[The Verge] Les coulisses du départ de Phil Spencer et Sarah Bond
Actualité Xbox


Le départ annoncé de Phil Spencer et de Sarah Bond ne marque pas seulement une transition managériale : il révèle un réajustement de fond dans la stratégie Xbox. Dans une analyse de coulisses, The Verge décrit une réorganisation plus heurtée et plus politique qu’il n’y paraît, sur fond de résultats hardware en repli et de repositionnement de la marque au-delà de la console.


Une annonce précipitée par les fuites, une communication interne désorganisée

Selon Tom Warren, Microsoft prévoyait initialement d’annoncer la succession plus tard, mais la circulation d’informations en interne, couplée à la préparation d’un article côté presse, aurait contraint l’entreprise à avancer sa communication. Conséquence directe : certaines équipes Xbox auraient appris la nouvelle via les médias avant d’être informées officiellement. The Verge évoque même une séquence révélatrice : un post LinkedIn programmé par l’équipe de Sarah Bond aurait été publié juste avant l’annonce de son départ, illustrant un manque de synchronisation inhabituel à ce niveau de hiérarchie.


Sarah Bond : un leadership contesté, une stratégie devenue fragile

En externe, Sarah Bond apparaissait comme la successeure naturelle de Spencer. En interne, la dynamique aurait été différente. The Verge affirme que la décision de Satya Nadella et de la CFO Amy Hood de nommer Asha Sharma plutôt que Bond aurait été perçue comme inévitable par plusieurs employés actuels et anciens, contactés ces derniers mois.

Le papier met l’accent sur la stratégie “Xbox Everywhere”, portée par Bond sous la supervision de Spencer : sortir Xbox de son ADN console pour en faire un label transversal, présent sur mobile, TV, cloud et PC. Cette approche s’est matérialisée via des campagnes publicitaires comme “This is an Xbox”, qui positionnaient un téléphone ou une tablette comme une “Xbox”, et via l’idée qu’il n’était plus nécessaire d’acheter une console pour accéder à l’écosystème.

Le problème selon The Verge, cette bascule n’a pas produit les résultats escomptés. Les revenus hardware Xbox seraient en baisse depuis trois exercices consécutifs, et la tendance devrait se poursuivre sur l’exercice fiscal 2026. Plus embarrassant encore, l’initiative du store mobile annoncée pour juillet 2024 n’a toujours pas abouti près de deux ans plus tard, affaiblissant la cohérence de la stratégie mobile censée justifier une partie du repositionnement.

Sur le plan interne, Warren rapporte également des retours critiques sur le style de management de Bond : une dirigeante jugée “difficile” et un modèle organisationnel qui aurait marginalisé les voix remettant en cause la vision. En revanche, son aptitude à conclure des partenariats et à négocier avec l’écosystème est saluée, notamment dans le contexte du rachat Activision Blizzard.


Phil Spencer : une sortie anticipée, un héritage ambivalent

Le départ de Phil Spencer était attendu depuis plusieurs mois en interne, selon The Verge, au point que Microsoft aurait dû démentir des rumeurs dès l’été précédent.

Warren rappelle néanmoins que Spencer restera associé au redressement post-Xbox One : décisions pro-consommateur, cross-play, Play Anywhere, et l’installation d’un modèle d’abonnement (le Game Pass) qui a influencé l’ensemble du marché.

Mais son départ intervient aussi dans une période de fragilité : incapacité de la génération Series X|S à réduire l’écart avec PlayStation, turbulences industrielles, licenciements et fermetures de studios après l’intégration Activision Blizzard. Dans cette lecture, Spencer quitte la scène au moment où les conséquences de la stratégie d’expansion et de son coût deviennent plus visibles.


Asha Sharma : profil “plateforme”, promesse d’un “retour d’Xbox”

La nomination d’Asha Sharma est, pour The Verge, une forme de “reset”. Elle arrive avec un profil technologique (ancienne dirigeante IA/plateforme chez Microsoft) qui suscite des inquiétudes internes : manque d’expérience “gaming” et crainte d’un recours systématique à l’IA. Warren note toutefois que Sharma a anticipé cette critique dans sa communication interne, promettant de ne pas céder à une logique d’efficacité court terme ni de “saturer l’écosystème” de contenus artificiels.

