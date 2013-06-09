SONY Waypoint
Horizon Forbidden West
27
name : Horizon Forbidden West
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Guerrilla
genre : action-aventure
other versions : PC - PlayStation 4
group information
SONY Waypoint
187
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 02/07/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2146
visites since opening : 7773833
subscribers : 222
bloggers : 4
Selon Jason Schreier, il va falloir être patient pour Horizon 3
Les studios Sony


C'est sur Bluesky que Jason Schreier a donné de rapide nouvelles sur le développement de Horizon 3.
Lorsque un membre du réseau lui demande si Horizon 3 va sortir dans "longtemps", il répond simplement par un oui clair.
En disant également que la plupart des devs de Guerrilla sont sur Horizon Hunters Gathering.

Étant donné que la PS6 va possiblement être repoussé et que le cross gen va durer plus longtemps que jamais auparavant. Il sortira probablement sur PS5 et PS6. Cross gen comme Forbidden West en son temps.
Mais va falloir être patient donc.

Et combien de temps signifie "longtemps", on en sera pas plus de sa part.
Dans tous les cas Guerrilla a commencé a parler du développement de Horizon 3 dès 2022.
Jason Schreier Bluesky - https://bsky.app/profile/jasonschreier.bsky.social/post/3me4ovwj6zs2w
    tags : playstation horizon guerrilla
    posted the 02/07/2026 at 06:56 PM by jenicris
    comments (3)
    gamerdome posted the 02/07/2026 at 06:57 PM
    Je m'en doutais, c'était prévisible. Dégoûté mais pas surpris.
    jenicris posted the 02/07/2026 at 06:58 PM
    Les GaaS c'est de la daube

    Jeux solo > jeux multi
    romgamer6859 posted the 02/07/2026 at 07:19 PM
    jenicris
    Projets annulés ou GAAS, faites votre choix :/ ; que de temp perdu.
