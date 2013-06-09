profile
God of War Ragnarok
name : God of War Ragnarok
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
multiplayer : non
other versions : PlayStation 4
SONY Waypoint
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 02/19/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2156
visites since opening : 7827515
subscribers : 222
bloggers : 4
[RUMEUR] Tom Henderson parle un peu du prochain God of War
Les studios Sony


Pour commencer Tom Henderson parle du fait que Kratos pourrait avoir comme arme une faux selon une rumeur qu'il a entendu.
Selon lui une rumeur parle d'un retour en Grèce, avec un Kratos plus jeune avec le retour de son père Zeus.

Il évoque 2028 (il semble spéculer) pour le Remake de GOW et ça serait ainsi peu être une mise en bouche pour le prochain opus canonique en 2029?
Il avait parlé également d'une autre arme pour le prochain God of War, à savoir un Khépesh, une arme égyptienne, ce qui engendré des rumeurs comme quoi le prochain opus se passerait possiblement également en Égypte.

A prendre avec un gros grain de sel comme il le sous entend lui même

En attendant ce nouveau opus, on aura deux jeux avant, le prochain jeu de Barlog sois disant en 2027 et le remake qui suivra.
http://www.youtube.com/live/rZcgQAfLRd4?t=2808
    posted the 02/18/2026 at 10:42 AM by jenicris
    comments (38)
    sonilka posted the 02/18/2026 at 10:46 AM
    Le remake en 2028 et le nouveau en 2029 ? Qui y croit une seule seconde ? Sauf si le remake est en grande partie externalisé, ca me semble totalement improbable.
    jenicris posted the 02/18/2026 at 10:46 AM
    sonilka là c'est que de la spéculation pour le coup je pense.
    sonilka posted the 02/18/2026 at 10:51 AM
    jenicris ca dépend aussi de ce que Sony entend par "remake". On parle d'une refonte totale à l'instar des RE de Capcom ou de FFVII de SE ? Ou bien d'une refonte graphique et de la maniabilité en gardant la structure d'origine ? Personnellement je penche plus du coté de la seconde option plutôt que de la première. Un projet ou tu refait tout de A à Z ca prendrait deja de base énormément de temps pour un seul jeu alors pour 3
    brook1 posted the 02/18/2026 at 10:51 AM
    Du coup, qui s'occupe du remake de la trilogie Bluepoint ?
    jenicris posted the 02/18/2026 at 10:54 AM
    brook1 la rumeur dit Bluepoint oui, surtout qu'ils là sur Ragnarok également. Tom Henderson évoque cela d'ailleurs.

    sonilka oui tu as raison, ça semble être le plus réaliste, pour une sortie plutôt rapide. Comme ils disent dans la vidéo s'ils l'annoncent c'est sûrement pour une sortie pas trop lointaine.
    D'ailleurs sur la vidéo du trailer y a la mention PS5 sur la chaine PlayStation.
    Sur un jeu comme Psysint également sur la chaine PlayStation. Uniquement le terme PlayStation
    skuldleif posted the 02/18/2026 at 11:08 AM
    grece ou egypte ,il se mouille pas
    supasaiyajin posted the 02/18/2026 at 11:22 AM
    Mais si c'est Bluepoint qui s'occupe du remake, ce qui ne me suprendrait pas, ils faisaient quoi jusque là si le développement vient de commencer ? Ils n'étaient pas censés bosser sur un nouveau jeu ?
    fan2jeux posted the 02/18/2026 at 11:23 AM
    2029....
    marchand2sable posted the 02/18/2026 at 11:23 AM
    S'il y a des rajouts et des modifications comme les RE c'est Day One les remakes.

    Dans le 1 contre médusa ils peuvent faire un vrai Boss et pas un simple ennemie par exemple. Il y avait un Boss aussi a la base au second niveau du temple de Pandore, absent par manque de temps.
    skuldleif posted the 02/18/2026 at 11:25 AM
    supasaiyajin ils font 30 jeux comme tout les studio sony
    jenicris posted the 02/18/2026 at 11:37 AM
    supasaiyajin ils étaient sur un GaaS God of War qui a été annulé en janvier 2025
    rogeraf posted the 02/18/2026 at 11:38 AM
    Apres le Kratos, il faudra vraiment qu'ils fassent en jeu les Crados !
    rogeraf posted the 02/18/2026 at 11:42 AM
    Apres le Kratos, il faudra vraiment qu'ils pensent à faire en jeu les Crados !
    maxx posted the 02/18/2026 at 11:42 AM
    sonilka supasaiyajin Le truc c'est que Bluepoint travaillait sur un Gaas God of War annulé... Donc en vrai, ça pourrait vraiment coller de les avoirs derrière le remake. Est-ce que d'ailleurs cette idée de remake n'est pas née de la mort du GaaS?
    skuldleif posted the 02/18/2026 at 11:44 AM
    maxx bah oui tu réutilise des asset créé pour le gaas gow c'est logique
    jenicris posted the 02/18/2026 at 11:56 AM
    maxx sur la vidéo ils disent qu'ils pourraient reprendre certaines assets de ce GaaS pour le remake
    gamerdome posted the 02/18/2026 at 12:03 PM
    En matière de retard, on a trouvé pire que le covid, pire que les pénuries, pire que la guerre : les gaas.

