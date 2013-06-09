« Le PS Plus offre un excellent rapport qualité-prix aux joueurs, et nous veillons en permanence à trouver le juste équilibre entre cette valeur et le coût pour le client. Nous mettons en œuvre plusieurs mesures pour améliorer la rentabilité, notamment en matière de tarification, de répartition entre les différents niveaux d’abonnement et d’efficacité dans l’acquisition de contenus. Les abonnements aux niveaux supérieurs représentent désormais 40 % des abonnés, ce qui témoigne d’une forte demande pour ce service. Le PS Plus reste un moteur clé de la rentabilité, et nous avons atteint un niveau de rentabilité record pour le PS Plus au cours de l’exercice 2025. »

Lors d'une récente séance de questions-réponses traduite,Il n'est pas précisé explicitement qui a répondu à la question, mais on a demandé aux dirigeants comment il fallait envisager le rythme et l'ampleur des futures hausses de prix de la plateforme d'abonnement. En réponse, ils ont déclaré, et qu'ils s'appuyaient sur plusieurs facteurset l'efficacité de l'acquisition de contenus.