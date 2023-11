Hier Shinobi602 (dev et membre vérifié de Resetera, qui a leak certains jeux d'anciennes conférences Sony notamment SOTC en 2016) à confirmé sur Resetera que Death Stranding 2 et Rise of The Ronin, en plus d'autres jeux non annoncé devraient sortir l'année prochaine. Une rumeur tourne sur un stand alone de God of War.Stellar Blade à également été évoqué plusieurs fois pour l'année prochaine.Maintenant c'est via un profil professionnel d'ArtStation que l'on voit que Wolverine est mentionné pour 2024 et le jeu de Sony Bend pour 2025.Jeff Grubb avait déjà parlé du fait que Wolverine était prévu pour 2024 et qu'il pourrait être reporté à 2025.