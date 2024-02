Plus que deux. *Si tout ce dont j'ai connaissance en matière de jeux first party se concrétise, ce sera une année très, très importante.



Bien sûr, le développement des jeux modernes peut toujours être retardé, etc.

Parait à peu près juste. L’année prochaine, certains des plus grands arriveront.

C'est via Resetera, que Shinobi602, développeurs et membres vérifié de Resetera tease une grande année 2025 pour les first party PlayStation.Surtout après que Sony est offialisé qu'il n'y aurait pas de grandes suites de leurs licences majeures tel God of War ou Spider-Man en 2024.A la réponse d'un membre qui pensait que 2 gros first party (GOT2 et DS2) sortiraient en 2025, Shinobi602 repond qu'il y en a plus que cela pour l'année prochaine de prévu:Shinobi602 :Mercredi dernier il avait commencé à en parler :Après qu'un Showcase fut mentionné pour le printemps par un membre vérifié de Resetera, on peut se douter que la plupart seront dévoilé pour ce dit Showcase.Sony a beaucoup de choses à montrer et nombre de ces team et studios n'ont rien dévoilé depuis des années, comme Firesprite, Sony Bend, la new IP de Barlog chez Santa Monica, la nouvelle IP de Druckmann, Sucker Punch, Bluepoint, le nouveau Astro...Et au vu des nombreuses années de développement qu'on ces jeux, pas mal d'entre eux pourraient avoir une sortie potentielle pour 2025.Wolverine étant pour l'instant prévu pour 2026, DS2 est le seul jeu Sony prévu officiellement pour l'année prochaine.Vivement des infos, et vivement le printemps!