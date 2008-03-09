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L’Union Européenne admet ne pas pouvoir empêcher Sony d’abandonner le support physique
Actualité PlayStation


Alors que la décision de Sony de mettre fin aux sorties physiques de ses jeux PlayStation à partir de janvier 2028 continue de faire réagir, la Commission européenne vient d’apporter une réponse qui ne devrait pas franchement rassurer les défenseurs du disque.

Interrogé au Parlement européen de Strasbourg, le commissaire européen chargé de la Protection des consommateurs, Michael McGrath, a expliqué que l’Union européenne ne disposait pas réellement des leviers juridiques nécessaires pour empêcher Sony, ou n’importe quel autre éditeur, d’abandonner le support physique.

D'après les dires de l'intéressé, il s’agit avant tout d’une question de liberté commerciale et contractuelle. Les entreprises restent donc libres de distribuer leurs jeux comme elles l’entendent, à condition de respecter les droits des consommateurs prévus par les législations nationales et européennes. Donc l’Europe peut surveiller la manière dont la transition est menée, mais pas obliger un constructeur à continuer de presser des disques par amour du patrimoine vidéoludique.

Cette déclaration intervient dans un contexte où le mouvement Stop Killing Games, lancé en 2024 par Ross Scott, continue de gagner en visibilité. Ses défenseurs dénoncent un modèle dans lequel les joueurs ne possèdent plus véritablement leurs jeux, puisqu’un titre uniquement disponible en numérique peut être retiré de la vente, rendu inaccessible ou condamné par la fermeture de ses serveurs.

La disparition du physique signifie également la fin progressive du marché de l’occasion, du prêt entre particuliers et d’une partie des possibilités de conservation à long terme. Des détails assez secondaires, manifestement, dès lors que la licence d’utilisation reste bien au chaud dans les serveurs de l’éditeur.

Le mois dernier, 45 députés européens avaient pourtant demandé à Ursula von der Leyen et à Michael McGrath de s’engager vers une action législative. La Commission leur a répondu qu’elle ne pouvait pas imposer aux éditeurs de maintenir leurs jeux disponibles ou leurs serveurs en fonctionnement, notamment en raison du droit européen relatif au copyright et à la propriété intellectuelle.

Bruxelles prévoit néanmoins de travailler avec les éditeurs sur un code de conduite destiné à encadrer la fin de vie des jeux vidéo. Une initiative toujours bonne à prendre, même si un code de conduite repose généralement sur la bonne volonté de ceux que l’on cherche précisément à encadrer.

Et donc pour conclure, les joueurs qui espéraient voir l’Union européenne contraindre Sony à revenir sur sa décision devront probablement revoir leurs attentes. Les institutions européennes pourront éventuellement renforcer l’information des consommateurs ou ouvrir des discussions sur la préservation, mais rien n’indique aujourd’hui qu’elles puissent empêcher l’industrie de poursuivre sa transition vers un modèle entièrement numérique.

Le débat ne porte donc plus vraiment sur la disparition du physique, mais sur ce qu’il restera concrètement au consommateur lorsqu’il aura payé 80 ou 100 euros pour un produit dont l’accès dépendra ensuite entièrement des décisions de l’éditeur.
Irish Mirror - https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/politics/eu-cannot-stop-sony-developers-37398844
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    momotaros, aerithlazyqueen
    posted the 07/10/2026 at 05:14 PM by liquidus
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    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 05:16 PM
    Forcément.
    C'était utopique de croire le contraire.
    jenicris posted the 07/10/2026 at 05:17 PM
    La question est plutôt. Comment ils le pourraient ?
    grundbeld posted the 07/10/2026 at 05:18 PM
    L’UE c’est comme l’Avatar. Au moment où on eut besoin d’elle, elle disparut.

    C’est toujours ainsi. L’UE se moque des citoyens lambdas. Cette institution a été créée par des riches pour des riches. Sony c’est probablement leurs potes d’ailleurs.
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 05:19 PM
    grundbeld ben voyons
    spartan1985 posted the 07/10/2026 at 05:19 PM
    En même temps, on espérait pas grand chose de cette saloperie d'UE.
    masharu posted the 07/10/2026 at 05:19 PM
    Mais pour obliger un scan facial ou donner sa CNI pour accéder à Internet, ça va y aller.
    momotaros posted the 07/10/2026 at 05:22 PM
    Est-ce qu'ils peuvent au moins les pousser à baisser le prix de leurs jeux ? Vu qu'il n'y aura plus de physique, le cout de fabrication est plus petit et qu'ils margent beaucoup plus sur du démat, ça pourrait justifier une baisse de prix.

    Perso en 2028 je rejoins la master race, si on doit passer au tout démat, autant aller sur PC.
    crush posted the 07/10/2026 at 05:24 PM
    En même temps c'est pas ça que l'on espère de l'UE (c'était évident que c'est quasi impossible), là où les attend au tournant c'est sur l'aspect gestion des licences et de l'utilisabilité au fil du temps.
    xmusashix posted the 07/10/2026 at 05:25 PM
    Depuis quand une entité peut empêcher une entreprise de sortir un produit comme elle l'a défini ?