Le signal le plus politique reste sa formule : “the return of Xbox”, interprétée par The Verge comme un message implicite indiquant que la stratégie des dernières années n’a pas fonctionné.
Autrement dit, Microsoft ne renie pas le multiplateforme, mais cherche à réintroduire une colonne vertébrale claire : une identité Xbox davantage lisible, moins diluée, et potentiellement plus recentrée sur sa plateforme historique.


Une correction de trajectoire plutôt qu’une simple succession

Le dossier dressé par The Verge suggère une réalité simple : la stratégie “Xbox partout” a eu pour effet collatéral de rendre la console moins centrale, donc moins désirable, dans un contexte où les revenus hardware reculent. A force d’expliquer qu’un appareil tiers “est une Xbox”, il devient difficile de convaincre le marché qu’une console dédiée reste indispensable.

Microsoft semble donc vouloir rééquilibrer l’équation : rester un éditeur global, mais retrouver une cohérence produit et un cap plus clair pour la marque. Pour Xbox, la question n’est plus seulement “où jouer”, mais “pourquoi choisir Xbox” et c’est précisément ce que cette nouvelle gouvernance devra démontrer.
The Verge - https://www.theverge.com/tech/883015/microsoft-xbox-new-ceo-shakeup-notepad?view_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6IkpYeERHeWF6NUwiLCJwIjoiL3RlY2gvODgzMDE1L21pY3Jvc29mdC14Ym94LW5ldy1jZW8tc2hha2V1cC1ub3RlcGFkIiwiZXhwIjoxNzcyMjkwNjAwLCJpYXQiOjE3NzE4NTg2MDB9.getJ-3kspePX7CrVmely9uWHy0nEaJuj6YCKKbJMCfU&utm_medium=gift-link
    posted the 02/23/2026 at 04:05 PM by liquidus
    comments (48)
    kikoo31 posted the 02/23/2026 at 04:09 PM
    Elle peut pas rattraper tous les erreurs de ses prédécesseurs ,faut arrêter

    mais je lui souhaite bon courage pour redresser le navire en train de couler car les 2 capitaines se sont cassé en scred en premier
    spartan1985 posted the 02/23/2026 at 04:16 PM
    Mais ca puait dès le départ cette stratégie This is an Xbox, tout le monde l'avaient compris, trop tôt pour le cloud, le mobile comme dit dans l'article, ils n'étaient pas prêts, ils ont mis du temps a comprendre ces glands.

    Par contre trop facile de tout foutre sur le dos de Bond, je ne pense pas qu'elle avait autant de pouvoir.

    Asha Sharma va avoir du taff pour redorer le blason Xbox.
    nigel posted the 02/23/2026 at 04:17 PM
    Mince, j'avoue que ça m'arrangeait bien de ne pas à avoir a acheter de Xbox. Même si effectivement je ne trouvais pas la stratégie très pertinente...
    skuldleif posted the 02/23/2026 at 04:18 PM
    faire du marketing
    utiliser COD en faisant des bundle
    marketer le Gamepass (bon ca c'etait valable quand le prix officiel n'etait pas trop élevé)

    juste une idee comme ca , ah merde c'est peut etre trop evident
    khazawi posted the 02/23/2026 at 04:21 PM
    La petite jeune se fera remplacer dans quelques temps. Je ne vois pas ce qu'elle va pouvoir faire vu qu'elle est inexpérimentée et que le grand public est désintéressé de cette marque depuis une quinzaine d'année pratiquement. Une campagne marketing et autre ne changeront rien. C'est irrattrapable lee fossé creusé.
    Je vois bien un turnover sur ce poste chez Xbox.
    skuldleif posted the 02/23/2026 at 04:23 PM
    nigel tu n'en aura pas besoin
    zboubi480 posted the 02/23/2026 at 04:27 PM
    On reproche, à juste titre, la stratégie moisie de Microsoft et sa Xbox depuis des années.
    Maintenant qu'ils sont leader sur le marché des jeux, un rééquilibrage pour vendre des consoles me parait être une sage décision. Donc ca passe aussi par un changement de direction.

    Impatient de voir ce que va faire Asha Sharma pour redresser la barre.

