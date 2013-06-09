Les studios Sony
Pour commencer Tom Henderson parle du fait que Kratos pourrait avoir comme arme une faux selon une rumeur qu'il a entendu.
Selon lui une rumeur parle d'un retour en Grèce, avec un Kratos plus jeune avec le retour de son père Zeus.
Il évoque 2028 (il semble spéculer) pour le Remake de GOW et ça serait ainsi peu être une mise en bouche pour le prochain opus canonique en 2029?
Il avait parlé également d'une autre arme pour le prochain God of War, à savoir un Khépesh, une arme égyptienne, ce qui engendré des rumeurs comme quoi le prochain opus se passerait possiblement également en Égypte.
A prendre avec un gros grain de sel comme il le sous entend lui même
En attendant ce nouveau opus, on aura deux jeux avant, le prochain jeu de Barlog sois disant en 2027 et le remake qui suivra.
posted the 02/18/2026 at 10:42 AM by jenicris
sonilka oui tu as raison, ça semble être le plus réaliste, pour une sortie plutôt rapide. Comme ils disent dans la vidéo s'ils l'annoncent c'est sûrement pour une sortie pas trop lointaine.
D'ailleurs sur la vidéo du trailer y a la mention PS5 sur la chaine PlayStation.
Sur un jeu comme Psysint également sur la chaine PlayStation. Uniquement le terme PlayStation
Dans le 1 contre médusa ils peuvent faire un vrai Boss et pas un simple ennemie par exemple. Il y avait un Boss aussi a la base au second niveau du temple de Pandore, absent par manque de temps.
Encore un gaas, annulé ou pas, qui retarde les autres projets. Celui sur TLOU pouvait peut-être fonctionner, celui sur Horizon (s'ils avaient garder la même DA et le même gameplay) aussi, celui de Bend Studio (Days Gone) on a jamais rien vu,... mais sur GOW ???
Dans tous les cas, j'aurais préféré qu'ils restent tous sur ce qu'ils savent faire : du solo narratif, action, aventure.
Naughty Dog on aura sûrement leur jeu l'année prochaine et n'ont rien sortie de puis 2019
Santa Monica le nouveau jeu de Barlog idem
Bluepoint ne tardera pas et ils ont sortie le remake de Demon's Souls et ont participé au dev de Ragnarok
Guerrilla qu'on aime ou pas les GaaS, au moins ils auront sortie deux jeux en quelques années. A savoir Forbidden West en 2022 et ce nouveau jeu
Brainstorming chez Sony :
- On annule Days Gone 2
- On fait un gaas
- On annule le gaas
- On fait Days Gone Remaster
- On repart de zéro mais on dit rien, comme ça si on annule personne le saura.
jenicris Ah j'ai pas regardé la vidéo! Mais oui ça fait totalement sens qu'ils reprennent leur travail sachant qu'ils avaient aussi travaillé sur Ragnarok. Donc finalement c'est bien probable cet enchaînement de projets entre leur nouveau l'année prochaine puis les deux GoW.
Pour ND, TLOU 2 c'était 2020. Si Intergalactic sort en 2027, c'est long mais je ne trouve pas ça si choquant finalement.
gamerdome Non mais carrément le GaaS TLOU aurait peut être ete le projet le plus intéressant... Surtout quand je vois un jeu comme Arc Raiders, franchement on imagine assez facilement la même chose dans l'univers de TLOU avec le gameplay de Faction 1... Apres ça aurait mobilisé ND pendants des années a venir. Mais oui, les studios Sony on aime avant tout pour le solo
Pour ND, en plus ils ont un autre jeu dans les cartons depuis 2021, donc le jeu suivant ne sortira pas si longtemps après Intergalactic j'imagine
ça suffit, passez à la suite, même si ça change beaucoup.