    Non, il aurait juste fallu éviter de faire un gros fuck à Stop Killing Games...
    masharu posted the 07/10/2026 at 05:28 PM
    momotaros Ils vont tôt ou tard se heurter à la question du monopole du PlayStation Store, parce que je ne les vois pas ad aeternam s'emmerder eux et toute la clique des éditeurs tiers sur de la logistique pour des boites plastique vide voire des cartons à gratter avec un code dessus pour acheter des jeux. Ce que refusait d'admettre Tim Sweeney parce que "PlayStation/Nintendo n'ont pas le même système que Valve/Apple/Google" va se réaliser. Je ne vois pas dans quel monde on emmerdera pas Sony de pas ouvrir sa PlayStation où tout est numérique à des stores tiers qui vont pouvoir jouer la concurrence sur les prix des jeux.
    mattewlogan posted the 07/10/2026 at 05:28 PM
    Ça semblait quand même évident
    derno posted the 07/10/2026 at 05:29 PM
    Donc tu estimes que tous se qui est sur internet peut et doit être accessible aux mineurs?....à moins que tu es une meilleur solution technique ou magique pour filtrer tout ça...

    Dans tous les cas je ne vois même pas au nom de quoi l'UE dois légiférer là dessus, c'est une boite privé qui vend un produit non essentiel (ce serait le seul fournisseur d'eau de la planète je ne dit pas mais du jeu vidéo), dont on connait le problème, rien n'est caché ou dissimulé, c'est elle qui gère son produit et si c'est foireux c'est aux clients de l'envoyer chier et à la concurrence de tirer son épingle du jeu.
    ganon29 posted the 07/10/2026 at 05:29 PM
    Le parlement à Strasbourg coûte plus de 2 milliards par an !
    Tout ça pour nous faire chier et jamais nous arranger la vie !
    negan posted the 07/10/2026 at 05:30 PM
    Suffit de voir le carton de la sortie des black ops PS3 a 40€ uniquement dématérialisée hier pour comprendre que vous avez perdu d'avance les gars.

    C'est pas vous qui décidez mais le grand public malheureusement
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 05:32 PM
    negan c'est pourtant ce que je répète depuis des jours.
    Ceux qui hurlent sur internet ne sont qu'une minorité
    Ceux qui achètent COD et GTA VI en masse sont la véritable masse d'acheteurs.
    masharu posted the 07/10/2026 at 05:32 PM
    Si on devait compter sur le grand public sur tout niveau politique on ne serait pas dans la merde . Il est évident que ça court après l'argent de la masse, mais je rappelle qu'il est possible de casser une image de marque même en étant minoritaire. L'objectif c'est qu'au moins après la PS6 Sony reconsidère leur politique a proposer du physique pour la niche d'utilisateurs comme c'est le cas pour d'autres divertissements (musique, films, livres...). Et si Sony ne reviendra pas sur le physique, faut poser des garanties noir sur blanc pour le numérique dont la retrocompatibilité d'une console à une autre etc.

    Sans quoi il n'y a pas de débat à avoir, avoir un PC pour le dématériel est 99999% une meilleur plateforme. Et évidemment, ça ne sera pas le grand public qui va soutenir ses propositions. Donc les gens qui disent "ouais mais c'est pas moi qui décide" si, SI bien sur que SI, vous le pouvez si vous le voulez.
    losz posted the 07/10/2026 at 05:32 PM
    derno Ca sert à rien leur truc de reconnaissance facial, à part faire chier le monde honnêtement...
    aerithlazyqueen posted the 07/10/2026 at 05:34 PM
    Suffit de pas acheter la PS6 est il vont changer d'avis de plus une console full démat vendu +1000 Personne n'en voudra autant avoir un PC Gaming ! est c'est pas un Last of Us ou futur God of war qui va attirer les consommateurs Sony n'a plus aucune license assez forte ! Horizon Zero Dawn pareille y a eu trois jeu est c'est pas nn plus une license ultra forte ! Bref Finito Sony !
    kikoo31 posted the 07/10/2026 at 05:34 PM
    ouroboros4 negan +1000 mais le temps que ça remonte aux cerveau....
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 05:35 PM
    aerithlazyqueen on aura sûrement la même que ceux qui achètent GTA VI en masse.
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 05:37 PM
    kikoo31 c'était pourtant évident et facile à comprendre.
    sussudio posted the 07/10/2026 at 05:38 PM
    Je comprend pas votre inquiétude, sachez que votre meilleur moyen de protester c'est avec votre porte monnaie. Si pas de marché gris des clés PSN comme sur Steam, si Sony a le contrôle absolu, boycottez leurs consoles, c'est simple.
    neptonic posted the 07/10/2026 at 05:39 PM
    aerithlazyqueen Des licences qui vendent 20 millions d'exemplaires sur une seule plateforme et dont leur annonce font du bruit ne sont pas assez forte ? dans quelle monde tu vis ?
    shambala93 posted the 07/10/2026 at 05:45 PM
    Heureusement, nous ne sommes pas chez les bolcheviques ! Sony est une entreprise privée, à nous consommateurs d’adhérer ou pas.
    aerithlazyqueen posted the 07/10/2026 at 05:45 PM
    aerithlazyqueen Des licences qui vendent 20 millions d'exemplaires sur une seule plateforme et dont leur annonce font du bruit ne sont pas assez forte ? dans quelle monde tu vis ?

