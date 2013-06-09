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Sony Interactive Entertainment
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
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description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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Sony : de futures hausses de prix pour le PS Plus?
Business & stratégie commerciale
Sony s'engage à « équilibrer en permanence la valeur du PS+ et son coût pour le client », ce qui laisse présager des hausses de prix probables pour le PS+.



Lors d'une récente séance de questions-réponses traduite, issue d'une réunion d'entreprise qui s'est tenue en juin, Hideaki Nishino, PDG de Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst, PDG de Studio Business, et Lynn Azar, vice-présidente senior des finances et du développement d'entreprise, ont abordé la question d'une éventuelle augmentation des tarifs du PlayStation Plus ainsi que le rôle essentiel de ce service dans le modèle économique de PlayStation.

Il n'est pas précisé explicitement qui a répondu à la question, mais on a demandé aux dirigeants comment il fallait envisager le rythme et l'ampleur des futures hausses de prix de la plateforme d'abonnement. En réponse, ils ont déclaré qu'ils s'efforçaient en permanence de trouver un équilibre entre la valeur du service et les coûts pour les consommateurs, et qu'ils s'appuyaient sur plusieurs facteurs pour améliorer la rentabilité et l'efficacité de l'acquisition de contenus.

« Le PS Plus offre un excellent rapport qualité-prix aux joueurs, et nous veillons en permanence à trouver le juste équilibre entre cette valeur et le coût pour le client. Nous mettons en œuvre plusieurs mesures pour améliorer la rentabilité, notamment en matière de tarification, de répartition entre les différents niveaux d’abonnement et d’efficacité dans l’acquisition de contenus. Les abonnements aux niveaux supérieurs représentent désormais 40 % des abonnés, ce qui témoigne d’une forte demande pour ce service. Le PS Plus reste un moteur clé de la rentabilité, et nous avons atteint un niveau de rentabilité record pour le PS Plus au cours de l’exercice 2025. »


PS: A chacun de l'interprèter comme il le souhaite.
Insider-gaming - https://insider-gaming.com/sony-discusses-potential-future-playstation-plus-price-hikes/
    tags : sony ps+ ps5
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    momotaros, jamrock
    posted the 07/03/2026 at 11:05 AM by jenicris
    comments (87)
    shinz0 posted the 07/03/2026 at 11:07 AM
    Ils en ont plus rien à foutre des joueurs
    icebergbrulant posted the 07/03/2026 at 11:07 AM
    Et la hausse du foutage de gueule aussi
    Je compte les jours...du moins les mois lorsque le retour de bâton va cogner fort !
    romgamer6859 posted the 07/03/2026 at 11:11 AM
    Ils croient que les joueurs resteront abonnés éternellement ? Tout le monde sait qu'à un certain prix ça ne passe plus (ex GP ultimate...).
    walterwhite posted the 07/03/2026 at 11:12 AM
    « Pour la pipe c’est à quelle heure ? »

    pardon ?

    « à quelle heure je te suce ? »
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:12 AM
    romgamer6859 exactement. Et j'attends un bon boycott des joueurs à tous les niveaux pour leur remettre les idées en place.
    marchand2sable posted the 07/03/2026 at 11:13 AM
    ahah bon courage avec votre future PS6 les gens
    cyr posted the 07/03/2026 at 11:14 AM
    romgamer6859 en effet.


    icebergbrulant le retour de bâton n'aura pas lieu, vu que les abonnements vers le service le plus chère on augmenté....


    Perso j'ai rétrograder mon abonnement au nintendo online. Je suis repasser a 20€ par ans au lieu des 40€. Pour ce qu'en fait (et le catalogue gamecube qui mets du temps....)
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:14 AM
    marchand2sable le bide qu'elle va faire
    zboubi480 posted the 07/03/2026 at 11:15 AM
    Ils sont concients que leur communauté de gamers vont les suivre, quoiqu'il se passe...ils enchaînent les merdes depuis des années et on leur trouve toujours toutes les excuses ! Bon courage pour les mois à venir et préparez le damage control
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:16 AM
    zboubi480 lol tu rêves excepté pour le grand public
    walterwhite posted the 07/03/2026 at 11:16 AM
    zboubi480 Ne prends pas ton cas avec Xbox et l’état de ton anus pour une généralité !

