name : Horizon Forbidden West
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Guerrilla
genre : action-aventure
other versions : PC - PlayStation 4
group information
SONY Waypoint
187
Likes
Likers
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 02/13/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2150
visites since opening : 7798999
subscribers : 222
bloggers : 4
Jason Schreier : il va falloir être patient pour Horizon 3
Les studios Sony


C'est sur Bluesky que Jason Schreier a donné de rapide nouvelles sur le développement de Horizon 3.
Lorsque un membre du réseau lui demande si Horizon 3 va sortir dans "longtemps", il répond simplement par un oui clair.
En disant également que la plupart des devs de Guerrilla sont sur Horizon Hunters Gathering.

Étant donné que la PS6 va possiblement être repoussé et que le cross gen va durer plus longtemps que jamais auparavant. Il sortira probablement sur PS5 et PS6. Cross gen comme Forbidden West en son temps.
Mais va falloir être patient donc.

Et combien de temps signifie "longtemps"? On en sera pas plus de sa part.
Dans tous les cas Guerrilla a commencé a parler du développement de Horizon 3 dès 2022.
Jason Schreier Bluesky - https://bsky.app/profile/jasonschreier.bsky.social/post/3me4ovwj6zs2w
    tynokarts
    posted the 02/07/2026 at 06:56 PM by jenicris
    comments (58)
    gamerdome posted the 02/07/2026 at 06:57 PM
    Je m'en doutais, c'était prévisible. Dégoûté mais pas surpris.
    jenicris posted the 02/07/2026 at 06:58 PM
    Les GaaS c'est de la daube

    Jeux solo > jeux multi
    romgamer6859 posted the 02/07/2026 at 07:19 PM
    jenicris
    Projets annulés ou GAAS, faites votre choix :/ ; que de temp perdu.
    mibugishiden posted the 02/07/2026 at 07:23 PM
    Mais qu'ils arretent avec Horizon, cette licence n'a aucune ame serieux.
    jenicris posted the 02/07/2026 at 07:24 PM
    romgamer6859 les jeux annulé sont tous des GaaS, pas une perte franchement hormi de moyens et de temps.
    Ils auraient du faire pareil avec celui de Guerrilla, au vu du bide qu'il va faire.
    ND a compris au moins
    guiguif posted the 02/07/2026 at 07:26 PM
    mibugishiden non
    walterwhite posted the 02/07/2026 at 07:27 PM
    Le 2 était déjà de trop tant il faisait tout moins bien que le 1 à part la technique.

    J’aimerai bien voir Guerilla sur une nouvelle IP ou revenir sur Killzone.

    Horizon j’ai bien aimé le premier, belle découverte, mais l’histoire et les perso ne donnent vraiment pas envie d’attendre 5 ans pour y revenir.
    mibugishiden posted the 02/07/2026 at 07:28 PM
    guiguif toi tu kiffes la mediocrité, il en faut
    zekk posted the 02/07/2026 at 07:29 PM
    mibugishiden ça vous fait un point commun
    mibugishiden posted the 02/07/2026 at 07:35 PM
    zekk ah parce que tu me connais si bien et à quoi je joue...
    romgamer6859 posted the 02/07/2026 at 07:36 PM
    jenicris je parlais en général (bend et bluepoint inclus).
    Des années perdues à chaque projet annulé... Je pensais qu'ils en avaient fini avec les GAAS et là on nous sort ce projet, mouais...
    guiguif posted the 02/07/2026 at 07:42 PM
    mibugishiden non
    jenicris posted the 02/07/2026 at 07:45 PM
    romgamer6859 Bluepoint auront sortie au moins un jeu.
    Guerrilla même si cross gen a sortie Forbidden West qui reste toujours aussi beau et encore plus son extension
    Par contre la grande déception c'est Bend, c'est aucun jeu
    aozora78 posted the 02/07/2026 at 07:46 PM
    J'espère que Guerrilla Games va bien se prendre les pieds dans les tapis, une bonne claque pour qu'ils comprennent que leur licence Horizon est beaucoup apprécier mais pas assez pour en faire des spin-off qui fonctionnent...