    Crimson Desert en à fait 50M En quelque Mois je parle méme pas de Grand Theft Auto qui hit super hard ! The Witcher & Cyberpunk c'est tout autant Monstrueux donc 20M c'est rien en vrai !
    aerithlazyqueen posted the 07/10/2026 at 05:47 PM
    Surtout que God of War puis Horizon Zero les consommateurs ont fait un peu le tour de ces licence à force Sony ne produit plus , vraiment des jeu qui Hype.
    idd posted the 07/10/2026 at 05:47 PM
    C'est surtout les CGU qu'il faut revoir
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 05:50 PM
    shambala93 exactement. Si on pouvait dicté ce genre de décision à une entreprise ce serait la porte ouverte à tous les abus
    legend83 posted the 07/10/2026 at 05:50 PM
    ganon29 Tu dis ça jusqu'au moment où tu te rappelles que tu peux voyager tranquille dans toute l'Europe sans visa.
    masharu posted the 07/10/2026 at 05:51 PM
    sussudio Comme certains l'ont dit plus haut en ignorant mon commentaire, ce n'est pas une question de boycotte, mais d'éducation des gens, des gens achètent juste parce que c'est Call of Duty, parce que c'est GTA, parce que c'est FIFA / EA FC Sports, ça achètera même la PS6 pour jouer à Minecraft ou encore Fortnite avec les meilleurs performance de l'Unreal Engine 6. C'est vers ses gens là que l'industrie s'oriente et c'est révoltant. On a vu des éditeurs courir après les jeux NFT et ils ont fait machine arrière. On a vu des éditeurs courir après le mouvement woke et ça a beaucoup divisé les gens, on voit des éditeurs courir après l'IA générative et malheureusement sa passe. Aujourd'hui pas sur qu'on arrive à imposer quoi que ce soit en boycottant en fait.

    Faut pouvoir frapper avec la même force médiatique et notamment continuer le bashing. Et tout ceux qui disent qu'il n'y a rien à faire, parce que l'Union Européenne ne veut pas regarder le problème en face, si il y a des choses faire. Faut au minimum continuer de répondre à leur indifférence quitte à être outrancier.
    jenicris posted the 07/10/2026 at 05:52 PM
    shambala93 bien résumé
    walterwhite posted the 07/10/2026 at 06:04 PM
    Ils sont libres de faire n’importe quel coup bas, et nous sommes libre de leur faire comprendre d’aller se faire mettre en ne dépensant plus un rond à l’avenir dans cette marque.

    Dans mon cercle d’amis les avis sont unanimes, FUCK SONY !
    aerithlazyqueen posted the 07/10/2026 at 06:05 PM
    walterwhite Exactement faut défoncer leur image de Marque !
    walterwhite posted the 07/10/2026 at 06:07 PM
    aerithlazyqueen Rome ne s’est pas faite en un jour…SONY finira comme XBOX à force, ils ont franchi la ligne rouge désormais.
    amario posted the 07/10/2026 at 06:07 PM
    Comme ils ne nous empêcheront pas d'abandonner Sony. Car oui, le jeu vidéo n'est pas vital, et ça faut leurs rappeler qu'on peut se passer d'eux. Jusqu'à ce qu'ils craquent.
    squall294 posted the 07/10/2026 at 06:12 PM
    C'est fou quand même. Le monde du jeu vidéo c'est le seul ou on peut reprendre le bien d'un client sans soucis. On achète une voiture, le constructeur peut pas venir nous la détruire d'un jour à l'autre. C'est tellement évident quand même qu'il faut intervenir.
    keiku posted the 07/10/2026 at 06:20 PM
    Mais il pourrait imposer une loi sur la possession du démat et ne le font pas non plus... l’Europe il sont la quand on veut pas d'eux et pas la quand on en a besoin...
    aerithlazyqueen posted the 07/10/2026 at 06:22 PM
    walterwhite Je prévois dans le futur une vague de Piraterie ultra massive boosteé à coup de IA ou Sony sera complétement engloutis leur bibilothéque vider de tout leur jeu

    est une mega masse de jeux en libre telechargement pour étre graver en physique Upupup Feel The Zetsubou Sony !
    neptonic posted the 07/10/2026 at 06:35 PM
    aerithlazyqueen

    Tu parles sérieusement de GTA

    Crimson c'est 5 millions ( pas 50) sur 3 plateformes ! 3 !!