    Nous avons de la dignité chez les Rougements.
    oreillesal posted the 07/03/2026 at 11:17 AM
    Ça ne s'arrêtera donc jamais ?

    marchand2sable posted the 07/03/2026 at 11:18 AM
    jenicris

    J'ai un PC depuis 2022, mais je les soutenais pour le physique et leurs exclus de choix. Mais là c'est de la trahison. Ils ont trahi leur communauté.

    Ils méritent cette shitstorm dans la gueule et dans mon cas ce sera la première console Sony que je n'achèterai pas (hors consoles portables).
    zboubi480 posted the 07/03/2026 at 11:19 AM
    walterwhite dignité ? Toi ?

    fiveagainstone posted the 07/03/2026 at 11:19 AM
    C'est une dinguerie, ils vont se calmer quand.

    Avant on t'annonçait des jeux, maintenant on t'annonce qu'on te chie à la gueule.
    walterwhite posted the 07/03/2026 at 11:19 AM
    zboubi480 Et oui Dokou.
    simbaverin posted the 07/03/2026 at 11:20 AM
    walterwhite jenicris Les amis. Pas la peindre de répondre à ce genre de troll. Je sais c’est dur mais ne perdez pas votre temps les amis.
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:20 AM
    marchand2sable clairement, retirer le physique c'est retirer l'une des plus grandes forces des consoles. Ca couplé aux hausses de prix, ça laisse plus hrand chose aux consoles
    kambei312 posted the 07/03/2026 at 11:21 AM
    Les doigts d’honneurs s’enchaînent. Mais les joueurs se sont couchés comme des petites ***** donc rien de surprenant
    keiku posted the 07/03/2026 at 11:26 AM
    je vous l'ai dit le jours ou le physique disparait les prix explose
    pyrogas posted the 07/03/2026 at 11:27 AM
    On rentre vraiment dans une ère de la netflixisation du jeu vidéo. La route semble déjà toute tracée.
    aeris201 posted the 07/03/2026 at 11:30 AM
    Vu que la PS5 va devenir full demat autant aller jouer sur PC au moins le online est gratuit
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:31 AM
    aeris201 Full PC c'est pareil, full demat plein tarif sur Steam non merci pour les day one.
    Et j'en sais quelque chose j'ai également un PC
    Ah oui les fameuses clés

    Simbaverin
    fan2jeux posted the 07/03/2026 at 11:31 AM
    walterwhite
    ouroboros4 posted the 07/03/2026 at 11:32 AM
    jenicris absolument
    Sur PC jamais.
    Jamais je joue sur Windows
    romgamer6859 posted the 07/03/2026 at 11:34 AM
    jenicris si tu veux jouer à gears prends le GP ultimate 1 mois ou alors achète le sur un site de clés (IG par ex)
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:34 AM
    ouroboros4 et c'est ça le soucis, on va jouer qu'au retro a ce rythme. Aucune plate-forme ne vaut le coup actuellement
    Déjà ceux qui vont devoir monter un PC, j'en rigole d'avance en voyant leur réaction devant les prix
    La Switch 2 je vais m'en prendre une, ça sera peu être le meilleur rapport qualité prix tant qu'on pourra vendre les jeux. Mais là pareil elle rate trop de jeux.
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:36 AM
    romgamer6859 je vais prendre un mois de GP PC. Et encore ça va dépendre des retours.
    derno posted the 07/03/2026 at 11:38 AM
    la capitulation sans condition des joueurs sony....c'est génant à voir.
    romgamer6859 posted the 07/03/2026 at 11:39 AM
    jenicris j'attends de voir les prix, si fable premium est à 70 au lieu de 100 sur le site que j'ai cité plus haut, il y a de fortes chances pour que ce soit pareil pour gears et oui le premium au prix du jeu normal
    kirk posted the 07/03/2026 at 11:40 AM
    aeris201 posted the 07/03/2026 at 11:40 AM
    zboubi480 Tes propos sont cruels mais tres juste

