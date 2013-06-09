SONY Waypoint
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
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description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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Sony envisage de futures hausses de prix pour le PS Plus
Business & stratégie commerciale


Lors d'une récente séance de questions-réponses traduite, issue d'une réunion d'entreprise qui s'est tenue en juin, Hideaki Nishino, PDG de Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst, PDG de Studio Business, et Lynn Azar, vice-présidente senior des finances et du développement d'entreprise, ont abordé la question d'une éventuelle augmentation des tarifs du PlayStation Plus ainsi que le rôle essentiel de ce service dans le modèle économique de PlayStation.

Il n'est pas précisé explicitement qui a répondu à la question, mais on a demandé aux dirigeants comment il fallait envisager le rythme et l'ampleur des futures hausses de prix de la plateforme d'abonnement. En réponse, ils ont déclaré qu'ils s'efforçaient en permanence de trouver un équilibre entre la valeur du service et les coûts pour les consommateurs, et qu'ils s'appuyaient sur plusieurs facteurs pour améliorer la rentabilité et l'efficacité de l'acquisition de contenus.

« Le PS Plus offre un excellent rapport qualité-prix aux joueurs, et nous veillons en permanence à trouver le juste équilibre entre cette valeur et le coût pour le client. Nous mettons en œuvre plusieurs mesures pour améliorer la rentabilité, notamment en matière de tarification, de répartition entre les différents niveaux d’abonnement et d’efficacité dans l’acquisition de contenus. Les abonnements aux niveaux supérieurs représentent désormais 40 % des abonnés, ce qui témoigne d’une forte demande pour ce service. Le PS Plus reste un moteur clé de la rentabilité, et nous avons atteint un niveau de rentabilité record pour le PS Plus au cours de l’exercice 2025. »
Insider-gaming - https://insider-gaming.com/sony-discusses-potential-future-playstation-plus-price-hikes/
    tags : sony ps+ ps5
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    posted the 07/03/2026 at 11:05 AM by jenicris
    comments (32)
    shinz0 posted the 07/03/2026 at 11:07 AM
    Ils en ont plus rien à foutre des joueurs
    icebergbrulant posted the 07/03/2026 at 11:07 AM
    Et la hausse du foutage de gueule aussi
    Je compte les jours...du moins les mois lorsque le retour de bâton va cogner fort !
    romgamer6859 posted the 07/03/2026 at 11:11 AM
    Ils croient que les joueurs resteront abonnés éternellement ? Tout le monde sait qu'à un certain prix ça ne passe plus (ex GP ultimate...).
    walterwhite posted the 07/03/2026 at 11:12 AM
    « Pour la pipe c’est à quelle heure ? »

    pardon ?

    « à quelle heure je te suce ? »
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:12 AM
    romgamer6859 exactement. Et j'attends un bon boycott des joueurs à tous les niveaux pour leur remettre les idées en place.
    marchand2sable posted the 07/03/2026 at 11:13 AM
    ahah bon courage avec votre future PS6 les gens
    cyr posted the 07/03/2026 at 11:14 AM
    romgamer6859 en effet.


    icebergbrulant le retour de bâton n'aura pas lieu, vu que les abonnements vers le service le plus chère on augmenté....


    Perso j'ai rétrograder mon abonnement au nintendo online. Je suis repasser a 20€ par ans au lieu des 40€. Pour ce qu'en fait (et le catalogue gamecube qui mets du temps....)
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:14 AM
    marchand2sable le bide qu'elle va faire
    zboubi480 posted the 07/03/2026 at 11:15 AM
    Ils sont concients que leur communauté de gamers vont les suivre, quoiqu'il se passe...ils enchaînent les merdes depuis des années et on leur trouve toujours toutes les excuses ! Bon courage pour les mois à venir et préparez le damage control
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:16 AM
    zboubi480 lol tu rêves excepté pour le grand public
    walterwhite posted the 07/03/2026 at 11:16 AM
    zboubi480 Ne prends pas ton cas avec Xbox et l’état de ton anus pour une généralité !

