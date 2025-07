Kenta Motokura, le producteur du jeu :



« Et quand je parlais précédemment de l'importance de la continuité de la destruction, c'était quelque chose que nous pouvions étendre et avec lequel nous pouvions avoir une expérience de jeu continue plus longue avec ce genre de concept sur la Nintendo Switch 2. Cela nous a donc permis de nous engager dans la création d'une variété de matériaux extrêmement riche et de changements à très grande échelle dans l'environnement sur ce nouveau matériel. Et quand la destruction est votre gameplay principal, un moment vraiment important que nous voulions préserver était celui où un joueur regarde une partie du terrain et se dit : "Est-ce que je peux casser ça ?". Parce que cela crée une surprise très importante qui a beaucoup d'impact pour eux et c'était quelque chose qui était mieux fait sur Switch 2. Mais ce n'est même pas vraiment que la puissance de traitement de la Switch 2 qui, je pense, nous a attirés et nous a offert des possibilités intéressantes. Il y avait aussi la machine elle même qui offrait des choses comme le contrôle à la souris, que vous pouvez utiliser en mode coopératif pour qu'un deuxième joueur contrôle les blasts vocaux de Pauline ou DK Artist, un mode où vous pouvez sculpter un grand ensemble de voxels. »



C'est le troisième jeu qui était prévu sur Switch avec Mario Kart World et Hyrule Warriors : Age of Imprisonment

NintendoEverything