    Et ca commence deja. Depuis avant hier je lis quelques sony boys dirent que ne pas pouvoir revendre ses jeux c’est pas grave ca n’a pas d’importance
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:41 AM
    romgamer6859 oui t'es fan de la licence, donc t'as bien raison.
    marchand2sable posted the 07/03/2026 at 11:41 AM
    jenicris

    Monster Hunter Wilds actuellement sur Steam = 29 euros

    Sur le PSN : 79,99 euros
    romgamer6859 posted the 07/03/2026 at 11:42 AM
    jenicris que sony accepte les sites de clés, mais j'y crois pas trop
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:44 AM
    marchand2sable oui pour les promos c'est clairement mieux Steam
    Mais pour les day one c'est toujours trop cher. Après oui on peut attendre + live gratis.
    Et monter un PC maintenant, bon courage!

    romgamer6859 ils le feront pas à moins qu'on les oblige. Ils veulent monétiser à fond leurs joueurs. Eux même le disent aux investisseurs.
    Et Totoki veut que de la rentabilité

    Ces financiers, quelle horreur
    ioop posted the 07/03/2026 at 11:49 AM
    ya que le multi gta qui va m'intéresser.. mon abo se termine en septembre, je ne renouvelle pas, j'attendrais le online gta
    romgamer6859 posted the 07/03/2026 at 11:49 AM
    jenicris
    ils auront toujours 100 millions de joueurs ps5 qui achèteront toujours les plus gros jeux
    midomashakil posted the 07/03/2026 at 11:49 AM
    Pour la ps6
    Un tarif élevé c'est sur
    Prix d'abonnement exagéré
    Pad de jeux sur disc
    Prix des jeux élevé par rapport au pc
    Un seul store. Et des jeux qui date de + de 7 ans et le prix reste le même. Exemple sekiro
    Ma question.. Pk rester sur console ?
    romgamer6859 posted the 07/03/2026 at 11:50 AM
    jenicris mais comme dit, personne ne partira, qui veut perdre ses jeux en allant sur pc ? ses saves ? ses trophées? Personne, nous sommes prisonniers.
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:51 AM
    romgamer6859 les gens pourront pas se jeter sur une console a 1000 balles full demat, avec le contexte économique actuel.
    Va falloir que les joueurs fassent des choix

    Moi je sais que c'est non, à moins qu'ils fassent totalement machine arrière sur tout. Et qu'on retrouve les vrais avantages d'une console. Et full PC non plus d'ailleurs pour tout un tas de raisons
    Bref je jouerai probablement moins aux jeux recents
    5120x2880 posted the 07/03/2026 at 11:53 AM
    A partir du moment ou t'investis sur quelque chose dont t'as pas le contrôle, tout peut arriver, je vois rien d'étonnant ici et dans les choix récents de Sony, prévisible
    romgamer6859 posted the 07/03/2026 at 11:53 AM
    jenicris Tu préfères prendre une switch 2 et continuer d'acheter des jeux sur ps5 un peu comme tu veux ou prendre une ps6 ?
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:54 AM
    romgamer6859 Switch 2 et je garde ma PS5 (sachant que tout sera cross gen). Mais aussi mon PC
    La PS6 c'est hors de question avec tout ce que j'ai énuméré.
    korou posted the 07/03/2026 at 12:00 PM
    Il faut aller se faire mettre au bout d’un moment…
    gamjys posted the 07/03/2026 at 12:05 PM
    fuck le démat et surtout fuck Sony. Je ne vois plus d'intérêt de rester sur console. Je vais économiser pour m'acheter un pc.
    kikoo31 posted the 07/03/2026 at 12:06 PM
    aeris201 qui ça ?
    je veux des noms ?
    supasaiyajin posted the 07/03/2026 at 12:10 PM
    Les joueurs sont vraiment enthousiastes à l'idée de se retrouver sur un store fermé où les augmentations du prix de l'abo et des jeux risquent de se succéder ?
    mooplol posted the 07/03/2026 at 12:10 PM
    shinz0 for the players ????
    vers0 posted the 07/03/2026 at 12:12 PM
    jenicris pour le Day one sur steam il vaut mieux instantgaming.
    romgamer6859 posted the 07/03/2026 at 12:14 PM
    jenicris j'ai tout le temps des problèmes avec windows, des bugs etc. Jamais rien de grave (j'ai W10) mais ça me fatigue.
    jenicris posted the 07/03/2026 at 12:20 PM
    romgamer6859 pas étonnant, c'est une véritable usine à gaz Windows
    On a tous plus ou moins ce soucis.

