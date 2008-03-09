Le départ annoncé de Phil Spencer et de Sarah Bond ne marque pas seulement une transition managériale
: il révèle un réajustement de fond dans la stratégie Xbox
. Dans une analyse de coulisses, The Verge décrit une réorganisation plus heurtée et plus politique qu’il n’y paraît
, sur fond de résultats hardware en repli et de repositionnement de la marque au-delà de la console.
Une annonce précipitée par les fuites, une communication interne désorganisée
Selon Tom Warren
, Microsoft prévoyait initialement d’annoncer la succession plus tard, mais la circulation d’informations en interne, couplée à la préparation d’un article côté presse, aurait contraint l’entreprise à avancer sa communication
. Conséquence directe : certaines équipes Xbox auraient appris la nouvelle via les médias avant d’être informées officiellement
. The Verge évoque même une séquence révélatrice : un post LinkedIn programmé par l’équipe de Sarah Bond aurait été publié juste avant l’annonce de son départ
, illustrant un manque de synchronisation inhabituel à ce niveau de hiérarchie.
Sarah Bond : un leadership contesté, une stratégie devenue fragile
En externe, Sarah Bond apparaissait comme la successeure naturelle de Spencer. En interne, la dynamique aurait été différente. The Verge affirme que la décision de Satya Nadella et de la CFO Amy Hood de nommer Asha Sharma plutôt que Bond aurait été perçue comme inévitable par plusieurs employés actuels et anciens
, contactés ces derniers mois.
Le papier met l’accent sur la stratégie “Xbox Everywhere”, portée par Bond sous la supervision de Spencer : sortir Xbox de son ADN console pour en faire un label transversal, présent sur mobile, TV, cloud et PC
. Cette approche s’est matérialisée via des campagnes publicitaires comme “This is an Xbox”
, qui positionnaient un téléphone ou une tablette comme une “Xbox”, et via l’idée qu’il n’était plus nécessaire d’acheter une console pour accéder à l’écosystème.
Le problème selon The Verge, cette bascule n’a pas produit les résultats escomptés
. Les revenus hardware Xbox seraient en baisse depuis trois exercices consécutifs, et la tendance devrait se poursuivre sur l’exercice fiscal 2026
. Plus embarrassant encore, l’initiative du store mobile annoncée pour juillet 2024 n’a toujours pas abouti près de deux ans plus tard
, affaiblissant la cohérence de la stratégie mobile censée justifier une partie du repositionnement.
Sur le plan interne, Warren rapporte également des retours critiques sur le style de management de Bond
: une dirigeante jugée “difficile” et un modèle organisationnel qui aurait marginalisé les voix remettant en cause la vision. En revanche, son aptitude à conclure des partenariats et à négocier avec l’écosystème est saluée, notamment dans le contexte du rachat Activision Blizzard
.
Phil Spencer : une sortie anticipée, un héritage ambivalent
Le départ de Phil Spencer était attendu depuis plusieurs mois en interne, selon The Verge, au point que Microsoft aurait dû démentir des rumeurs dès l’été précédent
.
Warren rappelle néanmoins que Spencer restera associé au redressement post-Xbox One
: décisions pro-consommateur, cross-play, Play Anywhere, et l’installation d’un modèle d’abonnement (le Game Pass) qui a influencé l’ensemble du marché.
Mais son départ intervient aussi dans une période de fragilité : incapacité de la génération Series X|S à réduire l’écart avec PlayStation, turbulences industrielles, licenciements et fermetures de studios après l’intégration Activision Blizzard
. Dans cette lecture, Spencer quitte la scène au moment où les conséquences de la stratégie d’expansion et de son coût deviennent plus visibles
.