    Et en plus ils proposent une DA qui divise vraiment avec un type de jeu qui ne hype pas grand monde.

    Qu'ils arrêtent leur obsession et ce désire de faire des GaaS chez Playstation (même si c'est un projet qui a commencé il y a 5 ans en pleine période de volonté de faire du GaaS).

    Ce studio a l'air de croire qu'ils tiennent une licence de fou avec Horizon, assez pour enchainer les spin-off VR, Lego, Hunters Gathering, Bandes Dessinées, etc...

    Mais dès qu'on sort du cadre des jeux principaux avec l'open world, les visuels impressionants et les machines, c'est creux ce qu'il reste.

    MAIS je ne demande qu'à me tromper et que leur Hunters Gathering soit excellent... mais même si c'est le cas, pas dit que ce soit un succès ensuite derrière.
    wickette posted the 02/07/2026 at 07:57 PM
    Ca m'embete que le GaaS ne soit pas vraiment développé en parallèle mais sequentiel, du moins en grande partie.

    Horizon 1 sorti en 2017, Horizon 2 en 2022, j'aurai espéré voir Horizon 3 en 2027 avec annonce en fin d'année (TGA)..mais bon de ce que je comprends on va pas être sur cette frise chronologique, merci aux ambitions GaaS tout à fait raisonnables de Sony en 2020 .

    Sinon certains ne comprennent vraiment pas que c'est plus de 38 millions de jeux vendus Horizon et une bonne réception globale des joueurs.
    ravyxxs posted the 02/07/2026 at 07:57 PM
    jenicris EXTREMEMENT têtu les gars, ils ont vu Fortnite ils ont tous la fièvre. Y avait aussi le jeu GAAS façon payday de la meuf là qui au final c'est barré de chez Sony super !!!
    altendorf posted the 02/07/2026 at 07:58 PM
    Mais même sans ce projet, c'était évident que Horizon 3 allait arriver d'ici la fin de l'ère PS5 (qui va de toute façon être prolongée vu le bordel autour de la RAM) et le début de l'ère PS6.
    jenicris posted the 02/07/2026 at 08:03 PM
    aozora78 y a surabondance avec cette licence clairement
    Entre le jeu Lego, MMO, ce jeu multi...ça devient grotesque

    ravyxxs et le pire c'est que la plupart, voir tous sont des étrons et ils bident tous. Le seul qui semblait avoir du potentiel c'était Faction 2 et ils l'ont annulé
    Le seul qui a cartonné c'est Helldivers 2 et c'était via un studio partenaire.
    Celui de Guerrilla a de grandes chances d'être un autre bide au vu des retours et je dirais même tant mieux.
    On s'en cogne de leur GaaS pour public Fortnite

    altendorf oui c'est pour ça que malgré tout je pense qu'il a des chances d'être cross gen encore.
    gamerdome posted the 02/07/2026 at 08:05 PM
    Horizon Hunters Gathering est un des seuls rescapés de la politique GaaS de Sony (12 projets à la base !), même celui sur TLOU a été annulé, donc je me disais qu'ils avaient du lourd (et en vrai y'a de la matière, ça aurait pu fonctionner), mais en fait non.
    sino posted the 02/07/2026 at 08:09 PM
    C’est des bons jeux ?
    Faudrait vraiment que j'essaye le 1er au moins, combien de promos Eneba j'ai laissé passer sur celui là..
    shambala93 posted the 02/07/2026 at 08:41 PM
    Mouais une licence plutôt cool mais je n’ai pas eu l’envie de faire le 2.
    romgamer6859 posted the 02/07/2026 at 09:00 PM
    jenicris
    Faudra refaire un article pour voir où on en est au niveau des jeux, peut être attendre le state of play, j'avoue que je sais plus trop où ça en est.
    jacquescechirac posted the 02/07/2026 at 09:10 PM
    mibugishiden aucune âme, c'est le mot
    jenicris posted the 02/07/2026 at 09:13 PM
    romgamer6859 c'est plutôt facile via les rumeurs et les trucs officiels:

    Guerrilla ce fameu GaaS, et Horizon 3 en pre prod
    Sucker Punch a sortie son jeu récemment Yotei donc on verra rien avant 4 ou 5 ans.
    Bend ils ont rien sortie depuis des lustres mais vu que leur GaaS a été annulé y a juste un an, leur nouveau jeu doit être en pre prod.
    Bluepoint a eu son GaaS GOW annulé y a un 1 an également, mais s'ils font un remake je suppose qu'ils sortiront un jeu relativement rapidement
    Firesprite est sur un jeu d'épouvante depuis quelques années déjà, j'espère un reveal cette année. Probablement Until Dawn 2
    Polyphony c'est GT8 et le suivie de GT7
    Naughty Dog sont officiellement sur deux jeux. Intergalactic et le jeu de Escayg
    Asobi, pas de surprise un nouveau Astro mais lui sortira plus rapidement que les autres AAA de Sony
    Media Molecule est sur une new Ip depuis Dreams.
    Santa Monica, ils sont bien avancé sur le nouveau jeu de Barlog et sont officiellement sur le prochain GOW qui sortira après
    Après y a Haven mais c'est un GaaS
    Housemarque avec Saros
    Insomniac avec Wolverine et Spider-Man 3. Peu être Venom
    soulfull posted the 02/07/2026 at 09:21 PM
    Bon ke suis full solo/offline donc c'est next pour celui là.

    Je viens de terminer forbidden west . J'ai adoré et je le trouve superieur en tout point au premier sauf sur le scénario qui était bien meilleur.les quêtes annexes so t souvent réussis et je comple jouer plus tard au Dlc car j'ai un peu l'overdose de l'open world.
    51love posted the 02/07/2026 at 09:27 PM
    Ça va sortir en 2030 à ce rythme

    C'est une licence sympathique j'avais hâte de voir leur Monster Hunter killer et ce qu'ils allaient faire sur PS5 avec Horizon 3, car si j'ai des choses a reprocher aux anciens jeux, sur l'aspect visuel ils sont inattaquables et un vrai jeu PS5, compatible PS5 Pro, PSSR 2 etc... Ça aurait eu une gueule démentiel...

    Bien joué Sony, un 0 pointé ici aussi.

    Monster Hunter peut dormir tranquille du peu qu'on en a vu, et puis Horizon 3, rdv sur PS6 tant qu'à faire... Elle sera pas commercialisé après vu l'état d'avancement du projet.
    jenicris posted the 02/07/2026 at 09:32 PM
    51love Elle sera pas commercialisé après vu l'état d'avancement du projet.

    Cross gen a coup sur
    l3andr3 posted the 02/07/2026 at 09:56 PM
    J'ai bien apprécié le premier opus qui apportait de la fraicheur malgré ses défauts .
    Le second était agréable mais n'a rien apporté de plus et n'a rien corrigé.
    Le troisième opus sera dans la même veine et terminera j'espère la trilogie
    kratoszeus posted the 02/07/2026 at 10:18 PM
    40 millions de ventes pour les 2 opus. Comme quoi twitter ou gamekyo c'est vraiment toute hors réalité des choses.
    romgamer6859 posted the 02/07/2026 at 10:21 PM
    jenicris
    ouais visiblement on sait tout ou presque
    J'attends surtout intergalactic parce que naughty dog c'est au dessus pour moi, pour les détails qu'ils ajoutent à leurs jeux.

