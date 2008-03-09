Alors que la décision de Sony
de mettre fin aux sorties physiques de ses jeux PlayStation à partir de janvier 2028
continue de faire réagir, la Commission européenne
vient d’apporter une réponse qui ne devrait pas franchement rassurer les défenseurs du disque.
Interrogé au Parlement européen de Strasbourg, le commissaire européen chargé de la Protection des consommateurs, Michael McGrath
, a expliqué que l’Union européenne ne disposait pas réellement des leviers juridiques nécessaires pour empêcher Sony, ou n’importe quel autre éditeur, d’abandonner le support physique
.
D'après les dires de l'intéressé, il s’agit avant tout d’une question de liberté commerciale et contractuelle. Les entreprises restent donc libres de distribuer leurs jeux comme elles l’entendent, à condition de respecter les droits des consommateurs prévus par les législations nationales et européennes
. Donc l’Europe peut surveiller la manière dont la transition est menée, mais pas obliger un constructeur à continuer de presser des disques par amour du patrimoine vidéoludique
.
Cette déclaration intervient dans un contexte où le mouvement Stop Killing Games, lancé en 2024 par Ross Scott, continue de gagner en visibilité
. Ses défenseurs dénoncent un modèle dans lequel les joueurs ne possèdent plus véritablement leurs jeux
, puisqu’un titre uniquement disponible en numérique peut être retiré de la vente, rendu inaccessible ou condamné par la fermeture de ses serveurs.
La disparition du physique signifie également la fin progressive du marché de l’occasion, du prêt entre particuliers et d’une partie des possibilités de conservation à long terme
. Des détails assez secondaires, manifestement, dès lors que la licence d’utilisation reste bien au chaud dans les serveurs de l’éditeur.
Le mois dernier, 45 députés européens avaient pourtant demandé à Ursula von der Leyen et à Michael McGrath de s’engager vers une action législative. La Commission leur a répondu qu’elle ne pouvait pas imposer aux éditeurs de maintenir leurs jeux disponibles ou leurs serveurs en fonctionnement, notamment en raison du droit européen relatif au copyright et à la propriété intellectuelle
.
Bruxelles prévoit néanmoins de travailler avec les éditeurs sur un code de conduite destiné à encadrer la fin de vie des jeux vidéo
. Une initiative toujours bonne à prendre, même si un code de conduite repose généralement sur la bonne volonté de ceux que l’on cherche précisément à encadrer.
Et donc pour conclure, les joueurs qui espéraient voir l’Union européenne contraindre Sony à revenir sur sa décision devront probablement revoir leurs attentes
. Les institutions européennes pourront éventuellement renforcer l’information des consommateurs ou ouvrir des discussions sur la préservation, mais rien n’indique aujourd’hui qu’elles puissent empêcher l’industrie de poursuivre sa transition vers un modèle entièrement numérique
.
Le débat ne porte donc plus vraiment sur la disparition du physique, mais sur ce qu’il restera concrètement au consommateur lorsqu’il aura payé 80 ou 100 euros pour un produit dont l’accès dépendra ensuite entièrement des décisions de l’éditeur.
C'était utopique de croire le contraire.
C’est toujours ainsi. L’UE se moque des citoyens lambdas. Cette institution a été créée par des riches pour des riches. Sony c’est probablement leurs potes d’ailleurs.
Perso en 2028 je rejoins la master race, si on doit passer au tout démat, autant aller sur PC.
Non, il aurait juste fallu éviter de faire un gros fuck à Stop Killing Games...
Dans tous les cas je ne vois même pas au nom de quoi l'UE dois légiférer là dessus, c'est une boite privé qui vend un produit non essentiel (ce serait le seul fournisseur d'eau de la planète je ne dit pas mais du jeu vidéo), dont on connait le problème, rien n'est caché ou dissimulé, c'est elle qui gère son produit et si c'est foireux c'est aux clients de l'envoyer chier et à la concurrence de tirer son épingle du jeu.
Tout ça pour nous faire chier et jamais nous arranger la vie !
C'est pas vous qui décidez mais le grand public malheureusement
Ceux qui hurlent sur internet ne sont qu'une minorité
Ceux qui achètent COD et GTA VI en masse sont la véritable masse d'acheteurs.
Sans quoi il n'y a pas de débat à avoir, avoir un PC pour le dématériel est 99999% une meilleur plateforme. Et évidemment, ça ne sera pas le grand public qui va soutenir ses propositions. Donc les gens qui disent "ouais mais c'est pas moi qui décide" si, SI bien sur que SI, vous le pouvez si vous le voulez.
Crimson Desert en à fait 50M En quelque Mois je parle méme pas de Grand Theft Auto qui hit super hard ! The Witcher & Cyberpunk c'est tout autant Monstrueux donc 20M c'est rien en vrai !
