Business & stratégie commerciale
Lors d'une récente séance de questions-réponses traduite, issue d'une réunion d'entreprise qui s'est tenue en juin, Hideaki Nishino, PDG de Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst, PDG de Studio Business, et Lynn Azar, vice-présidente senior des finances et du développement d'entreprise, ont abordé la question d'une éventuelle augmentation des tarifs du PlayStation Plus ainsi que le rôle essentiel de ce service dans le modèle économique de PlayStation.
Il n'est pas précisé explicitement qui a répondu à la question, mais on a demandé aux dirigeants comment il fallait envisager le rythme et l'ampleur des futures hausses de prix de la plateforme d'abonnement. En réponse, ils ont déclaré qu'ils s'efforçaient en permanence de trouver un équilibre entre la valeur du service et les coûts pour les consommateurs
, et qu'ils s'appuyaient sur plusieurs facteurs pour améliorer la rentabilité
et l'efficacité de l'acquisition de contenus.
« Le PS Plus offre un excellent rapport qualité-prix aux joueurs, et nous veillons en permanence à trouver le juste équilibre entre cette valeur et le coût pour le client. Nous mettons en œuvre plusieurs mesures pour améliorer la rentabilité, notamment en matière de tarification, de répartition entre les différents niveaux d’abonnement et d’efficacité dans l’acquisition de contenus. Les abonnements aux niveaux supérieurs représentent désormais 40 % des abonnés, ce qui témoigne d’une forte demande pour ce service. Le PS Plus reste un moteur clé de la rentabilité, et nous avons atteint un niveau de rentabilité record pour le PS Plus au cours de l’exercice 2025. »
posted the 07/03/2026 at 11:05 AM by jenicris
Je compte les jours...du moins les mois lorsque le retour de bâton va cogner fort !
pardon ?
« à quelle heure je te suce ? »
icebergbrulant le retour de bâton n'aura pas lieu, vu que les abonnements vers le service le plus chère on augmenté....
Perso j'ai rétrograder mon abonnement au nintendo online. Je suis repasser a 20€ par ans au lieu des 40€. Pour ce qu'en fait (et le catalogue gamecube qui mets du temps....)
Nous avons de la dignité chez les Rougements.
J'ai un PC depuis 2022, mais je les soutenais pour le physique et leurs exclus de choix. Mais là c'est de la trahison. Ils ont trahi leur communauté.
Ils méritent cette shitstorm dans la gueule et dans mon cas ce sera la première console Sony que je n'achèterai pas (hors consoles portables).
Avant on t'annonçait des jeux, maintenant on t'annonce qu'on te chie à la gueule.
Et j'en sais quelque chose j'ai également un PC
Ah oui les fameuses clés
Simbaverin
Sur PC jamais.
Jamais je joue sur Windows
Déjà ceux qui vont devoir monter un PC, j'en rigole d'avance en voyant leur réaction devant les prix
La Switch 2 je vais m'en prendre une, ça sera peu être le meilleur rapport qualité prix tant qu'on pourra vendre les jeux. Mais là pareil elle rate trop de jeux.
Et ca commence deja. Depuis avant hier je lis quelques sony boys dirent que ne pas pouvoir revendre ses jeux c’est pas grave ca n’a pas d’importance