    Nous avons de la dignité chez les Rougements.
    oreillesal posted the 07/03/2026 at 11:17 AM
    Ça ne s'arrêtera donc jamais ?

    marchand2sable posted the 07/03/2026 at 11:18 AM
    jenicris

    J'ai un PC depuis 2022, mais je les soutenais pour le physique et leurs exclus de choix. Mais là c'est de la trahison. Ils ont trahi leur communauté.

    Ils méritent cette shitstorm dans la gueule et dans mon cas ce sera la première console Sony que je n'achèterai pas (hors consoles portables).
    zboubi480 posted the 07/03/2026 at 11:19 AM
    walterwhite dignité ? Toi ?

    fiveagainstone posted the 07/03/2026 at 11:19 AM
    C'est une dinguerie, ils vont se calmer quand.

    Avant on t'annonçait des jeux, maintenant on t'annonce qu'on te chie à la gueule.
    walterwhite posted the 07/03/2026 at 11:19 AM
    zboubi480 Et oui Dokou.
    simbaverin posted the 07/03/2026 at 11:20 AM
    walterwhite jenicris Les amis. Pas la peindre de répondre à ce genre de troll. Je sais c’est dur mais ne perdez pas votre temps les amis.
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:20 AM
    marchand2sable clairement, retirer le physique c'est retirer l'une des plus grandes forces des consoles. Ca couplé aux hausses de prix, ça laisse plus hrand chose aux consoles
    kambei312 posted the 07/03/2026 at 11:21 AM
    Les doigts d’honneurs s’enchaînent. Mais les joueurs se sont couchés comme des petites ***** donc rien de surprenant
    keiku posted the 07/03/2026 at 11:26 AM
    je vous l'ai dit le jours ou le physique disparait les prix explose
    pyrogas posted the 07/03/2026 at 11:27 AM
    On rentre vraiment dans une ère de la netflixisation du jeu vidéo. La route semble déjà toute tracée.
    aeris201 posted the 07/03/2026 at 11:30 AM
    Vu que la PS5 va devenir full demat autant aller jouer sur PC au moins le online est gratuit
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:31 AM
    aeris201 Full PC c'est pareil, full demat plein tarif sur Steam non merci pour les day one.
    Et j'en sais quelque chose j'ai également un PC
    Ah oui les fameuses clés

    Simbaverin
    fan2jeux posted the 07/03/2026 at 11:31 AM
    walterwhite
    ouroboros4 posted the 07/03/2026 at 11:32 AM
    jenicris absolument
    Sur PC jamais.
    Jamais je joue sur Windows
    romgamer6859 posted the 07/03/2026 at 11:34 AM
    jenicris si tu veux jouer à gears prends le GP ultimate 1 mois ou alors achète le sur un site de clés (IG par ex)
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:34 AM
    ouroboros4 et c'est ça le soucis, on va jouer qu'au retro a ce rythme. Aucune plate-forme ne vaut le coup actuellement
    Déjà ceux qui vont devoir monter un PC, j'en rigole d'avance en voyant leur réaction devant les prix
    La Switch 2 je vais m'en prendre une, ça sera peu être le meilleur rapport qualité prix tant qu'on pourra vendre les jeux. Mais là pareil elle rate trop de jeux.
    jenicris posted the 07/03/2026 at 11:36 AM
    romgamer6859 je vais prendre un mois de GP PC. Et encore ça va dépendre des retours.
    derno posted the 07/03/2026 at 11:38 AM
    la capitulation sans condition des joueurs sony....c'est génant à voir.
    romgamer6859 posted the 07/03/2026 at 11:39 AM
    jenicris j'attends de voir les prix, si fable premium est à 70 au lieu de 100 sur le site que j'ai cité plus haut, il y a de fortes chances pour que ce soit pareil pour gears et oui le premium au prix du jeu normal
    kirk posted the 07/03/2026 at 11:40 AM
    aeris201 posted the 07/03/2026 at 11:40 AM
    zboubi480 Tes propos sont cruels mais tres juste

    Et ca commence deja. Depuis avant hier je lis quelques sony boys dirent que ne pas pouvoir revendre ses jeux c’est pas grave ca n’a pas d’importance
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