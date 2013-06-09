Business & stratégie commerciale
Sony s'engage à « équilibrer en permanence la valeur du PS+ et son coût pour le client », ce qui laisse présager des hausses de prix probables pour le PS+.
Lors d'une récente séance de questions-réponses traduite, issue d'une réunion d'entreprise qui s'est tenue en juin, Hideaki Nishino, PDG de Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst, PDG de Studio Business, et Lynn Azar, vice-présidente senior des finances et du développement d'entreprise, ont abordé la question d'une éventuelle augmentation des tarifs du PlayStation Plus ainsi que le rôle essentiel de ce service dans le modèle économique de PlayStation.
Il n'est pas précisé explicitement qui a répondu à la question, mais on a demandé aux dirigeants comment il fallait envisager le rythme et l'ampleur des futures hausses de prix de la plateforme d'abonnement. En réponse, ils ont déclaré qu'ils s'efforçaient en permanence de trouver un équilibre entre la valeur du service et les coûts pour les consommateurs
, et qu'ils s'appuyaient sur plusieurs facteurs pour améliorer la rentabilité
et l'efficacité de l'acquisition de contenus.
« Le PS Plus offre un excellent rapport qualité-prix aux joueurs, et nous veillons en permanence à trouver le juste équilibre entre cette valeur et le coût pour le client. Nous mettons en œuvre plusieurs mesures pour améliorer la rentabilité, notamment en matière de tarification, de répartition entre les différents niveaux d’abonnement et d’efficacité dans l’acquisition de contenus. Les abonnements aux niveaux supérieurs représentent désormais 40 % des abonnés, ce qui témoigne d’une forte demande pour ce service. Le PS Plus reste un moteur clé de la rentabilité, et nous avons atteint un niveau de rentabilité record pour le PS Plus au cours de l’exercice 2025. »
PS: A chacun de l'interprèter comme il le souhaite.
posted the 07/03/2026 at 11:05 AM by jenicris
Je compte les jours...du moins les mois lorsque le retour de bâton va cogner fort !
pardon ?
« à quelle heure je te suce ? »
icebergbrulant le retour de bâton n'aura pas lieu, vu que les abonnements vers le service le plus chère on augmenté....
Perso j'ai rétrograder mon abonnement au nintendo online. Je suis repasser a 20€ par ans au lieu des 40€. Pour ce qu'en fait (et le catalogue gamecube qui mets du temps....)
Nous avons de la dignité chez les Rougements.
J'ai un PC depuis 2022, mais je les soutenais pour le physique et leurs exclus de choix. Mais là c'est de la trahison. Ils ont trahi leur communauté.
Ils méritent cette shitstorm dans la gueule et dans mon cas ce sera la première console Sony que je n'achèterai pas (hors consoles portables).
Avant on t'annonçait des jeux, maintenant on t'annonce qu'on te chie à la gueule.
Et j'en sais quelque chose j'ai également un PC
Ah oui les fameuses clés
Simbaverin
Sur PC jamais.
Jamais je joue sur Windows
Déjà ceux qui vont devoir monter un PC, j'en rigole d'avance en voyant leur réaction devant les prix
La Switch 2 je vais m'en prendre une, ça sera peu être le meilleur rapport qualité prix tant qu'on pourra vendre les jeux. Mais là pareil elle rate trop de jeux.
Et ca commence deja. Depuis avant hier je lis quelques sony boys dirent que ne pas pouvoir revendre ses jeux c’est pas grave ca n’a pas d’importance
Monster Hunter Wilds actuellement sur Steam = 29 euros
Sur le PSN : 79,99 euros
Mais pour les day one c'est toujours trop cher. Après oui on peut attendre + live gratis.
Et monter un PC maintenant, bon courage!
romgamer6859 ils le feront pas à moins qu'on les oblige. Ils veulent monétiser à fond leurs joueurs. Eux même le disent aux investisseurs.
Et Totoki veut que de la rentabilité
Ces financiers, quelle horreur
ils auront toujours 100 millions de joueurs ps5 qui achèteront toujours les plus gros jeux
Un tarif élevé c'est sur
Prix d'abonnement exagéré
Pad de jeux sur disc
Prix des jeux élevé par rapport au pc
Un seul store. Et des jeux qui date de + de 7 ans et le prix reste le même. Exemple sekiro
Ma question.. Pk rester sur console ?
Va falloir que les joueurs fassent des choix
Moi je sais que c'est non, à moins qu'ils fassent totalement machine arrière sur tout. Et qu'on retrouve les vrais avantages d'une console. Et full PC non plus d'ailleurs pour tout un tas de raisons
Bref je jouerai probablement moins aux jeux recents
La PS6 c'est hors de question avec tout ce que j'ai énuméré.
je veux des noms ?