Faut pouvoir frapper avec la même force médiatique et notamment continuer le bashing. Et tout ceux qui disent qu'il n'y a rien à faire, parce que l'Union Européenne ne veut pas regarder le problème en face, si il y a des choses faire. Faut au minimum continuer de répondre à leur indifférence quitte à être outrancier.
Dans mon cercle d’amis les avis sont unanimes, FUCK SONY !
est une mega masse de jeux en libre telechargement pour étre graver en physique Upupup Feel The Zetsubou Sony !
Tu parles sérieusement de GTA
Crimson c'est 5 millions ( pas 50) sur 3 plateformes ! 3 !!
The Witcher 3 sortie sur PS4,PS5,ONE, SERIES SX, SWITCH, PC
Fait le calcul du ratio par plateforme
En vrai la ce que fait Sony c’est encore pire que MS avec la One , au moins ils avaient quant même pensé à la revente ou prêt des jeux demat la Sony va avoir un boulevard
Aux joueurs maintenant de décider s’ils sont ok pour laisser carte blanche pour avoir des jeux demat au tarifs imposés
Non pas vraiment. Peut-être que tu achètes très peu en digital, mais globalement c'est à peu près la norme pour n'importe quel produit dématérialisé: si tu décide d'acheter un film ou de la musique en dématérialisé, l'accès à celui-ci est très souvent limité au fait de pouvoir se connecter sur les serveurs pour y jouer.
Bref, comme dit plus haut, la vérité, c'est que ça aurait été très difficile pour l'Europe d'interdire à Sony de supprimer les disques. Après tout, c'est pas comme si ce n'était pas dit à l'avance.
Après libre à chacun d'acheter ou non. Je sais que de mon côté je ne vais clairement pas sauter sur les produits Sony, même si techniquement je pense que les gens qui achètent du physique sont aujourd'hui minoritaire malheureusement, et donc ne ferons probablement pas pencher la balance. Mais ça vaut le coup d'essayer.
Sont fous les mecs…
Le fond du problème n'est pas la liberté d'entreprise, mais le fait que l'entreprise transforme un bien de consommation durable en un service précaire, tout en conservant le prix d'un bien durable. Pour cela, certains réclament une régulation ; ce n'est pas spécialement une idée de bolcheviques.
Personne n'est au-dessus des lois ; si les citoyens veulent que la propriété d'usage reste, Sony, comme toute entreprise, se soumettra à la loi.
ouroboros4, tu dis : "Si on pouvait dicter ce genre de décision à une entreprise, ce serait la porte ouverte à tous les abus". Parler d'abus quand Sony veut nous imposer de la location de jeu au prix qu'ils veulent (à leur bon vouloir), n'est-ce pas un paradoxe ?
Et soyez un peu réaliste : ici vous voudriez que l'UE force le passage car la décision va dans votre sens.
Mais si un jour l'UE veut le faire dans le sens inverse votre propre demande se retournera contre vous.
En l'état Sony n'a aucune obligation légale.
Faut sortir de votre monde en croyant que tout est acquis au petit consommateur. Ça n'arrivera jamais.
Tu sais très bien, mais tu es un bolchevique ! T’es biberonné à l’état nounou ! La liberté te fait peur Nicolas ! C’est à peine si avoir un libre arbitre ne te rends pas nerveux.
C’est le choix d’une entreprise. Si cela ne te plaît pas, tu as toujours la possibilité, par ta consommation, de dire stop. As-tu vraiment besoin de l’État pour t’aider à prendre tes décisions ? Aron avait raison lorsqu’il parlait du « socialisme mental ».
Je vais être franc : si c'était n'importe qui d'autre que Sony, tu serais le premier à te foutre du monde. Là ta la queue entre tes jambes parce que ça te fais chier qu'en même mais c'est Sony, "faut être réaliste". Ils ont plié encore aujourd'hui pour Marvel TOKON sur Steam qui n'aurait pas été jouable dans bon nombre de pays si ça n'avait pas gueulé. Bouges ton cul pour une fois, ou sinon tu donnes raisons à ces connards de aerismachin.
Ça ne marche pas comme ça.
Et de quel droit tu me parles comme ça ? Je suis réaliste et pragmatique mais ce n'est pas pour autant que je me comporte comme certain hypocrite qui achète quand même GTA VI.
Je n'ai pas l'intention d'acheter GTA VI et encore moins la PS6.
Si il faut faire la morale ce n'est pas à moi qu'il faut la faire.
Comme je l'ai dit plus haut vous aimeriez que l'UE force Sony a continuer le physique. C'est totalement ridicule.