    Encore un gaas, annulé ou pas, qui retarde les autres projets. Celui sur TLOU pouvait peut-être fonctionner, celui sur Horizon (s'ils avaient garder la même DA et le même gameplay) aussi, celui de Bend Studio (Days Gone) on a jamais rien vu,... mais sur GOW ???

    Dans tous les cas, j'aurais préféré qu'ils restent tous sur ce qu'ils savent faire : du solo narratif, action, aventure.

    jenicris posted the 02/18/2026 at 12:18 PM
    gamerdome Bend eux c'est le pire, ils repartent totalement de zéro.
    Naughty Dog on aura sûrement leur jeu l'année prochaine et n'ont rien sortie de puis 2019
    Santa Monica le nouveau jeu de Barlog idem
    Bluepoint ne tardera pas et ils ont sortie le remake de Demon's Souls et ont participé au dev de Ragnarok
    Guerrilla qu'on aime ou pas les GaaS, au moins ils auront sortie deux jeux en quelques années. A savoir Forbidden West en 2022 et ce nouveau jeu
    kalas28 posted the 02/18/2026 at 12:29 PM
    en gros il ne sait rien merci à lui
    gamerdome posted the 02/18/2026 at 12:35 PM
    jenicris Bend eux c'est le pire, ils repartent totalement de zéro.

    Brainstorming chez Sony :
    - On annule Days Gone 2
    - On fait un gaas
    - On annule le gaas
    - On fait Days Gone Remaster
    - On repart de zéro mais on dit rien, comme ça si on annule personne le saura.
    gamerdome posted the 02/18/2026 at 12:38 PM
    Pas grave, Day Gone c'est seulement depuis 2019, 7 ans déjà, donc 10 ans au mieux avant que quoi que ce soit sorte, ça va.
    jenicris posted the 02/18/2026 at 12:40 PM
    gamerdome en fait Days Gone 2 n'a jamais été annulé car il n'a jamais existé
    gamerdome posted the 02/18/2026 at 12:42 PM
    jenicris Oui, tu as raison, c'était juste un projet. Mais ça aurait mieux que la situation d'aujourd'hui.
    jenicris posted the 02/18/2026 at 12:43 PM
    gamerdome d'après ce qui se dit, ce sont les boss de Bend a l'époque qui ont refusé de faire un second opus. Pas SIE
    maxx posted the 02/18/2026 at 01:04 PM
    skuldleif Oui c'était le propos de mon commentaire justement.

    jenicris Ah j'ai pas regardé la vidéo! Mais oui ça fait totalement sens qu'ils reprennent leur travail sachant qu'ils avaient aussi travaillé sur Ragnarok. Donc finalement c'est bien probable cet enchaînement de projets entre leur nouveau l'année prochaine puis les deux GoW.
    Pour ND, TLOU 2 c'était 2020. Si Intergalactic sort en 2027, c'est long mais je ne trouve pas ça si choquant finalement.

    gamerdome Non mais carrément le GaaS TLOU aurait peut être ete le projet le plus intéressant... Surtout quand je vois un jeu comme Arc Raiders, franchement on imagine assez facilement la même chose dans l'univers de TLOU avec le gameplay de Faction 1... Apres ça aurait mobilisé ND pendants des années a venir. Mais oui, les studios Sony on aime avant tout pour le solo
    maxx posted the 02/18/2026 at 01:07 PM
    jenicris Aussi Bluepoint aurait sa propre licence toujours en cours non? Bon tout ça ce sont des rumeurs mais en parallèle du GaaS y avait autre chose je crois bien.
    jenicris posted the 02/18/2026 at 01:12 PM
    maxx avec Bluepoint c'est difficile a dire. Mais Shinobi602 dit qu'ils avaient un autre jeu au côté du GaaS, donc à voir.
    Pour ND, en plus ils ont un autre jeu dans les cartons depuis 2021, donc le jeu suivant ne sortira pas si longtemps après Intergalactic j'imagine
    aozora78 posted the 02/18/2026 at 01:19 PM
    Zéro hype pour un préquel...
    ça suffit, passez à la suite, même si ça change beaucoup.
    marcus62 posted the 02/18/2026 at 02:49 PM
    Prochain God of War 2029 je ne serai pas trop surpris, ça fera 5 ans de développement depuis la sortie de Ragnarök (il y a eu 4 ans entre le GOW 2028 et Ragnarök)