    vers0 oui c'est le mieux, mais bon je préfère passer directement par Steam sur PC
    xylander posted the 07/03/2026 at 12:37 PM
    Sony en roue libre, avec un melon gros comme la lune.
    hyoga57 posted the 07/03/2026 at 12:37 PM
    jenicris ouroboros4 L’argument des VRP Nintendo, oui mais les Key Card on peut les revendre, lol.

    Je me demande quand est-ce qu’ils se mettront dans leur cerveau malade que les Key Card c’est du démat.

    Nintendo ne va rien sauver du tout, au contraire même.
    e3ologue posted the 07/03/2026 at 12:38 PM
    ça serait vraiment très étonnant
    momotaros posted the 07/03/2026 at 12:42 PM
    C'est devenu les Apple du JV, j'ai l'abo le plus cher depuis des années car je fais du partage de compte et à 75€ (50%) l'année ps premium ça passe mais à 150€ (le vrai prix) ça ne vaut pas le cout.

    Si en plus ils augmentent le prix, c'est un scandale !
    vers0 posted the 07/03/2026 at 12:48 PM
    hyoga57 suivant les personnes ca se vaut moi par exemple je prend physique pour pouvoir revendre quand j'y joue plus . Après chacun prefere le physique pour les raisons qui leurs conviennent le plus .
    shinz0 posted the 07/03/2026 at 12:54 PM
    mooplol
    hyoga57 posted the 07/03/2026 at 12:54 PM
    vers0 De toute façon, entre les Key Card et les décisions de Sony et Microsoft. Le physique n’en a plus pour longtemps. Dommage pour ceux qui collectionnent.

    La seule façon de changer ça, ce serait que le démat chute vertigineusement, mais j’en doute.

    Moi ça m’énerve, car j’ai des collections de jeux en cours de certaines licences et elles ne pourront pas aller au bout.
    vers0 posted the 07/03/2026 at 12:59 PM
    hyoga57 oui je te comprends j'étais collectionneur avant .
    simbaverin posted the 07/03/2026 at 01:08 PM
    momotaros Pour toi c’est quoi le juste prix pour le PSN avec le service actuelle…..
    vers0 posted the 07/03/2026 at 01:10 PM
    Sony fait tous ce que j'avais prédit suite a l'annonce de l'arrêt des jeux sur pc
    simbaverin posted the 07/03/2026 at 01:18 PM
    vers0 Désolé mais ça n’a rien à voir pour moi…..C’est pas à cause de ça….
    taiko posted the 07/03/2026 at 01:24 PM
    Ils vont se manger un four comme pour la ps3. Ces gens n'apprennent rien.
    momotaros posted the 07/03/2026 at 01:26 PM
    simbaverin lequel ? Il y en a 3 :

    Ps+ essential tu joues en ligne et a 2-3 jeux par mois

    Ps+ extra, pareil + un catalogue de plusieurs jeux tiers et first party

    Ps+ premium, pareil + les jeux du catalogue classics (psx, ps2, psp) et du cloud gaming pour les jeux