Si demain l'UE dispose de ce genre de pouvoir et de faire en sorte, un jour, d'aller dans un sens qui ne va pas dans celui des consommateurs, de façon purement arbitraire vous seriez les premier à hurlé
https://www.gamekyo.com/blog_article486734.html
Si l'Union européenne a pu contraindre un géant comme Nintendo à rendre la batterie de ses consoles remplaçable pour éviter le gaspillage et l'obsolescence, alors il est tout à fait possible de légiférer pour obliger les éditeurs à garantir la pérennité des jeux dématérialisés. La technique s'adapte toujours à la loi. L'impossibilité n'est pas technique, elle est seulement le refus de l'entreprise de perdre son contrôle sur le cycle de vie du produit.
Encore une fois Sony n'est pas dans l'illégalité.
Et pour les batteries c'était une demande de l'UE. Pas des consommateurs.
En l'état Sony est dans son droit.
Et quand même ça changerait ça prendrait des années.
Et là PS6 serait sortie depuis un moment.
Bougez vos culs par vous mêmes. Moquez Sony autant qu'il le faut. Moi c'est ce que je fais alors faites de même ou fermez là avec vos takes de soumis.
Écoute : je te laisse dans ton petit monde des bisounours.
Oui espèce d'aveugle, tu me fais dire ce que je n'ai jamais dit sur l'UE, tu veux que je réponde comment ? Bordel de merde.
Il faut rééduquer tous ses moutons fous de démat, devenons des bergers !
Ton argument sur le temps que cela prendrait est un aveu d'immobilisme. L'histoire du droit est faite pour définir des règles, pas pour valider la prédation sous prétexte qu'elle est techniquement possible aujourd'hui.
Bref, peu importe pourquoi ou pour qui, le fait est qu'une multinationale a dû modifier sa conception matérielle à cause d'une loi. Donc, si une loi oblige à la pérennité numérique, Sony le fera aussi.
on est d'accord que le ratio des joueurs demat/mat est de 80 % ??
Apple a été contraint de passer à l'USB-C dans un soucis d'écologie. Pas pour faire plaisir au consommateur (et c'est la même chose pour les batteries)
Quand vous comprendrez que l'UE se fout de vos pétitions.
Prenez votre courage et BOYCOTTEZ Sony. Et vous verrez le retournement de veste milieu de gen ps6.
Le probleme c'est que les joueurs se sentent comme des esclaves. Oh la suite de god of war est sur ps6, je suis obligé... À un moment donné faut etre courageux dans la vie. Ou alors faut assumer l'esclavagisme. Dans ce cas faut pas en vouloir à Sony si on accepte d'etre Esclave.
Je le dis vraiment pour TOUS LES JOUEURS
Sony est une entreprise privée. Si il décide de vendre leur jeux sous format démat, alors ils en le droit.
Sinon autant interdire les code in the box.....merde rockstar va mourir
Comme d’habitude, inutile de palabrer ; c’est le portefeuille qui a le dernier mot et à ce jeu là j’en connais qui seront intraitable.
J'espère que tu a pas acheter une ps5 pro......car si tu l'a fait, c'est que tu es capable d'acheter une consoles sans lecteur...
Le législateur ne fait que traduire en droit une demande citoyenne devenue trop forte pour être ignorée. Dire que "l'UE se fiche des pétitions", c'est ignorer comment le rapport de force politique fonctionne : la pétition n'est que la partie émergée d'un travail de fond qui finit par contraindre le législateur.
Tout est question de volonté citoyenne et politique.
encore une fois si ça ne vous plait pas vous n'achetez pas, meta à cramé des milliard pour promouvoir la VR et ça n'a jamais pris, les industriel on claqué des milliard pour démocratiser la 3D et ça n'a jamais pris....l'avenir du physique dépendra de nous et de personnes d'autre.
Il y a un fossé entre ça et les jeux vidéo(qui sont un bien purement culturel et qui ne touche pas à l'écologie).
Personne ne fera front unie pour les JV.
L'UE interviendra seulement si Sony abuse d'une quelconque position de monopole. Et rien d'autre.
Il faut bien comprendre que les lobbys se moquent bien que Claude 35 ans ne trouvent plus son jeu en physique.
Rien que cette fameuse péitition contre Sony c'est 200000 signatures ce qui est une goutte d'eau.
Un goute d'eau par rapport aux millions de GTA VI qui seront vendu en démat
Si l'on considère le jeu vidéo comme un bien culturel, une incohérence majeure apparaît : pourquoi le droit à la possession physique et à la revente est-il préservé pour les livres ou la musique, mais pas pour le jeu vidéo ? Le fait que les versions numériques existent pour ces autres médias n'a pas tué le support physique.