    Si le god of war se situe en Egypte alors ça parlera à beaucoup de monde.
    supasaiyajin posted the 02/07/2026 at 10:33 PM
    Vraiment dommage cette stratégie GaaS. Mobiliser l'essentiel d'un studio pour faire du GaaS, alors que la force des studios PS, ce sont les jeux solo. Si encore ce n'était qu'une petite équipe et que le reste bossait sur un autre jeu en même temps, pourquoi pas, après tout, il en faut pour tous les goûts. Mais quel gâchis si le jeu se plante…
    taiko posted the 02/07/2026 at 10:41 PM
    J'ai du mal à croire que tous les devs étaient sur cette daube. Je n'y crois pas un instant
    pcverso posted the 02/07/2026 at 11:09 PM
    Perso le 2 ma suffit donc le 3 je l'attend aucunement
    ouken posted the 02/07/2026 at 11:14 PM
    La 2 et tellement ennuyant comparé au 1 j'ai peur pour le 3
    mrvince posted the 02/08/2026 at 09:48 AM
    A voir... J'ai fait le 2 car j'adore l'univers mais j'en garde quasi aucun souvenir a part les graphismes... J'espère que ce 3 eme épisode va apporter du neuf sinon ce sera sans moi.
    51love posted the 02/08/2026 at 10:10 AM
    jenicris ça sera donc sur PS6 pour moi
    akinen posted the 02/08/2026 at 10:38 AM
    J’ai pas grand espoir quand au scénario. J’ai trouvé que celui du 2 a été une purge digne des dernières séries starwars. Dans l’air du temps donc
    niflheim posted the 02/08/2026 at 11:38 AM
    Jan-Bart van Beek: "Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à être très clair sur un point. Nous adorons créer des jeux solo et nous allons continuer à en créer.
    Ils constituent une part essentielle de notre identité en tant que studio.

    Mais à côté de cela, nous avions aussi ce rêve de longue date de faire quelque chose de différent. Notre vision de la façon dont vous pourrez explorer le monde d'Horizon, ensemble, en équipe, en tant que chasseurs de machines.

    C'est quelque chose de nouveau, il se suffit à lui-même mais il reste aussi très Horizon."

    Guerrilla décrit les combats comme « tactiques, réactifs et reposant fortement sur les compétences »

    Je souhaite à Guerrilla Games une belle réussite, ils n'ont peu eu le succès mérité du temps de Killzone alors j'espère de tout coeur qu'ils arriveront à trouver leur public avec Horizon Hunters Gathering.


    mibugishiden Les fans de longue date de Guerrilla (et en l'occurrence Killzone) devraient pourtant s'y intéresser. Et pour ceux qui n'ont pas goûté aux expériences multi de Guerrilla, je comprend que c'est osef pour l'instant.

    "Avec notre expérience sur les titres Killzone en multijoueur et grâce à l’impulsion de Horizon Zero Dawn, nous avons décidé d’ouvrir la franchise Horizon à l’expérience coopérative."

    Ce travail d'équipe en coopération avec différentes classes et habilités, ça rappelle Killzone. Ici pour KZ avec les classes Assault, Engineer, Medic, Saboteur, Scout, Tactician

    Horizon Hunters Gathering comprendra divers types de chasseurs, tels que des soldats qui tiennent la ligne, des infiltrateurs qui opèrent dans l'ombre, des champions qui brillent au combat, des mercenaires au passé trouble et des vétérans en quête d'une ultime mission.

    Différentes classes avec différentes habilités (tank, support, tacticien) avec une progression teintée de rogue-like (intéressant)

    jenicris probablement oui, et ce ne sera pas un problème

    Horizon Forbidden West - comme GT7 et God of War Ragnarok - est un jeu cross-gen PS4 et PS5. Un choix très discuté encore aujourd'hui, malgré les retours très positifs sur les 14 minutes de gameplay et les images 4K.

