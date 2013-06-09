Les studios Sony
C'est sur Bluesky que Jason Schreier a donné de rapide nouvelles sur le développement de Horizon 3.
Lorsque un membre du réseau lui demande si Horizon 3 va sortir dans "longtemps", il répond simplement par un oui clair.
En disant également que la plupart des devs de Guerrilla sont sur Horizon Hunters Gathering.
Étant donné que la PS6 va possiblement être repoussé et que le cross gen va durer plus longtemps que jamais auparavant. Il sortira probablement sur PS5 et PS6. Cross gen comme Forbidden West en son temps.
Mais va falloir être patient donc.
Et combien de temps signifie "longtemps"? On en sera pas plus de sa part.
Dans tous les cas Guerrilla a commencé a parler du développement de Horizon 3 dès 2022.
posted the 02/07/2026 at 06:56 PM by jenicris
Jeux solo > jeux multi
Projets annulés ou GAAS, faites votre choix :/ ; que de temp perdu.
Ils auraient du faire pareil avec celui de Guerrilla, au vu du bide qu'il va faire.
ND a compris au moins
J’aimerai bien voir Guerilla sur une nouvelle IP ou revenir sur Killzone.
Horizon j’ai bien aimé le premier, belle découverte, mais l’histoire et les perso ne donnent vraiment pas envie d’attendre 5 ans pour y revenir.
Des années perdues à chaque projet annulé... Je pensais qu'ils en avaient fini avec les GAAS et là on nous sort ce projet, mouais...
Guerrilla même si cross gen a sortie Forbidden West qui reste toujours aussi beau et encore plus son extension
Par contre la grande déception c'est Bend, c'est aucun jeu
Et en plus ils proposent une DA qui divise vraiment avec un type de jeu qui ne hype pas grand monde.
Qu'ils arrêtent leur obsession et ce désire de faire des GaaS chez Playstation (même si c'est un projet qui a commencé il y a 5 ans en pleine période de volonté de faire du GaaS).
Ce studio a l'air de croire qu'ils tiennent une licence de fou avec Horizon, assez pour enchainer les spin-off VR, Lego, Hunters Gathering, Bandes Dessinées, etc...
Mais dès qu'on sort du cadre des jeux principaux avec l'open world, les visuels impressionants et les machines, c'est creux ce qu'il reste.
MAIS je ne demande qu'à me tromper et que leur Hunters Gathering soit excellent... mais même si c'est le cas, pas dit que ce soit un succès ensuite derrière.
Horizon 1 sorti en 2017, Horizon 2 en 2022, j'aurai espéré voir Horizon 3 en 2027 avec annonce en fin d'année (TGA)..mais bon de ce que je comprends on va pas être sur cette frise chronologique, merci aux ambitions GaaS tout à fait raisonnables de Sony en 2020 .
Sinon certains ne comprennent vraiment pas que c'est plus de 38 millions de jeux vendus Horizon et une bonne réception globale des joueurs.
Entre le jeu Lego, MMO, ce jeu multi...ça devient grotesque
ravyxxs et le pire c'est que la plupart, voir tous sont des étrons et ils bident tous. Le seul qui semblait avoir du potentiel c'était Faction 2 et ils l'ont annulé
Le seul qui a cartonné c'est Helldivers 2 et c'était via un studio partenaire.
Celui de Guerrilla a de grandes chances d'être un autre bide au vu des retours et je dirais même tant mieux.
On s'en cogne de leur GaaS pour public Fortnite
altendorf oui c'est pour ça que malgré tout je pense qu'il a des chances d'être cross gen encore.
Faudrait vraiment que j'essaye le 1er au moins, combien de promos Eneba j'ai laissé passer sur celui là..
Faudra refaire un article pour voir où on en est au niveau des jeux, peut être attendre le state of play, j'avoue que je sais plus trop où ça en est.
Guerrilla ce fameu GaaS, et Horizon 3 en pre prod
Sucker Punch a sortie son jeu récemment Yotei donc on verra rien avant 4 ou 5 ans.
Bend ils ont rien sortie depuis des lustres mais vu que leur GaaS a été annulé y a juste un an, leur nouveau jeu doit être en pre prod.