    Avec le projet de Santa Monica Studio signé Cory Barlog pour 2027 selon les rumeurs et donc le GOW remake pour 2028. Ca me parait cohérent.
    sephrius posted the 02/18/2026 at 03:58 PM
    Rien de ce qu'il ne dit ne m'intéresse xD. J'aimerais que les dev passent à autre chose et lâche God of War, on a fait le tour, en tout cas en ce qui me concerne, le tour est fait.
    51love posted the 02/18/2026 at 05:37 PM
    N'empêche le Remake des 3 jeux si c'est un minimum ambitieux techniquement, ça va demander bcp de boulot, avec un projet qui a commencé depuis peu visiblement ça me semble très optimiste le 28 pour la totale.


    Et j'aimerais bcp une nouvelle saga en Egypte

    Même si bon, c'est sur que niveau crédibilité, cohérence scénaristique, si Kratos les fait toute, on repassera mais c'est pas très important..
    naoshige11 posted the 02/18/2026 at 06:22 PM
    maxx c'est pas du tout idiot comme move si c'est Bluepoint qui s'occupe du remake. Après un échec et une annulation de jeu, la démarche de faire du neuf avec du vieux permet d'avoir un budget contenu et de capitaliser sur un futur succès, vu qu'ont part sur quelque chose de connu y'a peu de risque qu'il se vende pas.

    Après encore un nouveau GOW, une nouvelle mythologie donc potentiellement encore une trilogie qui va s'étaler sur plusieurs années, mouais je sais pas trop. Je pense qu'après ce remake il serait bon de laisser Kratos en paix et de passer à autre chose. Ils ont fait que du GOW quasi toutes leur vie, j'imagine que les devs seraient pas contre bosser sur une nouvelle licence.
    mrpopulus posted the 02/18/2026 at 07:31 PM
    Un peu marre de Gow même si j'adore, envie de les voir sur autre chose, vivement leur nouvelle licence
    niflheim posted the 02/18/2026 at 08:02 PM
    D'ailleurs les spéculations sur le nouveau jeu de Cory Barlog sont assez partagées. Il y en a qui pensent qu'il s'agirait bien du nouveau God of War de nouveau rebooté, ré-imaginé pourquoi pas avec de nouvelles mécaniques de gameplay et se situant cette fois dans un monde ouvert (open world)


    Plusieurs exemples de liens qui le mentionnent :

    1) "Le prochain God of War devrait sortir en 2027, avec une annonce officielle prévue pour l'été 2026, selon NateTheHate.

    Des sources internes affirment que Cory Barlog prépare une refonte majeure de la franchise, avec la possibilité de transposer l'action dans l'Égypte antique – une option déjà évoquée par Daniel Richtman.

    Le studio Santa Monica serait également à la recherche d'acteurs du Moyen-Orient pour ce projet."

    https://www.threads.com/gamedata_il/post/DU5FFV0iLiR/the-next-god-of-war-is-reportedly-set-to-release-in-with-an-official


    2) "Il n'est plus un secret pour personne que Santa Monica travaille sur un titre encore non annoncé, comme en témoignent les offres d'emploi du studio et les profils LinkedIn de ses développeurs. Bien que la rumeur coure que le prochain projet soit dirigé par Cory Barlog, qui a travaillé sur tous les précédents opus de God of War, y compris la trilogie originale, on ignore encore si le studio poursuivra la saga emblématique ou introduira une toute nouvelle licence.

    L'hypothèse selon laquelle Santa Monica resterait entièrement dévoué à la franchise God of War est confortée par un article de Daniel « DanielRPK » Richtman, un expert du secteur. Sa dernière mise à jour concernant le prochain titre AAA de Santa Monica s'interroge sur le contexte du jeu. D'après Daniel (via VISCERAL), Sony serait actuellement en train de recruter des acteurs du Moyen-Orient pour un projet non divulgué, qui serait un nouveau God of War centré sur la mythologie égyptienne. Si cela se confirme, nous pourrions bientôt voir Kratos arpenter les tombeaux d'Amon-Rê, d'Osiris, d'Horus, d'Anubis et de Kek, à la manière d'un Égyptien – une idée que Sony Santa Monica avait envisagée il y a près de dix ans lors du choix du cadre de God of War ( 2018 ).