    Et pour info, quand Bond est arrivée chez Xbox, tout les joueurs lui ont craché dessus et maintenant qu'elle est partie, ces mêmes personnes hurlent au scandale car c'était la digne héritière de Spencer (comme Affleck ou Pattinson en Batman hein !!!!).
    supasaiyajin posted the 02/23/2026 at 04:33 PM
    A voir ce qu'ils vont faire, mais je ne vois vraiment pas comment ils vont se dépatouiller.
    nyseko posted the 02/23/2026 at 04:33 PM
    En gros "ben ça marche pas donc on change la tête et on serre les fesses en espérant que ça marche mieux dans le futur".

    C'est trop tard et le profil choisi n'est à mon avis pas idéal pour faire des miracles.
    rogeraf posted the 02/23/2026 at 04:34 PM
    La nomination d’Asha Sharma est, pour The Verge, une forme de “reset” : tu m'étonnes ..... IA IA IA
    C'est changer la peste par le choléra. Pas de miracles
    jaysennnin posted the 02/23/2026 at 04:37 PM
    rogeraf avant de lui coller l'étiquette IA qui était sa dernière fonction en date, elle etait plutôt pour être efficace dans la croissance de la base d'utilisateurs
    abookhouseboy posted the 02/23/2026 at 04:39 PM
    Je vois pas comment ils ont pu penser qu'ils vendraient plus de hardware avec la stratégie "XBox everywhere".

    La stratégie peut avoir d'autres finalités et intérêts, mais vendre plus de hardware, non.
    rogeraf posted the 02/23/2026 at 04:39 PM
    jaysennnin Elle va pourrir la boite comme Spencer. L'IA c'est très mauvais signe de la choisir. Apres elle fera d'autres trucs. Je lance un paris. Dans 1 an ou 2, elle sera virée. Je suis pret a parier une caisse
    kikoo31 posted the 02/23/2026 at 04:43 PM
    rogeraf elle se fera pas virer d'ici 1 an mais elle va pas redresser la barre non plus,pour ma part
    romgamer6859 posted the 02/23/2026 at 04:45 PM
    On dirait surtout qu'ils vont à nouveau miser sur les consoles et mettre en avant les jeux
    tristram posted the 02/23/2026 at 04:46 PM
    Encore plus de défiance des joueurs vis a vis de Xbox maintenant qu'ils n'ont plus de tête d'affiche pour incarner la marque . bon courage a tous les studios qui ont été rachetés pour garder la tête hors de l'eau car beaucoup vont boire la tasse avant qu'ils remettent en question toutes leurs stratégies que se soit IA GAS GP de plus en plus inintéressant...
    grospich posted the 02/23/2026 at 04:48 PM
    Si les jeux redeviennent exclusifs à la Xbox, et vu que Sony ne sortent pas grand chose, ils ont moyen de se rattraper avec tous les studios qu'ils ont sur la prochaine gen, mais pour ça faut que les jeux ne sortent pas chez la concurrence.
    skuldleif posted the 02/23/2026 at 04:55 PM
    grospich difficile voire impossible de fermer cette boite une fois ouverte ,mais je suis d'accord que dans un climat ou sony ne joue pas le meme jeu ca ne peut faire que du mal à la xbox , mais en meme temps si la Xbox magnus est reelement ce qui mis en rumeur , sony sera ramené de force sur ce terrain la , encore faut il que cette magnus soit adopté par les joueurs xbox actuel; et pour ca il faut qu'ils bossent sur les élément précité en haut , ainsi que le facteur prix ,qui fut un élément clé a minima pour la Series S si ce n'est aussi pour une partie non negligeable des joueurs SX
    fdestroyer posted the 02/23/2026 at 04:56 PM
    Pour moi ça restera un grand mystère comment une des marque les plus puissantes du monde, après une génération X360 qui avait réussi à secouer Sony qui était maître du monde, à réussi à foirer à ce point à partir de la XONE.

    Deja à l'E3 (2013?) ou Sony se foutaient de leur gueule (à juste titre) en montrant comment prêter un jeu sur PS4 : Thanks!

    Le mega retropédalage sur la connexion obligatoire et le zonage de dernière minute...

