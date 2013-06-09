Pour commencer Tom Henderson parle du fait que Kratos pourrait avoir comme arme une faux selon une rumeur qu'il a entendu.Selon lui une rumeur parle d'un retour en Grèce, avec un Kratos plus jeune avec le retour de son père Zeus.Il évoque 2028 (il semble spéculer) pour le Remake de GOW et ça serait ainsi peu être une mise en bouche pour le prochain opus canonique en 2029?Il avait parlé également d'une autre arme pour le prochain God of War, à savoir un Khépesh, une arme égyptienne, ce qui engendré des rumeurs comme quoi le prochain opus se passerait possiblement également en Égypte.A prendre avec un gros grain de sel comme il le sous entend lui mêmeEn attendant ce nouveau opus, on aura deux jeux avant, le prochain jeu de Barlog sois disant en 2027 et le remake qui suivra.