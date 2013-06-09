Encore plus de détails sur Final Fantasy Resonance !
- Inspiré des jeux classiques de la série Final Fantasy, en particulier FF5.
Le responsable de « Final Fantasy Resonance » affirme que des jeux comme « Clair Obscur : Expedition 33 » sont à l'origine d'un regain d'intérêt pour les jeux au tour par tour, car « les créateurs qui ont grandi en jouant aux JRPG » en développent désormais eux-mêmes.
« J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, les créateurs qui avons grandi en jouant à des jeux au tour par tour, créons désormais nos propres jeux. »
- Combats au tour par tour
- L'idée a germé il y a 6 ou 7 ans
- Le temps de développement a été bien plus court
- Les cristaux occupent une place centrale dans l'histoire, peut-être plus que dans n'importe quel autre jeu de la série FF
- L'histoire traite de la relation entre un père et son enfant
- Un peu comme une suite à FF4, 5 et 6
- Hommage aux Final Fantasy classiques
- Invocations d’Espers
- Intrigue inspirée de FF Brave Exvius
- Certains dialogues et scénarios remaniés
- Repensé pour les consoles
- Plus de 20 « Visions » dans le jeu
- Le combat est un mélange entre la personnalisation du système de Jobs de FF5 et les traits de caractère de FF6
- Système « Stagger »
Le réalisateur de Final Fantasy Resonance explique que les RPG au tour par tour reviennent sur le devant de la scène parce que c'est le type de combat avec lequel les développeurs actuels ont grandi, et il suffit de jeter un œil à Clair Obscur : Expedition 33 pour s'en convaincre.
Pour Furuya (directeur du jeu), si l’on voit de plus en plus de jeux au tour par tour, ce n’est pas simplement dû aux tendances du développement, mais parce que les développeurs réinterprètent ce avec quoi ils ont grandi.
« J’ai l’impression que beaucoup d’entre nous, créateurs qui avons grandi en jouant à des jeux au tour par tour, créons désormais nos propres jeux », explique-t-il. « On dirait qu’il y a une tendance générale à revisiter, voire à réévaluer ou à réinterpréter certaines des expériences que nous avons personnellement vécues quand nous étions plus jeunes. »
« Quand on parle de Clair Obscur, je pense que ce sont des créateurs qui ont grandi en jouant aux JRPG. »
Furuya ajoute ensuite que ce genre de relation avec ses sources d’inspiration n’est pas propre aux jeux vidéo, et qu’on retrouve ce phénomène également dans les anime, les mangas et bien d’autres domaines.
« Les créateurs reviennent aujourd’hui sur leurs anciens projets, les revisitent et les réinventent », explique-t-il. « C’est peut-être aussi un facteur qui contribue à ce regain d’intérêt que nous observons actuellement. »
https://www.gamesradar.com/games/final-fantasy/final-fantasy-resonance-lead-says-games-like-clair-obscur-expedition-33-are-leading-a-turn-based-resurgence-because-creators-who-grew-up-playing-jrpgs-are-now-making-them-themselves/
La proposition est cool, mais je trouve que le jeu a l'air de manquer un peu de personnalité. Voir des héros des anciens opus, ça fait un peu cheap fan service et ça donne l'impression que l'opus est pas traité avec la même importance qu'un opus numéroté de mon avis ...
Ma meilleure surprise des annonces récentes !
C'est à ne rien y comprendre, j'ai l'impression de lire tout et son contraire.
Leur com' est complètement lunaire.
Mais si tu veux le passage précis :
https://www.ign.com/articles/final-fantasy-resonance-interview-the-first-hd-2d-ff-was-conceptualized-6-7-years-ago-and-inspired-by-final-fantasy-v
Je suis perplexe sur ce FF on va dire.
Le retour de square pour moi. J’espère qu’il ne me décevra pas!
C’est le coté brave exvius et scenario où faudra qu’ils fassent des efforts je pense, très facile de se perdre dans le fan service et oublier le scenario/narration mias espérons
c'est ignoble putain