    Et récemment sortir les exclues sur la concurences, enterrant encore plus la machine Xbox, pour finir par leur "tout est une Xbox"

    Mais sérieux? quel P**** d'A***** à validé ça? c'est dingue
    marchand2sable posted the 02/23/2026 at 04:57 PM
    Ils devraient sortir la nouvelle Xbox un an avant la PS6 pour inciter les plus impatients et les curieux à l’acheter.
    akinen posted the 02/23/2026 at 04:59 PM
    Les objectif micro transaction, multi, gatcha, GAAS et IA ont complètement pourris les licence SONY/XBOX.

    Nintendo qui regarde de loin et jauge avant de se lancer, à eviter toute cette pourriture. Ils font plein de bêtises aussi mais bien loin du nauffrage actuel.

    Et ce sont des milliers d’employés qui sont brisés à cause de ça.
    skuldleif posted the 02/23/2026 at 05:00 PM
    marchand2sable en dehors de toute considération excluvités etc...
    sony a une PS5 pro sur le marché qui empêche ça
    mattewlogan posted the 02/23/2026 at 05:05 PM
    Mais qui pense encore qu’ils vont s’en sortir, sérieusement c’est fini le hardware…
    Ils vont essayé de sortir un PC re carrossé avec des prix exorbitants avec ce qui se passe actuellement.
    Toutes leurs grosses cartouches sortent sur PlayStation cette année, qu’est-ce qu’ils auront à proposer les années suivantes ?
    skuldleif posted the 02/23/2026 at 05:09 PM
    mattewlogan
    a défaut de le penser on peut le souhaiter , a moins d'etre une merde bien sur
    darkxehanort94 posted the 02/23/2026 at 05:09 PM
    akinen Nintendo a Fire Emblem Heroes qui est Mille Fois Pire que touts les jeux Hoyoverse reunis !
    skuldleif posted the 02/23/2026 at 05:12 PM
    encore faut il définir ce qu'est s'en sortir , les rog ally legion go steamdeck s'en sortent ils? quelle implication a de ne "pas s'en sortir' ?
    marcelpatulacci posted the 02/23/2026 at 05:29 PM
    On peut dire ce qu'on veut de Philou ou Bond mais Asha Shawarma...

    Mauvaise idée, mauvaise idée...mauvais choix.
    walterwhite posted the 02/23/2026 at 05:33 PM
    Les femmes et les enfants d’abord !
    icebergbrulant posted the 02/23/2026 at 05:36 PM
    Non mais là, c’est trop tard les gars
    altendorf posted the 02/23/2026 at 05:46 PM
    Tom Warren qui essaye d’éteindre les feux
    judgedredd posted the 02/23/2026 at 05:54 PM
    Il y a pas mal de Pro S en mode Doberman, c'est mignon, vous faites bien le taff.
    Il faut voir ce qu'elle va proposer et lui laisser le bénefice du doute, c'est bien déjà le changement.
    sardinecannibale posted the 02/23/2026 at 05:58 PM
    Je n'ai jamais aimé Xbox ou les exclusivités proposées par Microsoft mais l'industrie a besoin de concurrence. Xbox sans la console Xbox et ses jeux ne veut rien dire.
    Cela prendra des années mais la marque est encore sauvable. Malheureusement ils continueront d'aller droit au mur en essayant de viser "tout le monde" comme public, ce qui est un non-sens marketing. Il faut assumer que les jeux vidéo ne sont pas destinés à "tout le monde" et recentré sa stratégie sur des cercles plus petits mais fidèles.

    Laissez tomber l'agenda politique et revenez au business. Le vrai.
    khazawi posted the 02/23/2026 at 06:10 PM
    Se recentrer sur la console Xbox, il faisait alors ne plus sortir ses jeux sur PC day one cat quel intérêt d'acheter une Xbox si un PC permet de le faire. Et ne parlons même pas du portage sur d'autres consoles.
    Nadella avait dit qu'il n'aimait pas les exclues et n'a pas l'air très "videogame friendly". A l'heure où la rentabilité chez Xbox est impérative, refaire des exclues Xbox n'a pas de sens vu que le public n'achètent ni les consoles ni les jeux pour ceux qui sont abonnés au GP.

    Le discours de cette jeune est du bullshit intégral
    churos45 posted the 02/23/2026 at 06:15 PM
    Le monde c'est pas soit 0 soit 1. La nouvelle n'a pas d'expérience pro dans le JV mais ça ne veut pas dire qu'elle n'y connait rien ou qu'elle sera incapable. Son travail sera surtout de bien s'entourer, elle ne prendra pas toutes les décisions concernant la marque toute seule. Perso je suis curieux, ça ne peut pas être pire en vrai.