On a tous plus ou moins ce soucis.
vers0 oui c'est le mieux, mais bon je préfère passer directement par Steam sur PC
Je me demande quand est-ce qu’ils se mettront dans leur cerveau malade que les Key Card c’est du démat.
Nintendo ne va rien sauver du tout, au contraire même.
Si en plus ils augmentent le prix, c'est un scandale !
La seule façon de changer ça, ce serait que le démat chute vertigineusement, mais j’en doute.
Moi ça m’énerve, car j’ai des collections de jeux en cours de certaines licences et elles ne pourront pas aller au bout.
Ps+ essential tu joues en ligne et a 2-3 jeux par mois
Ps+ extra, pareil + un catalogue de plusieurs jeux tiers et first party
Ps+ premium, pareil + les jeux du catalogue classics (psx, ps2, psp) et du cloud gaming pour les jeux
Ps+ 30€
Ps+ extra 50€
Ps+ premium 70€
Ça ne vaut vraiment pas plus, il y a certes beaucoup de jeux mais il y en a pour tous les gouts donc beaucoup de jeux ne t'intéresseront pas. Même en payant l'abo le plus cher, tu n'as pas les first party day one, le gamepass le fait.
nous veillons en permanence à trouver le juste équilibre entre cette valeur et le coût pour le client
J'ai pu constater en effet que le Ps Plus Extra avait perdu une bonne centaine de jeux (plus de départs que d'arrivées), que des licences entières (Kingdom Hearts, Final Fantasy ...) y étaient mais avaient été retirées, que Sony ne savait plus quoi mettre en tête d'affiche du Extra et donc ils remettaient sans cesse des jeux Rockstar pour 6 mois (GTA, Red Dead), bref, que l'équilibre valeur - coût avait effectivement été rééquilibré. Et donc je suis parti.
Je me demande quand est-ce qu’ils se mettront dans leur cerveau malade que les Key Card c’est du démat.
Nintendo ne va rien sauver du tout, au contraire même.
100% d'accord. Comme quoi...
C'est pour cela que j'ai pas acheté la Switch 2 car les Key Cards sont une vaste blague. Les jeux qui demandent pas mal de mémoire vont demander à acheter de la mémoire...super.
Et un jour, ce seront les gros jeux maison Nintendo qui seront aussi sous Key Cards.
Les GKC, ce n’est pas du vrai physique, on est d’accord.
Mais ce n’est pas non plus exactement du démat classique lié à un compte, puisque la carte peut être revendue, prêtée ou utilisée sur une autre console.
Le problème, c’est justement que c’est un format hybride : tu as un support physique, mais pas le jeu complet dessus. Donc oui, c’est critiquable, mais dire que c’est strictement pareil qu’un achat numérique sur le store, c’est simplifier le débat.
"Monster Hunter Wilds actuellement sur Steam = 29 euros
Sur le PSN : 79,99 euros "
Je ne sais pas si les joueurs en ont bien conscience mais comme tu le soulignes, ils pratiquent déjà leur politique tarifaire de requin. Doc on sait déjà là maintenant que l'objectif c'est qu'on achète leur merde à 80 euros. Et ils sont probablement aller encore plus loin quand le physique aura complètement disparu.
C'est exactement ça. Les futurs joueurs PS6 devront subir les prix exorbitants que Sony pratique maintenant depuis des années. Les utilisateurs de la PS5 Digital ont dû bien se faire avoir, et ce n'est que le début pour eux.
Moi je me sauve définitivement sur PC dés la sortie de la PS6
Mais entre l'arrêt du physique, l'augmentation du ps+, le monopole de la vente demat sur un store fermé avec des jeux à 80€ et on l'imagine une diminution des promos (vu qu'il n'y a plus moyen d'acheter ailleurs que chez eux ).
Ça serait bien que les consommateurs se laissent pousser un peu les couilles et prennent leur courage à deux mains pour leur mettre un coup d'arrêt (avec le portefeuille j'entends).
Ils auraient tort de s'en priver, GG sony pour le coup
Le PC est surtout une plateforme libre, si la PS6 sort sans lecteur, tu vas faire quoi de tes jeux physiques ?
Garder ta PS5 et prier qu'elle ne rende pas l'âme parce que pour en retrouver une, ça va devenir de plus en plus compliqué.
Et si ce n'est pas la PS6 qui sera sans lecteur, ce sera la PS7. Vous êtes lié aux décisions de Sony.
Sur PC, nous pouvons encore installer un lecteur DVD afin de lancer nos jeux acheté en 2006. Et ce sera encore possible dans 20 ans.