Asha Sharma : profil “plateforme”, promesse d’un “retour d’Xbox”
La nomination d’Asha Sharma est, pour The Verge, une forme de “reset”
. Elle arrive avec un profil technologique (ancienne dirigeante IA/plateforme chez Microsoft
) qui suscite des inquiétudes internes : manque d’expérience “gaming” et crainte d’un recours systématique à l’IA
. Warren note toutefois que Sharma a anticipé cette critique dans sa communication interne, promettant de ne pas céder à une logique d’efficacité court terme ni de “saturer l’écosystème” de contenus artificiels
.
Le signal le plus politique reste sa formule : “the return of Xbox”
, interprétée par The Verge comme un message implicite indiquant que la stratégie des dernières années n’a pas fonctionné
.
Autrement dit, Microsoft ne renie pas le multiplateforme, mais cherche à réintroduire une colonne vertébrale claire : une identité Xbox davantage lisible, moins diluée, et potentiellement plus recentrée sur sa plateforme historique
.
Une correction de trajectoire plutôt qu’une simple succession
Le dossier dressé par The Verge
suggère une réalité simple : la stratégie “Xbox partout” a eu pour effet collatéral de rendre la console moins centrale, donc moins désirable, dans un contexte où les revenus hardware reculent
. A force d’expliquer qu’un appareil tiers “est une Xbox”, il devient difficile de convaincre le marché qu’une console dédiée reste indispensable.
Microsoft semble donc vouloir rééquilibrer l’équation : rester un éditeur global, mais retrouver une cohérence produit et un cap plus clair pour la marque
. Pour Xbox
, la question n’est plus seulement “où jouer”
, mais “pourquoi choisir Xbox”
et c’est précisément ce que cette nouvelle gouvernance devra démontrer.
mais je lui souhaite bon courage pour redresser le navire en train de couler car les 2 capitaines se sont cassé en scred en premier
Par contre trop facile de tout foutre sur le dos de Bond, je ne pense pas qu'elle avait autant de pouvoir.
Asha Sharma va avoir du taff pour redorer le blason Xbox.
utiliser COD en faisant des bundle
marketer le Gamepass (bon ca c'etait valable quand le prix officiel n'etait pas trop élevé)
juste une idee comme ca , ah merde c'est peut etre trop evident
Je vois bien un turnover sur ce poste chez Xbox.
Maintenant qu'ils sont leader sur le marché des jeux, un rééquilibrage pour vendre des consoles me parait être une sage décision. Donc ca passe aussi par un changement de direction.
Impatient de voir ce que va faire Asha Sharma pour redresser la barre.
Et pour info, quand Bond est arrivée chez Xbox, tout les joueurs lui ont craché dessus et maintenant qu'elle est partie, ces mêmes personnes hurlent au scandale car c'était la digne héritière de Spencer (comme Affleck ou Pattinson en Batman hein !!!!).
C'est trop tard et le profil choisi n'est à mon avis pas idéal pour faire des miracles.
C'est changer la peste par le choléra. Pas de miracles
La stratégie peut avoir d'autres finalités et intérêts, mais vendre plus de hardware, non.
Deja à l'E3 (2013?) ou Sony se foutaient de leur gueule (à juste titre) en montrant comment prêter un jeu sur PS4 : Thanks!
Le mega retropédalage sur la connexion obligatoire et le zonage de dernière minute...
Et récemment sortir les exclues sur la concurences, enterrant encore plus la machine Xbox, pour finir par leur "tout est une Xbox"
Mais sérieux? quel P**** d'A***** à validé ça? c'est dingue
Nintendo qui regarde de loin et jauge avant de se lancer, à eviter toute cette pourriture. Ils font plein de bêtises aussi mais bien loin du nauffrage actuel.
Et ce sont des milliers d’employés qui sont brisés à cause de ça.
sony a une PS5 pro sur le marché qui empêche ça
Ils vont essayé de sortir un PC re carrossé avec des prix exorbitants avec ce qui se passe actuellement.
Toutes leurs grosses cartouches sortent sur PlayStation cette année, qu’est-ce qu’ils auront à proposer les années suivantes ?