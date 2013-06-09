C'est sur Bluesky que Jason Schreier a donné de rapide nouvelles sur le développement de Horizon 3.Lorsque un membre du réseau lui demande si Horizon 3 va sortir dans "longtemps", il répond simplement par un oui clair.En disant également que la plupart des devs de Guerrilla sont sur Horizon Hunters Gathering.Étant donné que la PS6 va possiblement être repoussé et que le cross gen va durer plus longtemps que jamais auparavant. Il sortira probablement sur PS5 et PS6. Cross gen comme Forbidden West en son temps.Mais va falloir être patient donc.Et combien de temps signifie "longtemps"? On en sera pas plus de sa part.Dans tous les cas Guerrilla a commencé a parler du développement de Horizon 3 dès 2022.