    The Witcher 3 sortie sur PS4,PS5,ONE, SERIES SX, SWITCH, PC

    Fait le calcul du ratio par plateforme
    maxx posted the 07/10/2026 at 06:36 PM
    Ils ont quand même quelques leviers hein concernant les droits des consommateurs pour le demat. Qu'ils puissent pas imposer le physique, ça se comprend, mais imposer qu'un achat soit une licence définitive, c'est carrément possible. De permettre au consommateurs d'avoir accès quoiqu'il arrive a leurs achats, c'est possible. De travailler a la conservation du JV c'est possible de bien des manières.
    jem25 posted the 07/10/2026 at 06:36 PM
    Le seul moyen c’est de ne plus acheter en demat pour faire baisser les stats et ne pas prendre la ps6

    En vrai la ce que fait Sony c’est encore pire que MS avec la One , au moins ils avaient quant même pensé à la revente ou prêt des jeux demat la Sony va avoir un boulevard


    Aux joueurs maintenant de décider s’ils sont ok pour laisser carte blanche pour avoir des jeux demat au tarifs imposés
    tripy73 posted the 07/10/2026 at 06:49 PM
    Cette entité démoniaque ne sert qu’à asservir les peuples, elle n’est pas la pour les protéger mais pour servir les lobbies... Encore de l'argent public bien utilisé.
    nigel posted the 07/10/2026 at 06:51 PM
    squall294 Le monde du jeu vidéo c'est le seul ou on peut reprendre le bien d'un client sans soucis.

    Non pas vraiment. Peut-être que tu achètes très peu en digital, mais globalement c'est à peu près la norme pour n'importe quel produit dématérialisé: si tu décide d'acheter un film ou de la musique en dématérialisé, l'accès à celui-ci est très souvent limité au fait de pouvoir se connecter sur les serveurs pour y jouer.

    Bref, comme dit plus haut, la vérité, c'est que ça aurait été très difficile pour l'Europe d'interdire à Sony de supprimer les disques. Après tout, c'est pas comme si ce n'était pas dit à l'avance.
    Après libre à chacun d'acheter ou non. Je sais que de mon côté je ne vais clairement pas sauter sur les produits Sony, même si techniquement je pense que les gens qui achètent du physique sont aujourd'hui minoritaire malheureusement, et donc ne ferons probablement pas pencher la balance. Mais ça vaut le coup d'essayer.
    docteurdeggman posted the 07/10/2026 at 06:52 PM
    Putain ils veulent que l’on paie prix plein en demat et que le jeu puisse disparaître du jour au lendemain

    Sont fous les mecs…
    alucardhellsing posted the 07/10/2026 at 06:59 PM
    Bons bah vous l'avez dans l'os , ouais vraiment c'est le pique ultime des constructeurs pour la future gen ! donc ceux qui possede du physqie gardez les bien au chaud car ça va valoir de l'or dans quelques années
    aerithlazyqueen posted the 07/10/2026 at 07:01 PM
    c'est eux qui l'on dans l'os paye le suicide de Sony & Xbox qui suis derrière Nintendo qui se frotte les main Sony veux devenir le nouveau Steam Pathétique il ne mérite que une fin brutal !
    nicolasgourry posted the 07/10/2026 at 07:05 PM
    shambala93, quel est le rapport avec les bolcheviques ?
    Le fond du problème n'est pas la liberté d'entreprise, mais le fait que l'entreprise transforme un bien de consommation durable en un service précaire, tout en conservant le prix d'un bien durable. Pour cela, certains réclament une régulation ; ce n'est pas spécialement une idée de bolcheviques.
    Personne n'est au-dessus des lois ; si les citoyens veulent que la propriété d'usage reste, Sony, comme toute entreprise, se soumettra à la loi.

    ouroboros4, tu dis : "Si on pouvait dicter ce genre de décision à une entreprise, ce serait la porte ouverte à tous les abus". Parler d'abus quand Sony veut nous imposer de la location de jeu au prix qu'ils veulent (à leur bon vouloir), n'est-ce pas un paradoxe ?
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 07:14 PM
    nicolasgourry étant donner que les codes seront aussi vendus en magasin, alors non.

    Et soyez un peu réaliste : ici vous voudriez que l'UE force le passage car la décision va dans votre sens.
    Mais si un jour l'UE veut le faire dans le sens inverse votre propre demande se retournera contre vous.

    En l'état Sony n'a aucune obligation légale.
    Faut sortir de votre monde en croyant que tout est acquis au petit consommateur. Ça n'arrivera jamais.
    shambala93 posted the 07/10/2026 at 07:16 PM
    nicolasgourry
    Tu sais très bien, mais tu es un bolchevique ! T’es biberonné à l’état nounou ! La liberté te fait peur Nicolas ! C’est à peine si avoir un libre arbitre ne te rends pas nerveux.
    shambala93 posted the 07/10/2026 at 07:18 PM
    nicolasgourry
    C’est le choix d’une entreprise. Si cela ne te plaît pas, tu as toujours la possibilité, par ta consommation, de dire stop. As-tu vraiment besoin de l’État pour t’aider à prendre tes décisions ? Aron avait raison lorsqu’il parlait du « socialisme mental ».
    masharu posted the 07/10/2026 at 07:30 PM
    ouroboros4 Faut toujours, TOUJOURS, TOUJOURS prévoir le pire avec des personnes avares. Demain ça va vendre des boites, demain ça va les remplacer par des cartons, demain ça ne vendre plus rien en magasin pour les mêmes raisons données que "c'est le numérique qui domine donc à quoi bon s'emmerder ?". Et il n'y a pas de "c'est qu'un scénario", vous voyez où on en est depuis 20 ans ? Sérieusement. Vous ne pensez qu'à l'instant présent.