Bluepoint a eu son GaaS GOW annulé y a un 1 an également, mais s'ils font un remake je suppose qu'ils sortiront un jeu relativement rapidement
Firesprite est sur un jeu d'épouvante depuis quelques années déjà, j'espère un reveal cette année. Probablement Until Dawn 2
Polyphony c'est GT8 et le suivie de GT7
Naughty Dog sont officiellement sur deux jeux. Intergalactic et le jeu de Escayg
Asobi, pas de surprise un nouveau Astro mais lui sortira plus rapidement que les autres AAA de Sony
Media Molecule est sur une new Ip depuis Dreams.
Santa Monica, ils sont bien avancé sur le nouveau jeu de Barlog et sont officiellement sur le prochain GOW qui sortira après
Après y a Haven mais c'est un GaaS
Housemarque avec Saros
Insomniac avec Wolverine et Spider-Man 3. Peu être Venom
Je viens de terminer forbidden west . J'ai adoré et je le trouve superieur en tout point au premier sauf sur le scénario qui était bien meilleur.les quêtes annexes so t souvent réussis et je comple jouer plus tard au Dlc car j'ai un peu l'overdose de l'open world.
C'est une licence sympathique j'avais hâte de voir leur Monster Hunter killer et ce qu'ils allaient faire sur PS5 avec Horizon 3, car si j'ai des choses a reprocher aux anciens jeux, sur l'aspect visuel ils sont inattaquables et un vrai jeu PS5, compatible PS5 Pro, PSSR 2 etc... Ça aurait eu une gueule démentiel...
Bien joué Sony, un 0 pointé ici aussi.
Monster Hunter peut dormir tranquille du peu qu'on en a vu, et puis Horizon 3, rdv sur PS6 tant qu'à faire... Elle sera pas commercialisé après vu l'état d'avancement du projet.
Cross gen a coup sur
Le second était agréable mais n'a rien apporté de plus et n'a rien corrigé.
Le troisième opus sera dans la même veine et terminera j'espère la trilogie
ouais visiblement on sait tout ou presque
J'attends surtout intergalactic parce que naughty dog c'est au dessus pour moi, pour les détails qu'ils ajoutent à leurs jeux.
Si le god of war se situe en Egypte alors ça parlera à beaucoup de monde.
Ils constituent une part essentielle de notre identité en tant que studio.
Mais à côté de cela, nous avions aussi ce rêve de longue date de faire quelque chose de différent. Notre vision de la façon dont vous pourrez explorer le monde d'Horizon, ensemble, en équipe, en tant que chasseurs de machines.
C'est quelque chose de nouveau, il se suffit à lui-même mais il reste aussi très Horizon."
Guerrilla décrit les combats comme « tactiques, réactifs et reposant fortement sur les compétences »
Je souhaite à Guerrilla Games une belle réussite, ils n'ont peu eu le succès mérité du temps de Killzone alors j'espère de tout coeur qu'ils arriveront à trouver leur public avec Horizon Hunters Gathering.
mibugishiden Les fans de longue date de Guerrilla (et en l'occurrence Killzone) devraient pourtant s'y intéresser. Et pour ceux qui n'ont pas goûté aux expériences multi de Guerrilla, je comprend que c'est osef pour l'instant.
"Avec notre expérience sur les titres Killzone en multijoueur et grâce à l’impulsion de Horizon Zero Dawn, nous avons décidé d’ouvrir la franchise Horizon à l’expérience coopérative."
Ce travail d'équipe en coopération avec différentes classes et habilités, ça rappelle Killzone. Ici pour KZ avec les classes Assault, Engineer, Medic, Saboteur, Scout, Tactician
Horizon Hunters Gathering comprendra divers types de chasseurs, tels que des soldats qui tiennent la ligne, des infiltrateurs qui opèrent dans l'ombre, des champions qui brillent au combat, des mercenaires au passé trouble et des vétérans en quête d'une ultime mission.
Différentes classes avec différentes habilités (tank, support, tacticien) avec une progression teintée de rogue-like (intéressant)
jenicris probablement oui, et ce ne sera pas un problème
Horizon Forbidden West - comme GT7 et God of War Ragnarok - est un jeu cross-gen PS4 et PS5. Un choix très discuté encore aujourd'hui, malgré les retours très positifs sur les 14 minutes de gameplay et les images 4K.
