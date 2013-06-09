SONY Waypoint
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Final Fantasy Resonance
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name : Final Fantasy Resonance
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Switch - Switch 2
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 06/16/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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Final Fantasy Resonance : nouvelles infos et notamment son inspiration des opus Snes
Playstation 5


Encore plus de détails sur Final Fantasy Resonance !

- Inspiré des jeux classiques de la série Final Fantasy, en particulier FF5.

- Combats au tour par tour

- L'idée a germé il y a 6 ou 7 ans

- Le temps de développement a été bien plus court

- Les cristaux occupent une place centrale dans l'histoire, peut-être plus que dans n'importe quel autre jeu de la série FF

- L'histoire traite de la relation entre un père et son enfant

- Un peu comme une suite à FF4, 5 et 6

- Hommage aux Final Fantasy classiques

- Invocations d’Espers

- Intrigue inspirée de FF Brave Exvius

- Certains dialogues et scénarios remaniés

- Repensé pour les consoles

- Plus de 20 « Visions » dans le jeu

- Le combat est un mélange entre la personnalisation du système de Jobs de FF5 et les traits de caractère de FF6

- Système « Stagger »




Le responsable de « Final Fantasy Resonance » affirme que des jeux comme « Clair Obscur : Expedition 33 » sont à l'origine d'un regain d'intérêt pour les jeux au tour par tour, car « les créateurs qui ont grandi en jouant aux JRPG » en développent désormais eux-mêmes.



« J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, les créateurs qui avons grandi en jouant à des jeux au tour par tour, créons désormais nos propres jeux. »

Le réalisateur de Final Fantasy Resonance explique que les RPG au tour par tour reviennent sur le devant de la scène parce que c'est le type de combat avec lequel les développeurs actuels ont grandi, et il suffit de jeter un œil à Clair Obscur : Expedition 33 pour s'en convaincre.

Pour Furuya (directeur du jeu), si l’on voit de plus en plus de jeux au tour par tour, ce n’est pas simplement dû aux tendances du développement, mais parce que les développeurs réinterprètent ce avec quoi ils ont grandi.

« J’ai l’impression que beaucoup d’entre nous, créateurs qui avons grandi en jouant à des jeux au tour par tour, créons désormais nos propres jeux », explique-t-il. « On dirait qu’il y a une tendance générale à revisiter, voire à réévaluer ou à réinterpréter certaines des expériences que nous avons personnellement vécues quand nous étions plus jeunes. »


« Quand on parle de Clair Obscur, je pense que ce sont des créateurs qui ont grandi en jouant aux JRPG. »




Furuya ajoute ensuite que ce genre de relation avec ses sources d’inspiration n’est pas propre aux jeux vidéo, et qu’on retrouve ce phénomène également dans les anime, les mangas et bien d’autres domaines.

« Les créateurs reviennent aujourd’hui sur leurs anciens projets, les revisitent et les réinventent », explique-t-il. « C’est peut-être aussi un facteur qui contribue à ce regain d’intérêt que nous observons actuellement. »


https://www.gamesradar.com/games/final-fantasy/final-fantasy-resonance-lead-says-games-like-clair-obscur-expedition-33-are-leading-a-turn-based-resurgence-because-creators-who-grew-up-playing-jrpgs-are-now-making-them-themselves/
Genki - https://x.com/i/status/2066825534961779009
    tags : square enix final fantasy resonance
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    posted the 06/16/2026 at 02:58 PM by jenicris
    comments (27)
    hypermario posted the 06/16/2026 at 03:05 PM
    Dissocié les FF 2D des FF3D ca serait top , a la maniere des zelda
    mizuki posted the 06/16/2026 at 03:22 PM
    Hésitez pas à sortir des cartons tous les RPG tour par tour sacrifiés sur l'autel de l'A-RPG
    5120x2880 posted the 06/16/2026 at 03:26 PM
    hypermario T'en a qui sont en 2D et en 3D
    nigel posted the 06/16/2026 at 03:27 PM
    Je suis confus, c'est pas juste le portage d'un jeu mobile?