    Le gros souci de l'ancienne direction (sûrement sous la pression de Satya) c'était de vouloir rentabiliser le rachat d'Activision très rapidement au lieu de voir à long terme. Il y a eu trop de coupes budgétaires : fermeture de studios au succès critique, absence de marketing des consoles, manque de partenariat tiers hors XGP, surtout asiatiques.

    Si les gens se fichent de la console Xbox, ils n'ont pas forcément envie de souscrire à des services Xbox. Il faut montrer que la marque n'est pas morte, et qu'elle a une plus-value par rapport aux concurrent. Quand les chiffres de ventes des consoles dégringoles, ça montre publiquement le contraire car tout le monde ne regarde que ça, et ce, même si le nombre d'abonnées aux services augmente.

    Enfin c'est ce que je pense...
    khazawi posted the 02/23/2026 at 06:22 PM
    churos45 c'est Nadella et ses supérieurs qui ont imposé à Xbox une rentabilité rapide. Ça ça ne changera pas. Faudra s'attendre à une nouvelle salve de fermetures et/ou licenciements.

    On peur reprocher beaucoup de choses à Spencer, mais au moins il savait de quoi il parlait. Et c'était le seul pont avec le Japon pour avoir des jeux, bien que ça reste maigre. Là, je m'attends même à ce que de nouveau les jeux jap disparaissent porgessivement.

    Les gens n'achètent plus de Xbox depuis bien avant les Series. Je ne vois pas par quel miracle les choses s'inverseront
    grievous32 posted the 02/23/2026 at 06:26 PM
    Nadella aussi a été une belle merde et déclencheur des exclusivités qui disparaissent. Le mec nous fera pas oublié son speech du monde parfait où les exclusivités existent plus hein... Et franchement, je sais pas à quel moment t'as la stupidité de croire que tu continueras à bien vendre tes produits s'ils n'ont RIEN de particulier que tu trouveras pas ailleurs... On le répète 1000 fois mais si demain Disney+ fout tout son catalogue sur Netflix ou Amazon Prime, bah plus personne ne prendra Disney+ en fait...
    khazawi posted the 02/23/2026 at 06:36 PM
    grievous32 le fait déjà de publier day one les jeux Xbox sur PC et notamment Steam avait déjà été un des premiers clous dans le cercueil.
    Ils ne peuvent plus faire machine arrière car les ventes de jeux Xbox se font sur PC et maintenant sur PS.

    Bien sûr que le responsable numéro 1 est Nadella qui s'est même demandé la raison d'être d'Xbox...ce gars va probablement vendre à la découpe les studios à moyen/mong terme pour se débarrasser du jeu vidéo parce qu'il n'aime pas ce milieu.
    burningcrimson posted the 02/23/2026 at 06:38 PM
    Sarah Bond, Asha Sharma, de très jolies femmes mais bon à voir les résultats pour Microsoft...
    walterwhite posted the 02/23/2026 at 06:45 PM
    grievous32 Exactement. Début 2016 avec l’annonce de Quantum Break disponible sur PC également c’était très très bizarre et l’attrait de la Xbox One avait pris un sacré coup.
    rider288 posted the 02/23/2026 at 06:50 PM
    Grievous32 Mais même si ca refait des exclus, ca n'en vendra pas ou peu, vu que ca sur GP. Et vu le prix maintenant.
    grievous32 posted the 02/23/2026 at 07:17 PM
    Khazawi Walterwhite clairement, le day one PC aussi ça a réduit l'intérêt de posséder une XBOX. Le Play Anywhere c'est cool que pour ceux qui vont lâcher leur console et passer sur PC en réalité, j'ai jamais vu personne commencer sa game sur console pour la continuer sur PC et la finir sur console, c'est une bonne feature, mais ça n'a pas du tout l'effet voulu sur la majorité des gens.