Bref, il faut composer avec dans tous les cas et pour Mathijs de Jonge, directeur sur le jeu, le cross-gen n'a pas été limitant de quelque façon que ce soit, comme confié à nos confrères de Hardware Zone:
Je ne pense pas que le développement cross-générationnel ait été limitant d'une quelconque manière. Quand nous sommes partis de ce concept pour le jeu, nous avions tellement d'idées géniales qui ont fini par être intégrées - à tel point que nous n'avons même pas réfléchi aux limitations matérielles ou quoi que ce soit d'autre, nous voulions juste concevoir une belle et unique expérience pour le joueur. Une aventure incroyable.
C'est aussi de cette manière que nous avons imaginé les quêtes et événements auxquels le joueur fera face. Je pense que la grande différence entre les deux consoles, hormis l'audio 3D, les chargements rapides et bien sûr la DualSense, se trouve du côté des graphismes. Sur PlayStation 5, nous pouvons ajouter tellement plus de détails graphiques. Vous pouvez par exemple voir le duvet sur le visage d'Aloy. Vous pouvez aussi percevoir une tonne de détails au loin.
Je ne pense pas que beaucoup de gens l'aient remarqué dans la démo, mais vous pouviez voir de la mousse poussée sur les rochers. Sur PlayStation 5, chaque brin de mousse est rendu de façon individuelle. Donc cette console est si puissante que vous pouvez ajouter beaucoup de détails à l'écran. Je pense que c'est l'une des plus grandes différences, aux côtés de la puissance de traitement de la machine.
https://www.jeuxvideo-live.com/news/horizon-forbidden-west-la-version-ps4-ne-bride-pas-la-ps5-234083.html
51love je pense que tu devrais surtout revendre ta PS5 après une génération aussi décevante et catastrophique et ne surtout pas attendre la PS6 (ne te fais pas d'illusion, ça ne sera pas forcément différent).
Et de rester sur tes architectures RTX surpuissantes boostés par DLSS 6.2.900 et plus. Tu te rend compte, tu vas bientôt avoir un jeu du même niveau graphique que Ghost of Yotei (dans sa version PS5) sur Switch 2.
Le PS4++ ça lui fait pas peur à cette petite bête de compétition, elle va en faire qu'une bouchée !
T'es tellement obsédé par decridibiliser ceux qui emettent des critiques que tu peux pas t'empêcher de fabuler
Alors non contrairement à toi j'offre pas mon cul a n'importe quelle entreprise et le jour où on retournera dans un cycle avec un AMD devant Nvidia je serai le premier à saluer et a changer de GPU
En attendant ce jour, tu peux continuer à te palucher nuit et jour sur tes TV Bravia et sur Horizon Forbbiden West et God of War Ragnarok, vu que PlayStation n'a quasi rien sorti de majeurs que tu puisses mettre en avant ces 4 dernières années
Une jolie forme mais sans fond.
Hein? Le deux faisait quasiment tout mieux au contraire. Plus varié, plus beau, plus de créatures, personnages plus charismatiques, quêtes plus poussées, davantage de challenge… Il y avait même un effort qui était fait sur les éléments annexes (long coups par exemple) pour lesquels les dev ont fait en sorte de proposer au maximum des situations différentes pour atténuer la redondance caractéristique de ce type d’OW.
Après restait le scénario qui était pas forcément convaincant, ainsi que les antagonistes, le trop plein au niveau de certaines choses, notamment la gestion de l’équipement (les dix mille types de flèches différentes inutiles par exemple), et l’open world pas assez organique; mais au global, le jeu est plus abouti sur une majorité d’éléments.
Dire que j'avais déjà aucunement envie de me faire un 2ème après le 1
Le 1 avait pour lui la surprise, la découverte.
Le 2 est une suite fainéante dans un bel écrin. Aussitôt terminé aussitôt oublié.
On peut reprocher au jeu un certain nombre de choses, mais il est indéniable que du taf dessus, il y en a eu. Alors le qualifier de fainéant… Bref.
On est clairement sur un 1.5 parceque graphiquement il envoi, et ça s’arrête là. Guerilla toujours su faire des jeux à la pointe graphiquement.