    Ps+ 30€

    Ps+ extra 50€

    Ps+ premium 70€

    Ça ne vaut vraiment pas plus, il y a certes beaucoup de jeux mais il y en a pour tous les gouts donc beaucoup de jeux ne t'intéresseront pas. Même en payant l'abo le plus cher, tu n'as pas les first party day one, le gamepass le fait.
    magneto860 posted the 07/03/2026 at 01:29 PM
    Ils ont testé une nouvelle augmentation du Ps Plus en début d'année. Il y avait des pubs avec de nouveaux prix, mais pas en France.

    nous veillons en permanence à trouver le juste équilibre entre cette valeur et le coût pour le client

    J'ai pu constater en effet que le Ps Plus Extra avait perdu une bonne centaine de jeux (plus de départs que d'arrivées), que des licences entières (Kingdom Hearts, Final Fantasy ...) y étaient mais avaient été retirées, que Sony ne savait plus quoi mettre en tête d'affiche du Extra et donc ils remettaient sans cesse des jeux Rockstar pour 6 mois (GTA, Red Dead), bref, que l'équilibre valeur - coût avait effectivement été rééquilibré. Et donc je suis parti.
    vers0 posted the 07/03/2026 at 01:30 PM
    simbaverin chacun est libre de penser ce quil veut. Je dit juste que sony me donnes raison , mais il manque encore l'augmentation software
    nyseko posted the 07/03/2026 at 02:17 PM
    Je ne suis pas étonné, en tuant le physique à bas prix et surtout le bas prix du marché gris, le PS Plus devient une bonne alternative pour jouer à coût bas.
    khazawi posted the 07/03/2026 at 02:19 PM
    hyoga57 L’argument des VRP Nintendo, oui mais les Key Card on peut les revendre, lol.

    Je me demande quand est-ce qu’ils se mettront dans leur cerveau malade que les Key Card c’est du démat.

    Nintendo ne va rien sauver du tout, au contraire même.

    100% d'accord. Comme quoi...

    C'est pour cela que j'ai pas acheté la Switch 2 car les Key Cards sont une vaste blague. Les jeux qui demandent pas mal de mémoire vont demander à acheter de la mémoire...super.
    Et un jour, ce seront les gros jeux maison Nintendo qui seront aussi sous Key Cards.
    fusion posted the 07/03/2026 at 03:08 PM
    hyoga57
    Les GKC, ce n’est pas du vrai physique, on est d’accord.
    Mais ce n’est pas non plus exactement du démat classique lié à un compte, puisque la carte peut être revendue, prêtée ou utilisée sur une autre console.

    Le problème, c’est justement que c’est un format hybride : tu as un support physique, mais pas le jeu complet dessus. Donc oui, c’est critiquable, mais dire que c’est strictement pareil qu’un achat numérique sur le store, c’est simplifier le débat.
    heracles posted the 07/03/2026 at 03:27 PM
    La totale
    heracles posted the 07/03/2026 at 03:36 PM
    marchand2sable

    "Monster Hunter Wilds actuellement sur Steam = 29 euros

    Sur le PSN : 79,99 euros "

    Je ne sais pas si les joueurs en ont bien conscience mais comme tu le soulignes, ils pratiquent déjà leur politique tarifaire de requin. Doc on sait déjà là maintenant que l'objectif c'est qu'on achète leur merde à 80 euros. Et ils sont probablement aller encore plus loin quand le physique aura complètement disparu.
    marchand2sable posted the 07/03/2026 at 05:24 PM
    heracles

    C'est exactement ça. Les futurs joueurs PS6 devront subir les prix exorbitants que Sony pratique maintenant depuis des années. Les utilisateurs de la PS5 Digital ont dû bien se faire avoir, et ce n'est que le début pour eux.