    Je vais être franc : si c'était n'importe qui d'autre que Sony, tu serais le premier à te foutre du monde. Là ta la queue entre tes jambes parce que ça te fais chier qu'en même mais c'est Sony, "faut être réaliste". Ils ont plié encore aujourd'hui pour Marvel TOKON sur Steam qui n'aurait pas été jouable dans bon nombre de pays si ça n'avait pas gueulé. Bouges ton cul pour une fois, ou sinon tu donnes raisons à ces connards de aerismachin.
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 07:33 PM
    masharu sort de ton monde. On ne peut pas pénalisé une entreprise sous le couvert de "on ne sait jamais"
    Ça ne marche pas comme ça.

    Et de quel droit tu me parles comme ça ? Je suis réaliste et pragmatique mais ce n'est pas pour autant que je me comporte comme certain hypocrite qui achète quand même GTA VI.
    Je n'ai pas l'intention d'acheter GTA VI et encore moins la PS6.


    Si il faut faire la morale ce n'est pas à moi qu'il faut la faire.
    nicolasgourry posted the 07/10/2026 at 07:35 PM
    shambala93 ,ce n'est pas la liberté qui me fait peur (au contraire, la liberté, c'est de pouvoir dire non, quels que soient tes moyens), mais l'illusion de la liberté, c'est ça que vend le capitalisme dérégulé. C'est pourtant ce que tu défends avec le monopole des entreprises privées capitalistes et la dérégulation. Tu es pour la prédation : la liberté, pour toi, commence là où elle s'approprie celle des autres.
    masharu posted the 07/10/2026 at 07:36 PM
    ouroboros4 Je parle d'arrêter d'être fataliste et de militer, pas de mettre Sony au pied de la justice.
    supasaiyajin posted the 07/10/2026 at 07:37 PM
    On se doutait bien que l'UE n'allait rien faire.
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 07:41 PM
    masharu mais ya aucune justice arrêtez avec ça.
    Comme je l'ai dit plus haut vous aimeriez que l'UE force Sony a continuer le physique. C'est totalement ridicule.
    Si demain l'UE dispose de ce genre de pouvoir et de faire en sorte, un jour, d'aller dans un sens qui ne va pas dans celui des consommateurs, de façon purement arbitraire vous seriez les premier à hurlé
    nicolasgourry posted the 07/10/2026 at 07:43 PM
    ouroboros4 , Sony n'est pas au-dessus des lois. Donc, je le répète : si des citoyens veulent politiquement imposer telle ou telle chose, Sony pourra faire ce qu'il veut, il devra composer avec la demande des citoyens. Dernièrement, Nintendo a dû s'adapter à l'Union européenne pour la possibilité de changer la batterie de la Switch 2.
    https://www.gamekyo.com/blog_article486734.html

    Si l'Union européenne a pu contraindre un géant comme Nintendo à rendre la batterie de ses consoles remplaçable pour éviter le gaspillage et l'obsolescence, alors il est tout à fait possible de légiférer pour obliger les éditeurs à garantir la pérennité des jeux dématérialisés. La technique s'adapte toujours à la loi. L'impossibilité n'est pas technique, elle est seulement le refus de l'entreprise de perdre son contrôle sur le cycle de vie du produit.
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 07:46 PM
    nicolasgourry ça n'a rien à voir.
    Encore une fois Sony n'est pas dans l'illégalité.
    Et pour les batteries c'était une demande de l'UE. Pas des consommateurs.

    En l'état Sony est dans son droit.
    Et quand même ça changerait ça prendrait des années.
    Et là PS6 serait sortie depuis un moment.
    masharu posted the 07/10/2026 at 07:47 PM
    ouroboros4 Aveuglé, en plus. Je ne m'en moque de l'UE, je n'ai jamais dit que j'aimerais qu'ils fassent quelques choses. Tu vas arrêter de prendre les gens pour des cons ???

    Bougez vos culs par vous mêmes. Moquez Sony autant qu'il le faut. Moi c'est ce que je fais alors faites de même ou fermez là avec vos takes de soumis.
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 07:48 PM
    masharu c'est moi qui suis aveugle
    Écoute : je te laisse dans ton petit monde des bisounours.
    aerithlazyqueen posted the 07/10/2026 at 07:48 PM
    ouroboros4 Ok donc toi tu baisse ton frocs car c'est normal il sont dans leur droits
    masharu posted the 07/10/2026 at 07:50 PM
    ouroboros4 Ouais ouais appeler ça être bisounours quand ça arrive bien à plier des entreprises sur d'autres problèmes. Mais sérieux quoi, pourquoi vous êtes obtus du ciboulot parfois ?

    Oui espèce d'aveugle, tu me fais dire ce que je n'ai jamais dit sur l'UE, tu veux que je réponde comment ? Bordel de merde.
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 07:53 PM
    aerithlazyqueen exactement
    icebergbrulant posted the 07/10/2026 at 08:01 PM
    Ce n’est pas l’Union Européenne qui arrêtera Sony, c’est l’Union des Joueurs qui le pourra !