    Rider288 leur intérêt serait pas nécessairement de vendre, le Game Pass reste très intéressant avec beaucoup de jeux de qualité, le souci c'est que tout le monde ne peut pas se permettre de prendre l'Ultimate qui n'a d'intérêt que pour les joueurs qui jouent à beaucoup de jeux différents.
    Je pense qu'en sortant leurs jeux avec 1 an de différence sur PC et en gardant leurs jeux exclusifs sans les sortir chez Nintendo et Sony, leur prochaine console gagnerait très largement en intérêt. Imagine si la nouvelle XBOX était sortie fin 2026 avec Fable, Gears E-Day, Halo Remake et Forza Horizon 6 en exclusivité... C'aurait pas eu la même gueule que "hey regardez, on a une console, mais tous les jeux sont ailleurs et ailleurs y a même encore plus de jeux".

    Même dans les laves-linge ou laves-vaisselle tu as des features qu'une marque fait que l'autre fait pas ou différemment. Si tout se ressemble, ça sert à rien d'avoir plusieurs modèles, donc si un modèle se différencie en proposant plus de choses pour le même prix ou moins cher, forcément, ton produit t'apportera rien...

    Il faut garder leurs jeux exclusifs, baisser un peu le prix du Game Pass Ultimate, je pense que 25 € / mois devrait être le maximum en l'état et que des trucs comme le Fortnite pass, l'EA Play et l'Ubisoft+ devraient être désactivables comme des options téléphone, quitte à te faire gagner 1 ou 2 € par option, ce serait toujours ça de pris.
    newtechnix posted the 02/23/2026 at 07:21 PM
    "Satya Nadella et de la CFO Amy Hood de nommer Asha Sharma"

    Chose qui se dit à la Silicon Valley apparemment s'est développé une sorte de népotisme communautaire, les responsables d'origine Indienne très rapidement installent un système managériale faisant la part belle à des individus issus de la communauté Indienne.
    judgedredd posted the 02/23/2026 at 07:29 PM
    La fin de Xbox serait terrible laissant un Sony seul? Vous êtes d'accord?
    Pour le bien des joueurs, il faut que xbox se refassent une remontada
    Newtechnix tu crois qu'il y a que chez les indiens? Toutes communautés, tu vis dans quelle monde regardes en France déjà
    newtechnix posted the 02/23/2026 at 07:33 PM
    "Microsoft semble donc vouloir rééquilibrer l’équation : rester un éditeur global, mais retrouver une cohérence produit et un cap plus clair pour la marque. Pour Xbox, la question n’est plus seulement “où jouer”, mais “pourquoi choisir Xbox” et c’est précisément ce que cette nouvelle gouvernance devra démontrer."


    C'est flippant d'une certaine manière, les mecs reconnaissent s'être trompé mais donc ils reviendraient en arrière....on se demande bien de quelle façon.
    Vu le mécontentement qu'ils ont eux-mêmes contribué à fabriquer.

    Ensuite que peuvent t-ils faire qu'ils n'ont pas déjà fait...ils ont déjà sorti le chéquier et perdu des milliards avec AKB.

    judgedredd Ceci est dans la Silicon Valley ...en Europe il n'y a pas de communauté Indienne (forte) sauf en Angleterre...mais de façon amusante le mec responsable à l'UE des données européennes est d'origine Indienne. 400 millions d'européens fallait un Indien qui va checker la liberté d'expression des RS et qui s'est fait griller justement à utiliser des messageries cryptés aux messages immédiatement effacés
    leonr4 posted the 02/23/2026 at 07:51 PM
    Au moins 13 ans qu'ils font de la merde en changeant de stratégie tous les 6 mois mais bien sur tout est de la faute de Sarah Bond
    walterwhite posted the 02/23/2026 at 08:04 PM
    judgedredd SONY est seul depuis 2013, on a eu la merveilleuse gen’ PS4. La PS5 c’est un peu délicat mais ça reste toujours mieux que que les misérables gen’ One/Series.
    niflheim posted the 02/23/2026 at 08:07 PM
    skuldleif est-ce que tu comprend maintenant l'importance des exclous comme tu disais.

    C'est comme les pros PC du site, comme 51love qui croit que sortir les exclous day one ne fera pas de mal à la PS5.

    C'est juste être complètement hors sol de la réalité du marché console.
    khazawi posted the 02/23/2026 at 09:12 PM
    D'ailleurs, le store mobile Xbox, perso dès le départ j'avais dit que ça allait un giga flop car les gens n'utilisent que le store de base de leur téléphone et que sans autre application en dehors des jeux, le store mobile allait mourir.