    Moi je me sauve définitivement sur PC dés la sortie de la PS6
    hyoga57 posted the 07/03/2026 at 05:37 PM
    Sinon, je me demande jusqu’où iront ces chiens de Sony. Ils arrivent à être plus crevards et détestables que ces putes de Nintendo. Sacré exploit.
    kratoszeus posted the 07/03/2026 at 06:07 PM
    Qu ils augmentent que le prenium mais en ajoutant plus de jeux et autres avantages mais que le niveau de base reste avec une tarification inchangée.
    akinen posted the 07/05/2026 at 02:24 PM
    Faire des économies arrêtant le physique puis en augmentant le prix du demat
    keiku posted the 07/05/2026 at 03:43 PM
    hausse de prix, fermeture de store, arret du physique, licenciement... et t'en trouve encore pour dire que tout va bien
    lautrek posted the 07/05/2026 at 04:11 PM
    Ils tentent une percée, à voir jusqu'où les consommateurs acceptent de se faire enculer.

    Mais entre l'arrêt du physique, l'augmentation du ps+, le monopole de la vente demat sur un store fermé avec des jeux à 80€ et on l'imagine une diminution des promos (vu qu'il n'y a plus moyen d'acheter ailleurs que chez eux ).

    Ça serait bien que les consommateurs se laissent pousser un peu les couilles et prennent leur courage à deux mains pour leur mettre un coup d'arrêt (avec le portefeuille j'entends).
    sussudio posted the 07/05/2026 at 04:48 PM
    Impatient de voir l'application NoPlaystation gérer le catalogue PS4
    jamrock posted the 07/05/2026 at 04:50 PM
    "for the payeurs" et avec du sel et graviers, mais vu le cratère ils sentiront plus rien de toute façon
    jamrock posted the 07/05/2026 at 04:59 PM
    zboubi480 évidemment ils ont la communauté de moutons la plus docile au monde, ils se font gangbanger et tondre mais en redemandent avec le sourire et repartent faire les VRP le sourire aux lèvres et l'anus en vrac.

    Ils auraient tort de s'en priver, GG sony pour le coup
    jem25 posted the 07/05/2026 at 05:01 PM
    J’me suis désabonner déjà, et je compte pas remettre de la thunes dans un service aussi pauvre et merdique
    jobiwan posted the 07/05/2026 at 05:34 PM
    aeris201 Un détail me chiffonne mais je ne te vise pas en particulier. Vous n'acceptez pas le full démat sur PlaySation mais vous êtes prêts à aller sur PC qui est full démat. Certes, le online est gratuit (et il ne fait que du on-line) mais un PC est plus sensible à choper des saloperies, davantage sujet à des tricheurs en ligne. Pour les jeux eux-mêmes, moins bien optimisés et des performances qui peut être pénalisé par les programmes DRM et d'autres petits programmes qui travaillent en arrière plan.
    heracles posted the 07/05/2026 at 05:40 PM
    lautrek Il y a que ça à faire, le levier du portefeuille
    nyseko posted the 07/05/2026 at 07:49 PM
    jobiwan Beaucoup de clichés inexactes dans tes propos.

    Le PC est surtout une plateforme libre, si la PS6 sort sans lecteur, tu vas faire quoi de tes jeux physiques ?

    Garder ta PS5 et prier qu'elle ne rende pas l'âme parce que pour en retrouver une, ça va devenir de plus en plus compliqué.

    Et si ce n'est pas la PS6 qui sera sans lecteur, ce sera la PS7. Vous êtes lié aux décisions de Sony.

    Sur PC, nous pouvons encore installer un lecteur DVD afin de lancer nos jeux acheté en 2006. Et ce sera encore possible dans 20 ans.
    rickles posted the 07/05/2026 at 09:22 PM
    Faut buter cette entreprise
    aerithlazyqueen posted the 07/05/2026 at 09:26 PM
    La Blague continue je crois que le pire c'est avec leur connerie les version physique des jeu vont bondir en prix avec les Scalpers
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