Actualité Nintendo

« Les prix des produits Nintendo Switch 2 sont déterminés en prenant globalement en compte l'environnement du marché dans chaque région. En plus du coût de fabrication, le prix du hardware est fixé après avoir considéré divers facteurs tels que la perception qu'ont les clients du prix, les taux de change qui ont énormément varié depuis la sortie de la Nintendo Switch originale, ainsi que le contexte économique local.



Concernant les jeux, en plus de ces mêmes facteurs, le prix est établi en considérant l'augmentation des coûts liée à la hausse des capacités techniques des jeux et des durées de développement plus longues.



Pour notre politique future, nous continuerons à déterminer le prix approprié de chaque jeu au cas par cas, comme auparavant. Concernant la console elle-même, malgré certains facteurs spécifiques comme les droits de douane, nous prendrons soin d'analyser attentivement tous ces éléments pour fixer son tarif. »

Depuis la présentation officielle de la Nintendo Switch 2, les débats sont intenses sur la toile concernant la politique des prix affichés par Nintendo.En revanche, là où le débat reste tendu, c'est sur le prix des jeux :Interrogé cette semaine lors d'une session de questions-réponses sur les résultats financiers deMais au-delà du prix,a aussi dû répondre à des interrogations sur ses objectifs de vente :reconnaît lui-même qu’il y aura un certain cap à franchir pour convaincre massivement, même s’il espère s’appuyer sur la rétrocompatibilité et des bundles comme celui depour séduire dès le départ.. D’après, la console est majoritairement produite hors de Chine, dans des pays comme le Vietnam, pour limiter l’impact des hausses tarifaires.Enfin, si l’engouement semble au rendez-vous,reste prudent. L’euphorie du lancement, aussi forte soit-elle, devra tenir sur la durée, et surtout passer l’épreuve des fêtes de fin d’année.