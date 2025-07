Millenium 95%

GAC 9,5/10

ActuGaming 9/10

Gamergen 18/20

Numerama 9/10

Gameblog 9/10

GameWave 18/20

JV 17/20

Gamekult 8/10

Qu'importe ses quelques fautes de goût et sa quête principale vite expédiée, Donkey Kong Bananza est un titre d'une qualité rare, à même de marquer l'histoire de notre média chéri de son empreinte. Pour cette seconde aventure du gorille en 3D, Nintendo convoque 40 ans de jeux Donkey Kong pour caresser les fans de la première heure dans le sens du poil et faire le pont avec une nouvelle génération de joueurs biberonnée à Minecraft, grâce à un gameplay de destruction intelligent, aux surprises sans cesse renouvelées. Possesseurs de Nintendo Switch 2, vous pouvez avoir la banane, la première killer app de la console est là !Avec Donkey Kong Bananza, Nintendo signe un retour aussi audacieux que réussi pour son légendaire primate. Porté par une direction artistique éclatante, un gameplay rafraîchissant et un duo principal attachant, le jeu combine nostalgie et innovation avec brio. Ses mécaniques de destruction, ses niveaux regorgeant de secrets et ses nombreuses possibilités de personnalisation en font une expérience aussi riche que surprenante. Bien plus qu’un simple clin d’œil au passé, Bananza affirme l’ambition de Nintendo de renouveler ses licences phares sur Switch 2. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le pari est largement relevé.Donkey Kong Bananza marque un tournant audacieux pour le gorille iconique de Nintendo en proposant un jeu d’aventure 3D destructible à la fois inventif, accessible et débordant d’idées. Porté par une direction artistique expressive, un gameplay malin et un duo attachant, le titre brille par sa générosité et son sens du rythme. S’il pèche parfois par un manque de challenge, une narration un peu trop en retrait, et quelques ralentissements, il n’en reste pas moins l’un des titres les plus marquants du line-up de lancement de la Switch 2. Un titre qui fait plaisir pour la licence Donkey Kong, et qui montre que Mario n’est pas le seul à pouvoir briller dans les hautes sphères, à la fois en 2D et en 3D.Donkey Kong Bananza est un jeu incontournable de la Switch 2, pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu’il serait fou de bouder le deuxième jeu Nintendo de cette nouvelle console, un peu avare en exclusivités pour le moment, mais surtout car nous avons là un excellent jeu de plateforme qui détruit les codes. Et le décor. Si, au premier abord, le jeu semble tout miser sur la destruction, il se révèle bien plus profond que ça, avec des décors variés, un excellent level design, un paquet d’éléments à découvrir, une exploration satisfaisante, des pouvoirs amusants et quelques défis emplis de nostalgie. Alors oui, il y a des chutes de framerate, la caméra est parfois capricieuse sous terre et la narration est un peu limitée, mais ces quelques défauts se font vite oublier à côté des nombreuses qualités de Donkey Kong Bananza.Donkey Kong Bananza s’impose bien comme un incontournable de la Switch 2. Disciple de Super Mario Odyssey, et d’ailleurs développé par la même équipe, il exploite à merveille la puissance de la console pour offrir une expérience jouissive, basée sur la destruction. Mais il ne faut pas le réduire en une simple expérience où il faut tout démolir. Fruit de l’imagination débordante de Nintendo, il a suffisamment d’idées en lui pour pimenter le gameplay et offrir une belle aventure au primate. La quête des bananes dorées et la course vers le centre de la terre deviennent vite addictives. On casse tout par plaisir, sans réelle contrainte physique. Et on adore ramasser des objets sur son passage. Doté d’un concept fort et graphiquement attrayant, Donkey Kong Bananza et une franche réussite. Il prouve à quel point Nintendo sait rendre hommage à ses mascottes, même les plus anciennes.Nintendo a longtemps fait passer le ludique avant la technique et avec sa Nintendo Switch 2 il s’affranchit enfin des nombreuses concessions qu’il a pu faire dans le passé. Drôle, beau, fluide presque en toutes circonstances, brillant dans son level design et dans sa liberté d’approche, Donkey Kong Bananza est une claque et un concentré de dopamine qui stimule et récompense constamment la curiosité du joueur. On ne s’ennuie jamais tant c’est une pochette surprise géante tellement généreuse qu’on peine à en voir le fond et qui parvient à surprendre des heures durant avec des défis et des mini-jeux qui regorgent d’inventivité et de challenge. Avec Donkey Kong Bananza la petite console nomade montre qu’elle a du muscle et la première exclusivité immanquable de la Nintendo Switch 2 c’est bien celle-ci. Mario Odyssey peut lui tirer sa casquette.Donkey Kong Bananza remplit largement ses promesses avec une formule originale et addictive. Malgré quelques légers défauts ergonomiques, notamment dans la gestion des transformations, le titre offre une expérience riche, variée, et adaptée à tous les publics, en solo comme en coopération. Un excellent début pour la Nintendo Switch 2 qui tient là un titre à ne pas manquer pour les fans du gorille emblématique.Donkey Kong Bananza n’est pas le chef-d’œuvre absolu que certains attendaient, mais c’est un excellent jeu d’action-aventure, au gameplay efficace, accessible et plein d’idées fraîches. Il creuse une nouvelle direction pour Donkey Kong sans révolutionner la formule, mais avec assez de bananes, de transformations et de trouvailles pour plaire au plus grand nombre. Un titre qui a du groove, qui tape juste (et fort) et qui donne envie de revenir y planter sa pelle encore et encore.Depuis Super Mario Odyssey, rien n'a changé mais tout est différent, pourrait-on résumer. Nintendo continue de repenser sa formule 3D et Donkey Kong Bananza rend ses lettres de noblesse au gorille, un peu trop délaissé ces dernières années, grâce à un grand collectathon qui rend hommage à l'intégralité de la franchise (ou presque). Oui, c'est bien trop facile durant les premières heures et la maniabilité n'est pas toujours impeccable, mais la bonne humeur cristallisée dans les mécaniques de jeu et la direction artistique surpasse amplement les agacements passagers. Un shoot de lumière et de couleurs nécessaire pendant cet été morose.