    Bref, il faut composer avec dans tous les cas et pour Mathijs de Jonge, directeur sur le jeu, le cross-gen n'a pas été limitant de quelque façon que ce soit, comme confié à nos confrères de Hardware Zone:

    Je ne pense pas que le développement cross-générationnel ait été limitant d'une quelconque manière. Quand nous sommes partis de ce concept pour le jeu, nous avions tellement d'idées géniales qui ont fini par être intégrées - à tel point que nous n'avons même pas réfléchi aux limitations matérielles ou quoi que ce soit d'autre, nous voulions juste concevoir une belle et unique expérience pour le joueur. Une aventure incroyable.

    C'est aussi de cette manière que nous avons imaginé les quêtes et événements auxquels le joueur fera face. Je pense que la grande différence entre les deux consoles, hormis l'audio 3D, les chargements rapides et bien sûr la DualSense, se trouve du côté des graphismes. Sur PlayStation 5, nous pouvons ajouter tellement plus de détails graphiques. Vous pouvez par exemple voir le duvet sur le visage d'Aloy. Vous pouvez aussi percevoir une tonne de détails au loin.

    Je ne pense pas que beaucoup de gens l'aient remarqué dans la démo, mais vous pouviez voir de la mousse poussée sur les rochers. Sur PlayStation 5, chaque brin de mousse est rendu de façon individuelle. Donc cette console est si puissante que vous pouvez ajouter beaucoup de détails à l'écran. Je pense que c'est l'une des plus grandes différences, aux côtés de la puissance de traitement de la machine.

    https://www.jeuxvideo-live.com/news/horizon-forbidden-west-la-version-ps4-ne-bride-pas-la-ps5-234083.html

    51love je pense que tu devrais surtout revendre ta PS5 après une génération aussi décevante et catastrophique et ne surtout pas attendre la PS6 (ne te fais pas d'illusion, ça ne sera pas forcément différent).

    Et de rester sur tes architectures RTX surpuissantes boostés par DLSS 6.2.900 et plus. Tu te rend compte, tu vas bientôt avoir un jeu du même niveau graphique que Ghost of Yotei (dans sa version PS5) sur Switch 2.

    Le PS4++ ça lui fait pas peur à cette petite bête de compétition, elle va en faire qu'une bouchée !
    51love posted the 02/08/2026 at 01:02 PM
    niflheim ce clown putain la PS5 est une superbe console et très bien conçue, elle est faite pour durer. Ça t'en bouche un coin hein?

    T'es tellement obsédé par decridibiliser ceux qui emettent des critiques que tu peux pas t'empêcher de fabuler

    Alors non contrairement à toi j'offre pas mon cul a n'importe quelle entreprise et le jour où on retournera dans un cycle avec un AMD devant Nvidia je serai le premier à saluer et a changer de GPU

    En attendant ce jour, tu peux continuer à te palucher nuit et jour sur tes TV Bravia et sur Horizon Forbbiden West et God of War Ragnarok, vu que PlayStation n'a quasi rien sorti de majeurs que tu puisses mettre en avant ces 4 dernières années
    metroidvania posted the 02/08/2026 at 01:46 PM
    Faites un remastered 4k 60fp de killzone 2 et 3 svp. Ces jeux le méritent
    heracles posted the 02/08/2026 at 01:58 PM
    Il va falloir attendre qu'ils sortent leur merde de jeu service avant.
    yanssou posted the 02/08/2026 at 02:25 PM
    Pas pressé vu la daube du 2 et de son dlc, beaucoup de chose sont à revoir à commencer par la répétitivité de son gameplay, (un lock pour la caméra ne serait pas de refus), sa narration et son ow.

    Une jolie forme mais sans fond.
    terminagore posted the 02/08/2026 at 05:00 PM
    walterwhite

    Hein? Le deux faisait quasiment tout mieux au contraire. Plus varié, plus beau, plus de créatures, personnages plus charismatiques, quêtes plus poussées, davantage de challenge… Il y avait même un effort qui était fait sur les éléments annexes (long coups par exemple) pour lesquels les dev ont fait en sorte de proposer au maximum des situations différentes pour atténuer la redondance caractéristique de ce type d’OW.