    Comme toujours avec les informations confidentielles et la nécessité de préserver l'anonymat des sources, il est impossible pour l'instant d'affirmer avec certitude que les conclusions de Daniel se révéleront exactes.

    Des rumeurs précédentes, par exemple, laissaient entendre que le prochain jeu du studio serait une toute nouvelle licence, sans lien avec God of War. Cependant, la page LinkedIn de Glauco Longhi, sur laquelle ces rumeurs étaient fondées, a depuis été modifiée et mentionne désormais « leur nouveau projet non annoncé » au lieu de « leur nouvelle licence ». Si l'on ajoute à cela le fait que l'Égypte était déjà dans le viseur de Santa Monica lors du reboot de la série, il semble pour le moins plausible que le prochain opus de God of War nous transporte au pays des pharaons."

    https://80.lv/articles/the-next-god-of-war-game-might-be-set-in-egypt


    3) "Plusieurs jeux God of War sont en développement.

    - Le remake de la trilogie God of War a enfin été confirmé récemment après de longues rumeurs.

    - God of War Egypt est toujours pressenti comme le prochain opus principal de la série.

    - Cory Barlog travaillerait sur un jeu prévu pour l'année prochaine, qui se situerait dans l'univers de God of War."

    https://www.facebook.com/TCMFGames/posts/next-god-of-war-ps5-games-%EF%B8%8Fmultiple-gow-games-are-in-the-works-%EF%B8%8Fgod-of-war-trilo/1287424053201221/


    4) D'après Bugland, il s'agirait aussi du nouveau God of War https://www.youtube.com/watch?v=k7HvcgKRprA&t=620s



    Parmi d'autres choses intéressantes, le khopesh est une épée-faucille égyptienne dérivée des haches de combat. La courbure intérieure de l'arme pouvait servir à bloquer le bras d'un adversaire ou à écarter son bouclier.

    Le Dieu égyptien Anubis manie les lames de la mort et peut transformer ses deux lames mortelles en une faux de la mort. Il est souvent représenté avec une faux


    51love niveau cohérence scénaristique si il y a une nouvelle mythologie, ne t'inquiète pas que Santa Monica Studio n'aura rien laissé au hasard.

    Týr sera le personnage centrale pour expliquer cette cohérence, c'est même expliqué dans la saga Nordique (GoW 2018, GoW R) qu'il peut voyager facilement entre les panthéons. D'ailleurs dans Valhalla, parmi une des armes utilisées, Týr manie deux khopesh

    Après de savoir pourquoi précisément, Kratos se rendra sur les terres d'Egypte, c'est encore un mystère.

    Týr a aussi des tatouages de symboles égyptiens sur son bras et des pièces accrochées à sa ceinture

    Je pense qu'il s'agit de pièces grecques
    wickette posted the 02/18/2026 at 09:01 PM
    Je veux la suite perso, je trouve que GoW 1-2-3 c'est des jeux dont je me souviens bien, le 3 surtout a très bien vieilli en plus

    C'est vraiment dommage d'avoir un remake AAA qui sortira tard en plus...moi je veux voir Kratos en Egypte quoi

    niflheim
    On ne sait pas si le prochain Barlog est dans GoW, ce serait une licence existante, c'est la seule rumeur (de sources réputées) qui se dit, de là à parler de GoW, je crois tu étires un peu trop.
    kujotaro posted the 02/18/2026 at 09:12 PM
    Entièrement confiance en Santa Monica. Ce sera évidemment day one.
    maxx posted the 02/18/2026 at 11:05 PM
    naoshige11

    Par contre pour la mythologie égyptienne, s'ils renouvellent le gameplay autant qu'ils l'ont fait avec la nordique, je suis carrément chaud et le retour de Kratos ne me dérange pas du tout! Le 2018 était un excellent tournant et a permis justement d'éviter la redite qu'était déjà Ascension.
    magnetic posted the 02/19/2026 at 08:12 AM
    Sonilka si on parle uniquement du premier en remake, 2027 semble assez probable. Le jeu est assez court si il suffit de refaire la totalité des assets + doublage etc c’est le temps de devs qu’a pris Dead Space Remake.

    Je pense que 2 ans de devs pour chaque remake est largement suffisant. Donc fin 2027 reste logique. 2029 pour le 2, 2031 pour le 3.
