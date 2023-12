"Ces 2 épisodes vous permettront de découvrir le monde de FF16 plus en détail et de découvrir les " ténèbres " et le " mystère " de l'histoire de Clive.... "

Interview des Playstation Partner Awards.Le directeur de FF16, Hiroshi Takai, a déclaré que dans le DLC de FF16, nous pourrons découvrir l'obscurité et le mystère de l'histoire de Clive !Il également déclaré qu'ils ajoutaient "de nouveaux ennemis puissants et des éléments qui rendraient les combats plus agréable"