    Après restait le scénario qui était pas forcément convaincant, ainsi que les antagonistes, le trop plein au niveau de certaines choses, notamment la gestion de l’équipement (les dix mille types de flèches différentes inutiles par exemple), et l’open world pas assez organique; mais au global, le jeu est plus abouti sur une majorité d’éléments.
    jenicris posted the 02/08/2026 at 05:03 PM
    romgamer6859 en GOW en Égypte ça serait énorme. Mais vivement leur prochain jeu quand même. Ca commence a faire long
    raioh posted the 02/08/2026 at 05:22 PM
    Ils ont pas déjà fait le tour de la licence avec le 2 ?
    Dire que j'avais déjà aucunement envie de me faire un 2ème après le 1
    legend83 posted the 02/08/2026 at 06:20 PM
    raioh Encore un qui parle sans savoir. Si tu avais justement fait le deux tu saurais que ce sera une trilogie.
    djfab posted the 02/08/2026 at 09:15 PM
    terminagore : tu as parfaitement résumé !
    brook1 posted the 02/09/2026 at 09:27 AM
    Le scénario du 2 catastrophique et son parti pris très féministe m'ont saoulé, donc ça sera sans moi le 3
    raioh posted the 02/09/2026 at 09:49 AM
    Legend83 : C'est pas parce que tu teases et que tu veux faire un 3 que tu as pas déjà fait le tour de la licence avec ton 2
    rogeraf posted the 02/09/2026 at 10:07 AM
    et pour Horizon 4 ?
    zephon posted the 02/09/2026 at 10:42 AM
    j'aurais le temps de m'y remettre pour le finir, y a tellement de truc qu'il a finit par me tomber des mains puis ff7 est sortis donc
    jenicris posted the 02/09/2026 at 11:22 AM
    rogeraf c'est une trilogie, depuis le départ
    legend83 posted the 02/09/2026 at 11:36 AM
    raioh De ce que je vois le 2 tease pour un peu de space opera, des voyages intercontinental et les concepts arts qui avaient leaker pourrait donner une idée d'un superbe combat final. Je pense qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a aucun moyen de faire mieux.
    rogeraf posted the 02/09/2026 at 12:52 PM
    jenicris AH RDV sur PS6 pour le 3 ieme opus ! Moi j'ai les 2 à faire sur PS4 PRO déjà (full 4K) depuis un bail
    walterwhite posted the 02/09/2026 at 01:22 PM
    terminagore Scénario catastrophique, wokiste à outrance, combats contre les humains mal fichus et des dialogues écrits avec les fesses.

    Le 1 avait pour lui la surprise, la découverte.

    Le 2 est une suite fainéante dans un bel écrin. Aussitôt terminé aussitôt oublié.
    mibugishiden posted the 02/09/2026 at 04:27 PM
    niflheim franchement non, j'ai toujours aimé les Killzone meme l'opus sur PSP mais j'ai jamais accroché à Horizon (j'ai juste fait le 1 et il m'a pas vraiment marqué, techniquement il est incroyable mais c'est tout), c'est fade, ca manque du petit truc qu'avait Killzone avec les Helghast, son univers pas manichéen, la brutalité de la guerre etc.
    terminagore posted the 02/09/2026 at 08:35 PM
    walterwhite

    On peut reprocher au jeu un certain nombre de choses, mais il est indéniable que du taf dessus, il y en a eu. Alors le qualifier de fainéant… Bref.
    walterwhite posted the 02/09/2026 at 10:52 PM
    terminagore Et pourtant pas de révolution majeure dans le gameplay, structure narrative classique et zéro prise de risque.

    On est clairement sur un 1.5 parceque graphiquement il envoi, et ça s’arrête là. Guerilla toujours su faire des jeux à la pointe graphiquement.