    Il faut rééduquer tous ses moutons fous de démat, devenons des bergers !
    nicolasgourry posted the 07/10/2026 at 08:05 PM
    ouroboros4 , la légalité n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'un cadre politique. Ce que tu appelles "être dans son droit" pour Sony, c'est simplement l'absence actuelle de règles protégeant le consommateur face au dématérialisé. Mais le droit n'est pas figé : si demain une loi interdit de vendre des produits sans garantir un droit de revente ou de possession réelle, alors le modèle de Sony (l’arrêt du format disque physique) deviendrait illégal.
    Ton argument sur le temps que cela prendrait est un aveu d'immobilisme. L'histoire du droit est faite pour définir des règles, pas pour valider la prédation sous prétexte qu'elle est techniquement possible aujourd'hui.
    Bref, peu importe pourquoi ou pour qui, le fait est qu'une multinationale a dû modifier sa conception matérielle à cause d'une loi. Donc, si une loi oblige à la pérennité numérique, Sony le fera aussi.
    kikoo31 posted the 07/10/2026 at 08:05 PM
    ouroboros4 juste une chose :
    on est d'accord que le ratio des joueurs demat/mat est de 80 % ??
    kratoszeus posted the 07/10/2026 at 08:07 PM
    Ils resent maintenant que le pouvoir du consommateur et de pas acheter la prochaine génération de leurs consoles. Et là ça va commencer a voir flou chez Sony
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 08:08 PM
    nicolasgourry tu sais tu pourras écrire tous les beaux textes qui te feront plaisir ça ne changera rien à la situation.

    Apple a été contraint de passer à l'USB-C dans un soucis d'écologie. Pas pour faire plaisir au consommateur (et c'est la même chose pour les batteries)
    Quand vous comprendrez que l'UE se fout de vos pétitions.
    xynot posted the 07/10/2026 at 08:11 PM
    Sony est libre de nous la mettre donc
    malroth posted the 07/10/2026 at 08:16 PM
    xynot et tu est LIBRE de ne rien acheter chez eux. Fais comme moi et fui Sony (je suis un fan de la premiere heure) mais moi j'ai des principes, ils ne vont pas m'avoir avec des exclu ou gta 6.

    Prenez votre courage et BOYCOTTEZ Sony. Et vous verrez le retournement de veste milieu de gen ps6.

    Le probleme c'est que les joueurs se sentent comme des esclaves. Oh la suite de god of war est sur ps6, je suis obligé... À un moment donné faut etre courageux dans la vie. Ou alors faut assumer l'esclavagisme. Dans ce cas faut pas en vouloir à Sony si on accepte d'etre Esclave.

    Je le dis vraiment pour TOUS LES JOUEURS
    masharu posted the 07/10/2026 at 08:18 PM
    aerithlazyqueen Parce que c'est Sony, si c'était Nintendo il serait comme Aeristrouduc à faire des troller sur la défense du physique chez Nintendo comme ça chie sur les clés licences sur NS2 quand ça en achète sur PS5. Ça reste au fond un gentil fanboy, on le connait, et les fanboys pro-choses ne sont pas en conflit d'ego entre-eux pour rien. Quand les enjeux sont universels et que ça concerne tout le monde Nintendo ou Sony, là il n'y a plus personne. La preuve, encore une fois, les jeux sur clé de merde.
    cyr posted the 07/10/2026 at 08:19 PM
    Parce qu'il y en a qui on cru que les gouvernements pouvaient empêcher ?

    Sony est une entreprise privée. Si il décide de vendre leur jeux sous format démat, alors ils en le droit.

    Sinon autant interdire les code in the box.....merde rockstar va mourir
    sino posted the 07/10/2026 at 08:20 PM
    Ça se fait pas trop de tirer sur quelqu'un à terre mais putain...est ce que ce serait arrivé si il y avait une concurrence pour Sony ? Bravo Xbox, en prenant décision de merde sur décision de merde, vous avez offert le trône à PlayStation.
    Comme d’habitude, inutile de palabrer ; c’est le portefeuille qui a le dernier mot et à ce jeu là j’en connais qui seront intraitable.
    cyr posted the 07/10/2026 at 08:21 PM
    kratoszeus genre tu va pas preco la ps6? Tu avais arriver a t'en empêcher ?

    J'espère que tu a pas acheter une ps5 pro......car si tu l'a fait, c'est que tu es capable d'acheter une consoles sans lecteur...
    nicolasgourry posted the 07/10/2026 at 08:29 PM
    ouroboros4 , tu confonds cause et conséquence. L'UE ne se réveille pas un matin avec des idées de régulation par pur hasard. Si Apple a dû passer à l'USB-C et Nintendo aux batteries amovibles, c'est parce que des citoyens, des associations de défense du consommateur et des collectifs environnementaux ont porté ces sujets sur la place publique pendant des années. Ces associations sont des lobbies, tout comme ceux des entreprises, mais ils défendent l'intérêt général, là ou les entreprises privés capitalistes défendent des intérêts particulier.

    Le législateur ne fait que traduire en droit une demande citoyenne devenue trop forte pour être ignorée. Dire que "l'UE se fiche des pétitions", c'est ignorer comment le rapport de force politique fonctionne : la pétition n'est que la partie émergée d'un travail de fond qui finit par contraindre le législateur.