Quant à l'écologie, tu fais erreur en niant le lien : le "tout-dématérialisé" repose sur des serveurs qui consomment physiquement de l'énergie et des ressources. Ce modèle, couplé à une obsolescence programmée du service (si le serveur coupe, le jeu disparaît), est un désastre environnemental et matériel, tout comme l'étaient les chargeurs propriétaires ou les batteries scellées.
Si Sony abuse de sa position dominante - ce qui est le cas quand on supprime l'alternative physique pour forcer l'achat sur sa propre plateforme fermée - le levier politique devient le seul recours légitime. Ce n'est pas parce qu'un combat est difficile aujourd'hui qu'il est impossible demain.
Si tu es pour l'immobilisme, assume le.
Il peut commencer à postuler à pôle emploi cette tête de con à la Yann Barthès.
Sinon mise à part cela, je commencerais à consommer davantage en démat chez Sony, on peut rien changer c'est acté, moins d'achat compulsif avec l'esprit de collection= économie
J'en doute.
Ils s'en foutent de savoir que tu puisses acheter ton jeu physique en magasin.
Tu racontes vraiment n'importe quoi mon pauvre.
Même l'UE vient de le dire : elle n'a aucun pouvoir pour forcé Sony à faire quoi que ce soit.
Et comme je l'ai dit les jeu resteront en vente en magasin
Sous forme de code mais quand même(avec les prix qui vont avec comme GTA VI à 60 euros au lieu de 80).
Il n'y a donc aucun monopole pour le coup.
Tu pourras toujours te persuadé du contraire avec tes grands texte, mais l'UE se moque bien d'un membre de GK^^
Deuxième chose : ton message prouve surtout que tu n’as pas compris mon propos. Je ne défends pas Sony, Nintendo ou Xbox. Je critique toutes les pratiques anti-consommateurs : tout-démat imposé, jeux physiques transformés en clés de licence, consoles hors de prix, propriété remplacée par de la location déguisée.
Donc ton accusation de “fanboy” est ridicule. Je ne choisis pas un camp de constructeur, je choisis le camp des joueurs. Si Nintendo fait de la merde avec les clés/licences, je le critique. Si Sony pousse le tout-démat et les licences fragiles, je le critique. Si Xbox suit la même pente, je le critique aussi.
La vraie différence entre nous, c’est que moi je parle du fond : la propriété des jeux, la conservation, le physique, le respect des joueurs. Toi, tu essaies juste de réduire ça à une petite guerre de logos parce que tu n’as rien de mieux à opposer.
Et oui, si l’industrie continue à retirer aux joueurs le sentiment de posséder ce qu’ils achètent, elle ne devra pas s’étonner de voir la confiance s’effondrer et les joueurs chercher d’autres moyens de reprendre le contrôle.
Ce n’est pas du fanboyisme. C’est juste comprendre que quand une industrie méprise ses clients, elle finit par en payer le prix.
Je mets ça sur la fatigue. A moins que tu sois un double compte....
Sur ton point concernant les codes : un code n'est pas un bien physique. C'est un jeton d'accès révocable lié à une plateforme propriétaire. Si le serveur ferme, le code ne vaut rien. Dire que le "physique survit" parce qu'il y a une boîte avec un code, c'est confondre le contenant et le contenu.
Enfin, parler de "prix à 60 euros au lieu de 80" pour justifier l'absence de monopole est une erreur économique : le monopole n'est pas une question de prix, mais de contrôle de la plateforme. Si Sony impose que tous les jeux passent par son système, sans possibilité de revente ou de marché de l'occasion, ils verrouillent l'écosystème.
Tu peux appeler ça comme tu veux, mais la réalité, c'est que tu défends un modèle où l'utilisateur perd tout droit de propriété d'usage au profit d'un accès contrôlé par un seul acteur. L'immobilisme n'est pas un argument, c'est un choix.
[Edit] J'ai toujours un doute sur ton identité là .
Les codes en magasins permettent de ne pas dire Sony abuse des prix de façon arbitraire sans aucune autre solution.
Et le problème du numérique ne touche pas que Sony mais tous les autres(Nintendo et MS compris)
Rien ne vous appartient en démat, rien.
Je défend le réalisme et le pragmatisme
Vous faite les offusqués alors que le verrou numérique sur le démat est en place depuis le début.
Fallait se battre avant pas attendre d'être au pied du mur
Et surtout prennez-vous en aux vrais responsables : les joueurs
Ce sont eux qui achètent en démat en masse en connaissant parfaitement les CGU.
Et maintenant ça dérange? Bonjour l'hypocrisie
Quel rapport ? Je ne critique pas l'UE au global, mais le coût monstrueux de son parlement par rapport au bénéfice que les citoyens en tirent !
Donc tout est figé et on ne peut plus rien améliorer ou critiquer ?
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