendo cessera de fournir aux revendeurs les consoles de la gamme Nintendo Switch, à savoir la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch – Modèle OLED. La vente de consoles Nintendo Switch sur le Nintendo Store prendra également fin à la mi-février 2027.
En ce qui concerne la disponibilité en magasin, veuillez vous renseigner auprès de vos revendeurs locaux pour plus d'informations. La Nintendo Switch dispose d'un vaste catalogue de jeux qui ne cesse de s'enrichir, et les possesseurs de Nintendo Switch pourront continuer à profiter de tous leurs jeux et accessoires Nintendo existants. De plus, le Nintendo eShop, Nintendo Switch Online et les autres services continueront tous à fonctionner jusqu'à nouvel ordre."