    Tout est question de volonté citoyenne et politique.
    derno posted the 07/10/2026 at 08:29 PM
    sérieux, y a des gens qui parles de légalité et d'illégalité de la manoeuvre....je vous rappel que vous validez et certifiez avoir lu les clauses légales de chaque jeux tiers et autre service que vous achetez et que tout est indiqué noir sur blanc.

    encore une fois si ça ne vous plait pas vous n'achetez pas, meta à cramé des milliard pour promouvoir la VR et ça n'a jamais pris, les industriel on claqué des milliard pour démocratiser la 3D et ça n'a jamais pris....l'avenir du physique dépendra de nous et de personnes d'autre.
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 08:38 PM
    nicolasgourry Mais en aucun cas des pétitions de consommateurs c'est bien ce que je dit.
    Il y a un fossé entre ça et les jeux vidéo(qui sont un bien purement culturel et qui ne touche pas à l'écologie).

    Personne ne fera front unie pour les JV.
    L'UE interviendra seulement si Sony abuse d'une quelconque position de monopole. Et rien d'autre.

    Il faut bien comprendre que les lobbys se moquent bien que Claude 35 ans ne trouvent plus son jeu en physique.
    Rien que cette fameuse péitition contre Sony c'est 200000 signatures ce qui est une goutte d'eau.
    Un goute d'eau par rapport aux millions de GTA VI qui seront vendu en démat
    nicolasgourry posted the 07/10/2026 at 09:06 PM
    ouroboros4 , la pétition n'est qu'un outil parmi d'autres ; les volumes de ventes ne dictent pas le droit du consommateur, ce sont les principes qui le font.
    Si l'on considère le jeu vidéo comme un bien culturel, une incohérence majeure apparaît : pourquoi le droit à la possession physique et à la revente est-il préservé pour les livres ou la musique, mais pas pour le jeu vidéo ? Le fait que les versions numériques existent pour ces autres médias n'a pas tué le support physique.
    Quant à l'écologie, tu fais erreur en niant le lien : le "tout-dématérialisé" repose sur des serveurs qui consomment physiquement de l'énergie et des ressources. Ce modèle, couplé à une obsolescence programmée du service (si le serveur coupe, le jeu disparaît), est un désastre environnemental et matériel, tout comme l'étaient les chargeurs propriétaires ou les batteries scellées.
    Si Sony abuse de sa position dominante - ce qui est le cas quand on supprime l'alternative physique pour forcer l'achat sur sa propre plateforme fermée - le levier politique devient le seul recours légitime. Ce n'est pas parce qu'un combat est difficile aujourd'hui qu'il est impossible demain.
    Si tu es pour l'immobilisme, assume le.
    davidsexking posted the 07/10/2026 at 09:08 PM
    Est ce qu'on a déjà eu un avantage à faire partir de l'UE ? J'ai l'impression que c'est juste un énorme handicap sans aucun bénéfice
    judgedredd posted the 07/10/2026 at 09:11 PM
    C'est bien dommage, une petite pensée pour le vendeur de leclerc culture partie jeux vidéo pro playstation, une belle tête à claque dans mon coin.
    Il peut commencer à postuler à pôle emploi cette tête de con à la Yann Barthès.
    Sinon mise à part cela, je commencerais à consommer davantage en démat chez Sony, on peut rien changer c'est acté, moins d'achat compulsif avec l'esprit de collection= économie
    cyr posted the 07/10/2026 at 09:13 PM
    nicolasgourry le jeux vidéo un bien culturel?



    J'en doute.
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 09:14 PM
    nicolasgourry Sauf que tu comprends pas que l'UE s'en fout de ça
    Ils s'en foutent de savoir que tu puisses acheter ton jeu physique en magasin.

    Tu racontes vraiment n'importe quoi mon pauvre.
    Même l'UE vient de le dire : elle n'a aucun pouvoir pour forcé Sony à faire quoi que ce soit.

    Et comme je l'ai dit les jeu resteront en vente en magasin
    Sous forme de code mais quand même(avec les prix qui vont avec comme GTA VI à 60 euros au lieu de 80).
    Il n'y a donc aucun monopole pour le coup.

    Tu pourras toujours te persuadé du contraire avec tes grands texte, mais l'UE se moque bien d'un membre de GK^^
    aerithlazyqueen posted the 07/10/2026 at 09:19 PM
    masharu Première chose : tu respectes mon pseudo. Les attaques de cour de récré, tu les ranges.

    Deuxième chose : ton message prouve surtout que tu n’as pas compris mon propos. Je ne défends pas Sony, Nintendo ou Xbox. Je critique toutes les pratiques anti-consommateurs : tout-démat imposé, jeux physiques transformés en clés de licence, consoles hors de prix, propriété remplacée par de la location déguisée.

    Donc ton accusation de “fanboy” est ridicule. Je ne choisis pas un camp de constructeur, je choisis le camp des joueurs. Si Nintendo fait de la merde avec les clés/licences, je le critique. Si Sony pousse le tout-démat et les licences fragiles, je le critique. Si Xbox suit la même pente, je le critique aussi.

    La vraie différence entre nous, c’est que moi je parle du fond : la propriété des jeux, la conservation, le physique, le respect des joueurs. Toi, tu essaies juste de réduire ça à une petite guerre de logos parce que tu n’as rien de mieux à opposer.

