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Nintendo et l'Union Européenne : la fin des batteries scellées dès cet été
Informations concernant les prochaines modifications relatives aux batteries de certains produits Nintendo

À partir de l'été 2026, en prévision des changements à venir dans la réglementation européenne relative aux batteries, qui entreront en vigueur à la mi-février 2027, certains produits Nintendo commercialisés en Europe commenceront à être progressivement remplacés par des versions équipées d'une batterie remplaçable par l'utilisateur. Il n'y a aucune différence de fonctionnalité entre les produits actuels et les produits modifiés équipés de batteries remplaçables par l'utilisateur.

Les premiers produits modifiés devraient être disponibles à partir de l'été 2026, et d'autres produits devraient suivre à l'automne, en hiver et au début de l'année 2027. En raison de divers facteurs, il se peut que les produits modifiés ne soient pas disponibles simultanément dans tous les pays européens.

Site de Nintendo

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Le nouveau modèle Switch 2 de Nintendo destiné au marché européen sera commercialisé cet automne, avec des batteries remplaçables par l’utilisateur qui alourdissent légèrement la console.

IGNFrance
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    rocan, momotaros
    posted the 07/06/2026 at 01:25 PM by nicolasgourry
    comments (7)
    rocan posted the 07/06/2026 at 01:32 PM
    Oui, et arrêt de la commercialisation de la Switch 1 (et accessoire, type manette NES etc), à partir de février 2027 en Europe.
    rocan posted the 07/06/2026 at 01:34 PM
    "La Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch – Modèle OLED continueront toutes à être produites en 2026 et devraient être largement disponibles en Europe tout au long de l'année.

    À partir de la mi-février 2027, près de dix ans après le lancement de la Nintendo Switch en mars 2017, Nintendo cessera de fournir aux revendeurs les consoles de la gamme Nintendo Switch, à savoir la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch – Modèle OLED. La vente de consoles Nintendo Switch sur le Nintendo Store prendra également fin à la mi-février 2027.

    En ce qui concerne la disponibilité en magasin, veuillez vous renseigner auprès de vos revendeurs locaux pour plus d'informations. La Nintendo Switch dispose d'un vaste catalogue de jeux qui ne cesse de s'enrichir, et les possesseurs de Nintendo Switch pourront continuer à profiter de tous leurs jeux et accessoires Nintendo existants. De plus, le Nintendo eShop, Nintendo Switch Online et les autres services continueront tous à fonctionner jusqu'à nouvel ordre."
    dono56 posted the 07/06/2026 at 01:47 PM
    La fin des ventes début 2027 des switch 1 cela ne concerne que l’UE ou bien c'est international ?
    rocan posted the 07/06/2026 at 01:52 PM
    dono56 Il y a un flou (pas précisé dans le texte), mais, ça n'impliquerait que l'Europe vraisemblablement
    dono56 posted the 07/06/2026 at 02:00 PM
    Rocan ça marche merci pour l’info
    shinz0 posted the 07/06/2026 at 02:01 PM
    Si ça pouvait arriver en même temps avec un modèle OLED ça serait bien aussi
    dono56 posted the 07/06/2026 at 02:01 PM
    Donc en soi on va avoir droit très vite, sûrement en 2027, d'un modèle d'entrée de gamme pour la switch 2 (switch 2 lite ?)
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