    La proposition est cool, mais je trouve que le jeu a l'air de manquer un peu de personnalité. Voir des héros des anciens opus, ça fait un peu cheap fan service et ça donne l'impression que l'opus est pas traité avec la même importance qu'un opus numéroté de mon avis ...
    jenicris posted the 06/16/2026 at 03:29 PM
    nigel Nop et heureusement Ils ont remaniés le tout et l'ont adaptés aux consoles/PC
    korou posted the 06/16/2026 at 03:33 PM
    Franchement je préfère avoir des FF comme ça plutôt que des « vitrines » technologiques sans âme. Après le 10 , y’en a pas un qui m’a autant marqué que les épisodes ps1.
    draer posted the 06/16/2026 at 03:34 PM
    nigel C'est souvent le cas avec les spin-off de FF, World of Final Fantasy et Theathrythm (bon logique pour celui-là) c'était exactement le même délire, et dans une moindre mesure Stranger of Paradise aussi.
    ratchet posted the 06/16/2026 at 03:34 PM
    J’ai tellement hâte pour celui-là!
    Ma meilleure surprise des annonces récentes !
    oreillesal posted the 06/16/2026 at 03:45 PM
    jenicris c'est sûr ?
    C'est à ne rien y comprendre, j'ai l'impression de lire tout et son contraire.
    Leur com' est complètement lunaire.
    korou posted the 06/16/2026 at 03:45 PM
    ratchet Ça serait énorme s’il faisait plus de ventes que les ff numérotés.
    jenicris posted the 06/16/2026 at 03:46 PM
    Oreillesal C'est ce qu'ils ont dit dans une interview même si la base est celle du jeu mobile

    Mais si tu veux le passage précis :

    Lors de l'adaptation pour console, nous l'avons peaufiné et retravaillé afin de renforcer l'intensité dramatique recherchée. En reprenant les thèmes récurrents de la série, comme les invocations (que nous appelons Espers dans ce jeu), les cristaux et la guerre contre l'empire, on peut dire qu'il s'agit d'un véritable hommage aux Final Fantasy classiques, avec tous les éléments caractéristiques que l'on retrouve tout au long du jeu.


    https://www.ign.com/articles/final-fantasy-resonance-interview-the-first-hd-2d-ff-was-conceptualized-6-7-years-ago-and-inspired-by-final-fantasy-v
    grospich posted the 06/16/2026 at 03:56 PM
    Mouais, dès que j'ai vu que les invocations c'est les anciens héros des précédents FF j'ai eu un gros : "Warning ! Gatcha mobile spotted !" dans ma tête.

    Je suis perplexe sur ce FF on va dire.
    ouken posted the 06/16/2026 at 03:59 PM
    tour par tour reviennent sur le devant de la scène : après les pro me dise depuis des années que c'est a l'ancienne ça pue du cul faut évoluer avec son temp bamablab en attendant Le TPT rien de mieux pour un rpg
    ouken posted the 06/16/2026 at 04:00 PM
    Enfin un jeux SE qui me la remu un minimum !!!
    akinen posted the 06/16/2026 at 04:19 PM
    Pour l’instant c’est un sans faute. Toutes leurs déclarations me font pleurer de joie.

    Le retour de square pour moi. J’espère qu’il ne me décevra pas!
    pimoody posted the 06/16/2026 at 04:36 PM
    Le tour par tour n’a jamais était délaissé que par certains studios eux-même. Parce que le action rpg Final Fantasy par square Enix on ne peut pas dire que ce soit le giga carton, à contrario des licences comme Persona qui n’ont fait qu’augmenter leurs ventes.
    fritesmayo76 posted the 06/16/2026 at 04:41 PM
    akinen Feront-ils l'effort de le traduire, ça reste à voir
    wickette posted the 06/16/2026 at 04:42 PM
    Day one perso , j’adore la DA

    C’est le coté brave exvius et scenario où faudra qu’ils fassent des efforts je pense, très facile de se perdre dans le fan service et oublier le scenario/narration mias espérons
    gat posted the 06/16/2026 at 04:44 PM
    ouken On a absolument rien compris.
    zekk posted the 06/16/2026 at 05:12 PM
    Le prix pique
    shido posted the 06/16/2026 at 05:12 PM
    fritesmayo76 la page steam affiche la langue FR
    korou posted the 06/16/2026 at 05:13 PM
    fritesmayo76 c’est officiel , il sera bien traduit.
    bladagun posted the 06/16/2026 at 05:44 PM
    Plus que dans cristal chronicle ?
    sdkios posted the 06/16/2026 at 05:53 PM
    Y a 6-7 ans je suis sur que l'idée elle a germée apres la sortie de clair obscur surtout, quand SE a déclaré qu'ils devraient peut-etre s'en inspirer et refaire du tour par tour, alors que FF17 etait probablement deja bien avancé dans les idées avec un gameplay purement action btm all
    ouken posted the 06/16/2026 at 05:55 PM
    gat bas les couilles de ta vie
    jacquescechirac posted the 06/16/2026 at 07:04 PM
    par contre c'est quoi cette hud du sheitan.
    c'est ignoble putain
    e3ologue posted the 06/16/2026 at 07:22 PM
    Hâte, je vais enfin peut être réussir a finir un J-rpg 2D
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