    Et oui, si l’industrie continue à retirer aux joueurs le sentiment de posséder ce qu’ils achètent, elle ne devra pas s’étonner de voir la confiance s’effondrer et les joueurs chercher d’autres moyens de reprendre le contrôle.

    Ce n’est pas du fanboyisme. C’est juste comprendre que quand une industrie méprise ses clients, elle finit par en payer le prix.
    masharu posted the 07/10/2026 at 09:22 PM
    aerithlazyqueen Donc je m'adresse à toi à la 3e personne en parlant clairement d'ouroboros4 vu que tu lui répondait... .

    Je mets ça sur la fatigue. A moins que tu sois un double compte....
    amario posted the 07/10/2026 at 09:22 PM
    Et un jour ils vendront même plus les jeux, ce sera un abonnement comme Netflix ou tu devras payer non stop pour jouer (un peu comme les Mporg a l'époque) En gros, rien ne t'appartient et en n' plus le prix augmentera tout le temps car y'aura une baisse d'abonnés au file du temps et la proposition de jeu sera hasbeen.
    masharu posted the 07/10/2026 at 09:24 PM
    Ah ok tu es aeris201 alias aeristrouduc je n'avais pas capté pardon Faut arrêter les changements de pseudo...
    aerithlazyqueen posted the 07/10/2026 at 09:41 PM
    masharu Non je suis pas la même personne du tout.
    nicolasgourry posted the 07/10/2026 at 09:43 PM
    ouroboros4 , je ne parle pas de l'UE qui s'intéresse à moi ou à un membre de GK, je parle du droit qui s'applique à un secteur. Que l'UE ait déclaré aujourd'hui n'avoir "aucun pouvoir" n'est pas une vérité absolue, c'est un constat sur le droit actuel. Or, comme je l'ai déjà expliqué, le droit est une construction politique qui évolue dès lors que le rapport de force le permet.

    Sur ton point concernant les codes : un code n'est pas un bien physique. C'est un jeton d'accès révocable lié à une plateforme propriétaire. Si le serveur ferme, le code ne vaut rien. Dire que le "physique survit" parce qu'il y a une boîte avec un code, c'est confondre le contenant et le contenu.

    Enfin, parler de "prix à 60 euros au lieu de 80" pour justifier l'absence de monopole est une erreur économique : le monopole n'est pas une question de prix, mais de contrôle de la plateforme. Si Sony impose que tous les jeux passent par son système, sans possibilité de revente ou de marché de l'occasion, ils verrouillent l'écosystème.

    Tu peux appeler ça comme tu veux, mais la réalité, c'est que tu défends un modèle où l'utilisateur perd tout droit de propriété d'usage au profit d'un accès contrôlé par un seul acteur. L'immobilisme n'est pas un argument, c'est un choix.
    masharu posted the 07/10/2026 at 09:46 PM
    aerithlazyqueen Je n'ai pas lu ton poste et je m'en fou de ce que tu pense de moi, mais si tu n'es pas aeris201 (vu que son compte est toujours là) alors il y a malentendu je ne parlais pas de toi par "aeristrouduc". C'est clair ?

    [Edit] J'ai toujours un doute sur ton identité là .
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 09:47 PM
    nicolasgourry Evolution ne veut pas dire que ça va changer.

    Les codes en magasins permettent de ne pas dire Sony abuse des prix de façon arbitraire sans aucune autre solution.
    Et le problème du numérique ne touche pas que Sony mais tous les autres(Nintendo et MS compris)
    Rien ne vous appartient en démat, rien.

    Je défend le réalisme et le pragmatisme
    Vous faite les offusqués alors que le verrou numérique sur le démat est en place depuis le début.

    Fallait se battre avant pas attendre d'être au pied du mur
    Et surtout prennez-vous en aux vrais responsables : les joueurs
    Ce sont eux qui achètent en démat en masse en connaissant parfaitement les CGU.

    Et maintenant ça dérange? Bonjour l'hypocrisie
    aerithlazyqueen posted the 07/10/2026 at 09:58 PM
    masharu j'imagine que tu à une rengaine avec cette personne mais en ce cas oui .
    ganon29 posted the 07/10/2026 at 10:00 PM
    legend83
    Quel rapport ? Je ne critique pas l'UE au global, mais le coût monstrueux de son parlement par rapport au bénéfice que les citoyens en tirent !
    Donc tout est figé et on ne peut plus rien améliorer ou critiquer ?
    aerithlazyqueen posted the 07/10/2026 at 10:03 PM
    ouroboros4 Sony n'a pas le droit de faire cela est avoir en slogan Play as no limit ni for players car c'est clairement faux sur toute la ligne. de plus l'avantage des console était le physique vouloir faire comme Steam c'est n'importe quoi car Sony ne fera jamais les mème prix casser tout au long de l'année que Steam pratique non Sony va plutot Aim pour vendre ces jeu démat 100 euros dans le futur pire il va aussi imposer des date de peremption bref ça sent mauvais et il est hors de question pour moi de suivre ce genre de scam !
    oreillesal posted the 07/10/2026 at 10:23 PM
    Par contre l'Union européenne (UERSS) peut:
    - lire votre messagerie privée.
    - instaurer l'Euro numérique.
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